Zwei Derbys im Mittelpunkt: Finsing trifft auf Kirchasch – Lengdorf erwartet Aufsteiger Altenerding

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Kleine Meinungsverschiedenheit: Beim Pokalspiel gerieten Finsings Trainer Thomas Bonnet (r.) und der Neuchinger Manuel Fellermair kurz aneinander. Schiedsrichter Marius Baumann beließ es letztlich bei der gelben Karte gegen den FCF-Coach. © christian Riedel

Im Landkreis Erding wartet man gespannt auf die ersten Pflichtspiele in den unteren Amateurligen. Unter anderem stehen auch zwei Derbys an.

Landkreis Erding – Der zweite Teil dieses Saisonauftakts in der Kreisliga hat es in sich. Zwei Landkreis-Derbys und ein Aufsteiger-Duell stehen im Programmheft.

Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moosinning 2, hat großen Respekt vor dem SV Kranzberg. „Die sind letzte Saison von einem Relegationsplatz als zweitbestes Rückrundenteam durchgestartet und waren am Ende als Sechster nur mehr drei Punkte von uns weg“, erinnert er sich.

Mit Thomas Edlböck und Dennis Hammerl sind zwei Ex-Hallbergmooser als gemeinsame Spielertrainer gekommen. Dass so eine Konstellation funktionieren kann, das haben Gröber und Benedikt Thumbs die letzten beiden Jahre bewiesen, jetzt will Letzterer nur noch spielen.

„Wir wollen wieder so gut starten wie in unserer ersten Kreisliga-Saison“, ist Gröbers Ziel. Verzichten muss er noch einige Zeit auf die verletzten Verteidiger Christian Faltermaier und Stefan Flötzinger. Zum Doppelspieltag mit der Ersten erwartet Gröber auch jede Menge Zuschauer.

FC Finsing gegen SC Kirchasch: Errinnerung an hektisches Pokalspiel

„Fast alle Mann an Bord“ hat Trainer Thomas Bonnet beim FC Finsing. Vom 25er Kader fehlen Leon Engelhardt (Urlaub), Sebastian Schätzl (verletzt) und Torhüter Daniel Schröder nach der roten Karte im Toto-Pokal. Tobias Forchhammer aus der Zweiten vertritt ihn „und das kann der eins zu eins, als einer der besten Kreisklasse-Keeper“, ist Bonnet überzeugt. Er selbst hatte im Pokalspiel in Neuching zuerst Rot gesehen, nach einem groben Foul gegen Leo Hölzl direkt vor der Trainerbank.

„Da sind mir die Sicherungen durchgebrannt“, gibt er. Er schnappte er sich den Täter und sagte ihm ein paar Takte, „aber danach haben wir uns gleich wieder vertagen, wir kennen uns ja alle recht gut“. Und so beließ es der Schiedsrichter bei der gelben Karte gegen Bonnet. „Gegen Kirchasch haben wir was gutzumachen, denn in der Aufstiegssaison haben wir zweimal kein Tor geschossen und zuhause verloren“, sagt er.

Beim SC Kirchasch hat Spielertrainer Alexander Mrowczynski im Toto-Pokal bewusst die zweite Garnitur spielen lassen, denn es fehlen ihm zu viele wichtige Leute. Wann sein Co Florian Schrödl wieder eingreifen kann, „steht in den Sternen“. Verletzt sind auch Richard Hehenberger, Balasz Korpa und Peter Rüttiger. Mathias Guttmann ist im Urlaub, und aus so einem, aber sehr kurzen, kommt am Samstag Bastian Bönisch zurück. „Der geht nicht auf die Bank, der muss spielen“, kündigt „Moro“ an.

SC Moosen nach 20 Jahren wieder in der Kreisliga: Kampfgeist und Zwiekampfstärke gefordert

Beim SC Moosen freut man sich auf das erste Kreisliga-Spiel nach mehr als 20 Jahren. „Dass der frühe Saisonstart nach der Relegation uns nicht entgegenkommt, ist klar“, bestätigt Trainer Marcus Balbach. „Die Grundtugenden Kampfgeist und Zweikampfstärke“ fordert er von seinem Team im Neuling-Duell mit dem SV Vötting ein. Bei Moosen sind Urlauber und verletzt gewesene, wie Ex-Spielertrainer Maxi Bauer, wieder zurück. Fehlen wird verletzungsbedingt noch Alex Weinzierl.

„Mein Ex-Club Finsing ist es zum Auftakt nicht geworden, aber Altenerding hat schon auch seinen Reiz“, findet Gianfranco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf. „Die Saison muss erstmal losgehen, dann weiß man, was die Vorhersagen wert sind“, ist seine Meinung zur jährlichen Favoriten-Kür.

Mit Vorbereitung und Test war der „Baresi“ zufrieden, „auch wenn uns das Jubiläum einige Tage genommen hat, aber für das Teambuilding war es wie ein Trainingslager“. Bernhard Heilmeier ist nach roter Karte aus einem Testspiel gesperrt, „nachdem er endlich fit war“, und Moritz Holzner ist verhindert. Soave, gefragt zu den Trainingseinheiten kommende Woche: „Bei Sieg einmal, Unentschieden zweimal und Niederlage dreimal Training.“

Derby-Time zwischen Lengdorf und Altenerding: vor zehn Jahren die letzten Duelle

Vor zehn Jahren gab es die letzten Kreisliga-Duelle zwischen dem FCL und der SpVgg Altenerding. „Für uns ist die Kreisliga Neuland, genauso auch Gegner Lengdorf“, sagt SpVgg-Trainer Pedro Flores Locke. „Also schauen wir erstmal nur auf uns und stellen uns auch auf viele Zuschauer ein.“ Personell hat er „die Qual der Wahl“.

Max Supe, der nach Nordrhein-Westfalen zieht, wird sein letztes Spiel im Veilchen-Dress bestreiten. Ihm wünscht der neue Sportliche Leiter Florian Aldinger „drei Punkte als Abschiedsgeschenk, aber dazu wird eine ganz starke Mannschaftsleistung nötig sein“.