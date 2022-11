Erdings Desinteresse am Verband ist enttäuschend

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © pir

Nur jeder zehnte Verein schickte Delegierte zum Kreistag. Das hat der BLSV-Vorstand nicht verdient.

Das heutige Thema ist etwas sperrig, denn der Bayerische Landessportverband (BLSV) schießt keine Tore, holt auch keine Medaillen. Er ist einfach da und kümmert sich darum, dass über vier Millionen Menschen in Bayern in gut organisierten Vereinen mit ausgebildeten Trainern und in tollen Sportstätten sporteln können und dabei auch noch versichert sind.

Er liefert ja nicht mal illustre Anekdoten, außer vielleicht in den Jahren nach dem Krieg, als der Landkreis kein Glück hatte mit seinen Vorsitzenden. Der allerste, der Dorfener Rudolf Streibl, musste nach wenigen Monaten gesundheitsbedingt aufhören. Der zweite hatte nach „undurchsichtigen Geschäften“, wie es hieß, ein sehr, sehr dickes Problem mit dem Gesetzgeber. Das erzählte einmal Dr. Wilhelm Funke, der dritte Erdinger BLSV-Chef, deutlich besser beleumundet und 15 Jahre im Amt. Er war bekannt dafür, den Vereinsvorsitzenden auch mal ordentlich die Leviten zu lesen. Zum Beispiel, als er bei der ersten Verleihung des Fairnesspreises 1958 an die Eittinger Fußballherren und die Moosinninger Jugend die missgünstige Reaktion andere Vereine bemerkte und als „beschämend“, bezeichnete, „weil kein einziger Konstruktives, sondern nur Abfälliges sagte“.

Sind Sie noch da, liebe Leser? Puh. Ich hoffe, das sind noch mehr als zehn Prozent. Das nämlich ist die armselige Quote des Erdinger BLSV-Kreistags 2022. Lediglich 13 der insgesamt 126 Sportvereine haben Delegierte (insgesamt 22) zu jener Veranstaltung entsandt, die nur alle fünf Jahre stattfindet und in der die neue Spitze des Erdinger Sports gewählt wird? Was hätte wohl Dr. Funke dazu gesagt? Sicher wäre sein Urteil nicht so milde ausgefallen wie jenes von Oberbayerns BLSV-Chefin Claudia Daxenberger, die das mit der Unsicherheit wegen Corona erklärte und von ähnlich schwach besuchten Kreistagen in anderen Landkreisen erzählte. Naja, von coronabedingter Zurückhaltung ist bei sonstigen Veranstaltungen eigentlich wenig zu spüren. Die Quote bei den Nachbarn ist zwar auch nicht berauschend, aber immerhin kamen in Freising 34 von 140 Vereinen. Ebersbergs 96 Clubs schickten immerhin 43 Delegierte.

13 von 126 Vereinen, echt jetzt? Von den zehn Großvereinen war lediglich der TSV Dorfen vor Ort. Da kommt man schon ins Grübeln. Ist wirklich etwas falsch gelaufen? Vielleicht hätten sich die Erdinger Stadtvereine von BLSV-Chef Martin Weber bei der Diskussion um die kalten Duschen in den städtischen Sportstätten mehr erhofft, als einen lockeren Spruch am CSU-Stammtisch, dass man in seiner Jugend ja auch nicht immer warmes Wasser vorgefunden habe. Aber he, auch die Vereinsoffiziellen haben sich bei diesem Thema nicht gerade aus dem Fenster gelehnt und – zumindest nicht öffentlich – die Konfrontation mit den politischen Entscheidungsträgern gesucht.

Nein, Martin Weber und sein Team haben in den vergangenen fünf Jahren einen richtig guten Job gemacht. Nicht nur wenn es um Zuschüsse und Fördergelder geht. Unermüdlich treibt er auch die Übungsleiterausbildung voran, findet trotz Hallennot immer wieder eine Möglichkeit, diese Lehrgänge vor Ort zu veranstalten, weil niemand gern bis zur Sportschule nach Oberhaching gondelt. Und wenn ein ambitionierter Trainer mit seiner kompletten Jugendmannschaft das Sportabzeichen absolvieren will, dann stehen die Referentinnen schon mit Stoppuhr und Weitsprung-Rechner da.

Auch im „Haus des Sports“ ist Weber ein oft und gern gesehener Gast, weil er sich – das bestätigen dort die Mitarbeiter – für seine Erdinger Vereine einsetzt, aber auch die Angestellten dort mit seiner ihm eigenen Empathie für sich und den Erdinger Sport einnimmt und deren Expertise schätzt. Nicht umsonst nennt er das „Haus des Sport“ selbst das „Haus des Wissens“.

Und was daheim in den Vereinen abläuft, weiß er sowieso, weil er oder seine Vertreter keine Jahreshauptversammlung auslassen, zu denen sie eingeladen sind. Andersrum ist das nicht der Fall. Bei allem Verständnis für die viele Arbeit der Vereinsfunktionäre – so ein Desinteresse ist enttäuschend und dem Engagement der BLSV-Ehrenamtler nicht angemessen. Bis gestern hat sich übrigens auch noch keiner der nicht anwesenden Clubs bei Weber gemeldet und sein Fehlen erklärt geschweige denn entschuldigt.

So viel zur menschlichen Seite. Hier noch der pragmatische Ansatz: Es ist nicht gut, wenn der Chef des Erdinger Sports nur von zehn Prozent der Vereine gewählt wird. Auch wenn die Wahl dann einstimmig war, die niedrige Beteiligung stärkt ihm nicht gerade den Rücken, wenn er künftig mit Kommunalpolitikern über Zuschüsse für den Sport sprechen oder verhandeln soll. „Wir nehmen so etwas schon zur Kenntnis“, sagte etwa Rainer Mehringer, stellvertretender Landrat, am Rande des Kreistags. In seinem Grußwort zuvor hatte er schon angedeutet, dass im Kreis nach den Coronajahren deutlich heftiger um freie Gelder gerungen werden wird. Nicht nur der Sport hat da Bedürfnisse, und andere Institutionen treten da eben deutlich machtvoller auf. Beim Kreisfeuerwehrtag zum Beispiel sind so gut wie alle Feuerwehren vertreten.

Vielleicht ist es aber auch nur so, wie es ein wirklich empörter Vereinsvertreter ausgedrückt hat: „Uns geht’s scheinbar noch viel zu gut.“