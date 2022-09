Klassenerhalt in letzter Sekunde

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Unbändige Freude: Franzi Feldmeier (l.) bejubelt ihr Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Dänemark. © IIHF

Unbändiger Jubel auf der einen, Fassungslosigkeit auf der anderen Seite.

Frederikshaven – Exakt eine Sekunde vor Schluss erzielte Tanja Eisenschmid das 3:2 für Deutschland gegen WM-Gastgeber Dänemark, der damit absteigen muss.

Am Montag gegen Tschechien hätte Deutschland bei einem Sieg die Tür zum Viertelfinale weit aufstoßen können, musste aber eine klare 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)-Niederlage einstecken. „Da hat man deutlich gemerkt, dass Tschechien auf einem anderen Niveau Eishockey gespielt hat und uns technisch und taktisch überlegen war“, gibt Abwehrspielerin Tabea Botthof zu. „Wir haben in der Vergangenheit schon knapper gegen Tschechien gespielt, aber die haben diesmal sehr wenig Fehler gemacht, und wir waren zu unsicher.“ Auch Torhüterin Sandra Abstreiter lobt den Gegner. „Die waren richtig gut und wir zu passiv, erst im letzten Drittel hat es besser funktioniert.“ So sieht es auch Bernadette Karpf, die beklagt: „Wir haben ihnen einfach zu viel Platz gelassen.“

Der nächste Tiefschlag kam abends, als Ungarn gegen Schweden unter den Augen der deutschen Eishacklerinnen beim 2:3 nach Penaltyschießen einen Punkt holte. Damit war klar: Die Partie gegen Dänemark wird ein Endspiel um den Klassenerhalt. Weil Dänemark einen Zähler mehr auf dem Konto hatte, war auch klar: Das DEB-Team muss in der regulären Spielzeit gewinnen. „Für Dänemark war es die gleiche Ausgangslage wie bei der Olympia-Quali, ein Punkt reicht“, erzählt Abstreiter. Damals, im November vergangenen Jahres in Füssen, gewann Deutschland 3:2 nach Penaltyschießen, damit fuhr Dänemark nach Peking.

Am Dienstag in Frederikshavn, folgte eine „super spannende – für manche zu spannende Partie“, meint Franzi Feldmeier, die das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte, als sie einen Schuss aus der Luft abfälschte (9.). „Ich denke, dass wir dieses Spiel insgesamt verdient gewonnen haben.“ Für Bernadette Karpf war entscheidend, „dass wir nie aufgegeben und eine richtig starke Teamleistung gezeigt haben. Vor allem im letzten Drittel haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind.“

Dänemark hatte in der 5. und 29. Minute getroffen. Torhüterin Sandra Abstreiter, die eine starke Partie bot, war chancenlos. „Zwei Fehler haben uns zwei Gegentore beschert, während wir unheimlich viele Schüsse auf die dänische Torhüterin gebracht haben, aber nur mit einem Tor in Überzahl belohnt wurden“, sagt Botthof. „Das letzte Drittel war brutal, wie wir da Druck gemacht haben, da habe ich nichts mehr zu tun gehabt“, sagt Keeperin Abstreiter lachend. 25:1 lautete das Schussverhältnis im Schlussabschnitt.

„Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis wir das 2:2 schießen würden, deswegen war ich zu dem Zeitpunkt ganz entspannt“, betont Botthof. Vier Minuten vor der Sirene glich Laura Kluge zum 2:2 aus.

„Wir haben nie aufgehört, an uns zu glauben“, stellt Feldmeier fest, und Botthof ergänzt: „Wir hatten die Entscheidung schon oft auf dem Schläger. Dass Tanja das 3:2 dann in letzter Sekunde schießt, hätte ich nicht mehr für möglich gehalten.“ Danach kannte der Jubel auf deutscher Seite keine Grenzen mehr, während die Gastgeberinnen, die damit abgestiegen waren, mit hängenden Köpfen in die Kabine schlichen. „Das war ein mega-geiles Gefühl, wir haben gefeiert, als ob wir wer weiß was gewonnen hätten“, erzählt Abstreiter strahlend. „Wir haben unser Ziel Viertelfinale zwar nicht erreicht, aber sehr wichtig ist, dass wir nicht abgestiegen sind.“

Das deutsche Team ist bereits gestern wieder nach Hause geflogen und blickt schon nach vorne. „Die WM ist leider für uns schneller vorübergegangen, als wir uns das vorgenommen hatten. Wir hatten das Potenzial, drei von vier Spielen in der Vorrunde für uns zu entscheiden, konnten es aber nicht voll abrufen“, gibt sich Botthof selbstkritisch. „Jetzt gilt es, Schlüsse zu ziehen aus unserer Leistung, gegebenenfalls Änderungen anzuregen und weiter an den Baustellen zu arbeiten, die sich herauskristallisiert haben, damit wir bei der WM in Kanada im April 2023 ein Level besser spielen als dieses Jahr.“ Und Karpf ergänzt selbstbewusst: „Dann ziehen wir halt da ins Viertelfinale ein.“