„Historisch gut dagegen gehalten“

Von: Wolfgang Krzizok

Ein verschworener Haufen: Das DEB-Team beendete die Weltmeisterschaft in Toronto auf Platz acht. © IIHF

Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen im kanadischen Toronto ist vorbei.

Toronto/Erding – Weltmeister wurden die USA mit einem 6:3-Finalsieg gegen titelverteidiger Kanada. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erklärtes Ziel erreicht und mit dem Sprung ins Viertelfinale den den Klassenerhalt geschafft. Dort gab es eine 0:3-Niederlage gegen die USA. Nach einer weiteren Niederlage im Platzierungsspiel gegen Finnland (2:8) blieb für das DEB-Team Platz acht.

Dennoch sind die deutschen Frauen, darunter eine Handvoll ehemaliger Erdinger Nachwuchsspielerinnen, stolz auf das Erreichte. „Europa ist näher an die überragenden Nationen USA und Kanada herangerückt“, lautet das Fazit der „Erdinger _Delegation“ um Sandra Abstreiter, Franzi Feldmeier, Tabea Botthof, Berni Karpf und Celina Haider. „Das Auftaktspiel gegen Schweden, das wir 6:2 gewonnen haben, gab uns richtig viel Aufwind und Selbstvertrauen für die starken Leistungen danach“, glaubt Botthof. Nach drei Siegen und einer Niederlage „sind wir mit einer souveränen Leistung ins Viertelfinale eingezogen“. Als Folge davon „sind wir auch gegen die USA mit der Mentalität reingegangen, dass wir jeden schlagen können“, erzählt die Abwehrspielerin.

Am Ende musste der Top-Favorit ganz schön schwitzen, bis der 3:0-Erfolg unter Dach und Fach war. „Klar war die USA besser, aber Sandra hat hinten einen brutalen Job gemacht, und sie war für mich auch eine der besten Torhüterinnen des Turniers“, lobt Feldmeier Keeperin Abstreiter, die dann auch zur besten deutschen Spielerin gewählt wurde. „Wir haben aber auch viele Schüsse geblockt, haben versucht, mitzuspielen und hatten auch Torchancen. Schade, dass wir kein Tor geschossen haben“, stellt Botthof fest und ergänzt: „Klar hat die USA dominiert, aber ich finde, wir haben historisch gut dagegen gehalten. Die Jahre davor waren die Ergebnisse deutlich höher.“ Ihr Fazit: „Wir waren trotzdem unheimlich stolz auf uns. Die Leistungen in der Vorrunde und im Viertelfinale lassen sich nicht mit Punkten messen.“

Im ersten Spiel der Viertelfinal-Verlierer ging es gegen Finnland, gegen das es eine 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)-Niederlage gab. Damit war für Deutschland die WM auf Platz acht beendet. Finnland wurde schließlich Fünfter mit einem 3:1 gegen Schweden und hat sich damit für die nächste WM für die Gruppe A in der Division 1 qualifiziert.

Die deutschen Frauen sind sich einig: „Das Ergebnis ist deutlich zu hoch ausgefallen.“ 1:1 stand es nach dem ersten Drittel, 2:2 bis etwa zur Mitte der Partie. „Dann haben wir ein paar unglückliche Tore gekriegt, und danach hat uns die Abgeklärtheit gefehlt“, erzählt Feldmeier. „Nach dem 2:4 war die Luft raus.“ Das DEB-Team sei auch diese Partie „wieder mit der Mentalität angegangen, dass wir jeden schagen können, aber mit dem 3:2 und 4:2 ist die Partie leider gekippt“, bedauert Botthof. „Die Finnen haben dann ihr Spiel gespielt, wir leider nicht mehr unseres. Die Gewinnermentalität konnten wir nicht mehr ganz beibehalten.“

„Auf alle Fälle haben wir eine super WM gespielt und unser Ziel erreicht. Schön wäre es gewesen, noch das Spiel um Platz fünf zu machen“, sagt Karpf. „Ich bin super stolz auf die Mannschaft und vor allem auf die jungen Spielerinnen. Das war eine ganz andere Teamleistung als bei der letzten WM in Dänemark.“ Da hatte das DEB-Team den Abstieg buchstäblich in letzter Sekunde verhindert. Karpf betont: „Platz acht spiegelt nicht das wider, was wir geleistet haben. Es wird auf alle Fälle spannend, was die Zukunft bringt.“ So sieht es auch Feldmeier: „Wir können zufrieden sein. Wir haben als Mannschaft gut zusammengefunden, darauf kann man aufbauen.“

Entsprechend fällt auch das Resümee von Botthof aus: „Alle Viertelfinals waren knapper als in den vergangenen Jahren. Und speziell, was uns betrifft, haben wir einen Schritt nach vorne gemacht.“ Und selbstkritisch ergänzt sie: „Wir haben aber noch Luft nach oben.“ Beim Blick zurück weist die Erdingerin darauf hin: „Noch vor sechs Jahren wärst du als Achter abgestiegen, denn die Top-Division hatte nur acht Teams.“ Mittlerweile ist die WM der Besten auf zehn Mannschaften erweitert worden. Für Botthof „die absolut richtige Entscheidung, denn der Abstand von USA und Kanada auf den Rest der Welt ist deutlich geringer geworden“. Und vielleicht gibt es ja bald einen anderen Weltmeister außer Kanada und den USA, die seit der Frauen-WM-Premiere 1990 den Titel unter sich ausmachen.