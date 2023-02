Derbysieger Wartenberg

Kaum zu bremsen war Wartenbergs beste Schützin Lisa Haußer (r.). © roland albrecht

TSV-Frauen zerstören Taufkirchener Aufstiegsträume

Wartenberg – In der bestens gefüllten Strogenhalle sorgten die Handballfrauen des TSV Wartenberg für Jubel, zumindest bei den eigenen Zuschauern. Sie setzten sich im Bezirksklassenderby 23:20 (8:8) gegen den TSV Taufkirchen durch und zerstörten damit die Aufstiegsträume bei den Gästen.

Deren Trainer Patrick Mühlenbeck sprach daher im Anschluss von einer extrem bitteren Pleite: „In der entscheidenden Phase konnten wir die wichtigen Bälle leider nicht abwehren, haben vorne die Tore nicht gemacht.“ Das offene Spiel hätte seiner Meinung nach für beide Seiten enden können: „Die letzten zehn Minuten standen die Wartenbergerinnen aber konsequenter auf dem Platz.“

Im ersten Abschnitt führte Taufkirchen zunächst mit 4:2, besonders Sophia Pregler und Theresa Pregler zeigten sich in Wartenberg erneut in guter Offensivlaune. Letztere markierte auch das zwischenzeitliche 8:6 für die Gäste, die letzten beiden Tore der ersten Hälfte gehörten jedoch den Gastgeberinnen.

Bei ihnen rackerte Andrea Angermaier über die Mitte, fand immer wieder ihre Nebenleute. Die Chancenverwertung zeigte sich aber auf beiden Seiten verbesserungsfähig. Wartenberg hämmerte den Ball häufig an Pfosten und Latte, die Gäste scheiterten immer wieder an der starken TSV-Keeperin Mayra Targosz.

Dennoch schienen sie sich im zweiten Abschnitt dem Sieg zu nähern. Wartenberg fabrizierte einige leichte Ballverluste, und Taufkirchen zog über ein 14:12 bis auf 17:14 davon. Allerdings folgte dann der Leistungsabfall. Jetzt verloren die Gäste immer wieder die Kugel, hatten dabei große Probleme mit der neuen 5:1-Abwehr Wartenbergs.

Die Gastgeberinnen dominierten in den kommenden Minuten, zogen ihr Spiel dabei immer wieder schön in die Breite. Lisa Haußer schaffte den Ausgleich zum 17:17, und nach weiteren Toren von Deborah Vittoria Adelsberger sowie Julia Pfosser machte Tanja Krraki mittels Siebenmeter das 20:17. Die Gäste kämpften zwar noch einmal, aber Wartenberg warf jetzt in der Defensive alles in die Waagschale und durfte nach der Partie jubeln. Trainer Hansi Huber freute sich ebenfalls extrem: „Die Truppe zeigte kollektiv eine super Moral und glaubte trotz der Rückstände immer an sich.“ Der Coach lobte die gesamte Abwehr für ihre aggressive Vorstellung und bezeichnete Torfrau Targosz als tollen Rückhalt gerade in der wichtigen Phase.

TSV Wartenberg: Lisa Haußer 4, Julia Pfosser 4, Tanja Krraki 4/2, Vittoria Deborah Adelsberger 4/3, Mariana Rademacher-Rodrigues 2, Sofia Hellinger, Vreni Stürzl, Eike Schuhmacher, Lena Haindl, Andrea Angermaier TSV Taufkirchen: Sophia Pregler 8, Theresa Pregler 7/2, Andrea Blattenberger 2, Laura Magdalena Strauss, Ursula Rasthofer, Sarah Rheinbay.