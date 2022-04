Derbygegner brauchen dringend Punkte

Von: Helmut Findelsberger

Ordentlich einspreizen musste sich zuletzt der FC Lengdorf mit Spielertrainer Gianfranco Soave (r.) in Taufkirchen. © Dominik Findelsberger

Kirchasch oder Lengdorf - wer kann sorgenfrei in den Saisonendspurt gehen?

Landkreis – Das Nachbarderby zwischen dem SC Kirchasch und dem FC Lengdorf hätten beide entspannter angehen können, wenn der KSC am Donnerstag zumindest nicht verloren hätte (siehe Bericht unten). Mit Kranzberg wäre ein Verfolger aus der gefährdeten Zone auf Distanz geblieben, so brauchen jetzt beide die Punkte umso mehr. Michael Fugmann, bis 2021 Trainer der Lengdorfer Zweiten und auch als Spieler ein FCL-Urgestein, sagte mal, „dass vor so einem Derby in Obergeislbach die Straße brennt“. Das kann auch Stefan Hackl, Spieler und seit kurzem Abteilungsleiter beim SC Kirchasch so in etwa bestätigen. In dem knapp 200 Einwohner zählenden und Luftlinie auf halber Strecke zwischen beiden Orten liegend Lengdorfer Gemeindeteil, „wohnen zum Beispiel ich, mein Bruder Andi und die beiden Hehenbergers auf der einen und die Fugmanns auf der anderen Straßenseite“.

Vielmehr beschäftigt den Kirchascher Interimskapitän die lange Verletztenliste. So vertritt er derzeit Johannes Westermaier in der Rolle des Spielführers. „Jonas Leitloff, einer der Youngster, hat in Kranzberg eins auf den Knöchel gekriegt, und Chris Enzbrunner musste auch verletzt raus“, blickt Trainer Alexander Schmidbauer zurück. „Wenn die auch noch ausfallen, wären’s jetzt sieben oder acht“. Da kann man schon mal den Überblick verlieren, „und Kranzberg hat uns schon viele Körner gekostet“.

Körnerverlust gab’s auch bei Lengdorf, am Mittwoch 3:0-Sieger in Taufkirchen. „Ich hab da gegen einen jungen Burschen gespielt, ein ganz feiner Fußballer, der hat mir läuferisch alles abverlangt“, erzählt FCL-Spielertrainer Gianfranco Soave. Er hat sich anschließend schlau gemacht: „Jahrgang 2002 ist dieser Yannik vom Hofe, Kapitän auch noch, der könnte fast mein Sohn sein“ – der inzwischen 40-jährige ehemalige Bayernligaspieler war beeindruckt. Auch er hat in seinem Team einen weiteren Ausfall mit Florian Waxenberger. „Bei Lukas Fischer schaut’s auch nicht gut aus, da brechen mir dann beide Außenverteidiger weg“. Mit einem Nachhause-Fußmarsch bei einer Niederlage wie vorm Derby in Walpertskichen hat er nicht gedroht, „denn wir haben zu viele Gehbehinderte“.

„Die sind Tabellenführer, haben eine sehr gute Mannschaft und wir weiterhin fünf Ausfälle“, beschreibt Abteilungsleiter Heini Hundsnurscher die Kräfteverhältnisse. Sein SV Wörth empfängt nach zwei Auswärtssiegen den FC Finsing. Der Tabellenführer hat neben dieser schweren Aufgabe beim wiedererstarkten SVW auch noch Verfolger Attaching vor der Brust.

Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen, wollte vor dem Heimspiel gegen den SV Kranzberg die Ausfälle gar nicht einzeln nennen. „Mir fehlen Stand Donnerstagabend zehn Feldspieler und ein Torhüter.“ Und er sagt bewusst „,Stand jetzt’, um nicht später wieder einen Seitenhieb von der Presse zu bekommen, wenn doch der ein oder andere spielen kann“. Der sportliche Wettbewerb ist ihm wichtig, und von der Konkurrenz will er sich nichts nachsagen lassen.

Bei der BSG Taufkirchen kehren vor dem Spiel beim SC Kirchdorf Thomas Hamburger und Thomas Heilmeier wieder zurück. Dominik Keuter, der sich vor dem Lengdorf-Spiel beim Aufwärmen verletzt hatte, soll erst wieder ganz fit werden.

Mit Rückkehrer und Co-Spielertrainer Michael Pech fährt der FC Eitting zum TSV Au. Florian Huber fällt sicher aus, hinter den kränkelnden Marcel Güll und Johannes Lenz stehen Fragezeichen, FCE-Spielertrainer Markus Weber musste das Training verletzt abbrechen. „Drei Punkte, um an Attaching dran zu bleiben“, fordert er.