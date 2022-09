Regen und Kälte – ja und?

Von: Ludwig Stuffer

Knappes Rennen: Dieter Heimstädt (M.) musste sich über 100 Meter Hürden Gene Allen (r.) geschlagen geben. © Ludwig Stuffer

Es war sehr schön, aber auch sehr kalt: Ein voller Erfolg waren die deutschen Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren am Wochenende im Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion.

Erding – Von den jüngsten Athleten ab 35 Jahren bis hin zum ältesten Starter, Josef Riedl vom TuS Bad Aibling, der mit 91 Jahren bei den M 90-Senioren Doppel-Meister im Kugelstoßen und Diskuswurf wurde, waren alle mit großer Begeisterung dabei.

Übers Wetter sprechen Leichtathleten eigentlich nicht, aber diese Titelkämpfe waren in der Geschichte wohl die kältesten ihrer Art. Am Samstag herrschten Temperaturen um knapp zehn Grad Celsius, und am Sonntag waren es nur „windgarnierte“ knapp neun Grad bittere Kälte. Oben drauf gab es an beiden Tagen zahlreiche Schauer. Aber trotz der kalten Witterung gab es in Erding viele persönliche Erfolge, Landesrekorde und auch deutsche Bestmarken.

Federführend war bei diesem Top-Ereignis in gewohnter Manier die Leichtathletik-Abteilung des TSV Erding mit Kerstin und Christian Weber an der Spitze. Als überaus erfahrene Veranstalter lag es auf der Hand, dass die „Leichtathletik-Macher“ wieder eine perfekte Meisterschaft präsentieren würden. Und ja: Das Lob von allen Seiten war dem gesamten TSV-Abteilungsteam sicher. Christian Weber verriet: „Wir haben natürlich die Erfahrung mit der Organisation von so großen Titelkämpfen, aber für uns wird dieses Ereignis eine Einmaligkeit bleiben.“ Es sei nicht das große Problem gewesen so eine Veranstaltung, nach großen bayerischen Meisterschaften in den letzten Jahren, zu einem perfekten Projekt werden zu lassen. Aber „ich möchte eigentlich zu Hause auch der Hausherr sein“, sagte er. Damit meinte der Erdinger, dass es bei einer Durchführung einer nationalen Meisterschaft einfach komplizierter sei, „alleine Entscheidungen zu treffen“, da mehr Stellen wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) Forderungen und Maßnahmen haben wollten. Deshalb sei es zwar rundum gut gelaufen, aber eben ein wenig komplexer und deshalb „bremsender“ als normal.

„Wir haben natürlich als Verein wieder alle unsere Mitglieder zum Helfen und Kampfrichtern verpflichten können, und wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass uns viele ehemalige Mitglieder unterstützt haben“, stellte Christian Weber zufrieden fest. Er konnte neben den vielen Kampfrichtern aus den eigenen Reihen auch auf viele Funktionäre aus dem südostbayerischen Raum zurückgreifen. Selbst aus dem ganzen Bundesgebiet kamen Kampfrichter zum Einsatz. „Und das ist dann eben manchmal ein wenig schwer, wenn auch von den höchsten Stellen zusätzlich Forderungen kommen oder gar externe Kräfte fast neu in ihre Aufgaben vor Ort in Erding erst eingeführt werden müssen“, stellte Christian Weber fest.

Als „Leichtathletik-Familie“ waren „die Webers“ an allen Stellen im Stadion anzutreffen: Christian und Kerstin Weber waren mal wieder wie „Hausmeister“, die überall dort Hand anlegten, wo Fragen zu beantworten waren, schnelle und unkomplizierte Hilfe auszuführen war oder einfach „Not am Mann“ war. Ihre Kinder „lauerten“ an allen Wettkampfstätten beim Messen, Kampfrichtern und Daten registrieren: Evi Weber beim Speerwurf, Tim Weber beim Hammerwurf, Lilli Weber am Weit- und Dreisprung. Nina Weber schließlich koordinierte das Geschehen bei allen Siegerehrungen. „Ab 7 Uhr morgens waren wir am Platz, bis nach 20 Uhr“, erzählte Christian Weber, der mit einer großen Mannschaft ab Freitag schon alle Hände voll zu tun hatte. „Und die Nachbearbeitung beim Aufräumen wird in den nächsten Tagen auch nicht weniger aufwendig.“

Wetterfest: Evi Weber misst beim Speerwurf. © Ludwig Stuffer

Echte Erdinger Landkreis-Athleten waren bei diesem Großereignis diesmal nicht am Start. Das Fähnchen der regionalen Leichtathletik hielt dennoch ein Athlet ganz weit oben: Der Freisinger Dieter Heimstädt, Lehrer am Erdinger Anne-Frank-Gymnasium, feierte gleich zwei klangvolle Erfolge: Am ersten Tag eroberte er im Trikot der LAG Mittlere Isar völlig unerwartet die Goldmedaille im Weitsprung der Männer M 50. Im Finale landete er bei ausgezeichneten 5,54 Meter. Bis zum letzten Sprung musste der 51-Jährige zwar zittern, aber am Ende strahlte der ehrgeizige Athlet übers ganze Gesicht. Als neuer und völlig überraschender Deutscher Meister verwies er Thomas Müller von der TSG Markkleeberg (5,46 m) und Harald Köhler vom TSV Ipsheim (5,34 m) auf die Plätze.

„Damit hatte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet“, freute sich Heimstädt, der sein Glück kaum fassen konnte, denn noch vor drei Wochen „hatte ich eine leichte Zerrung am Oberschenkel, und da war noch gar nicht klar, dass ich überhaupt in Erding starte“. Vor wenigen Tagen habe er allerdings ein gutes Abschlusstraining im Weitsprung absolviert. „Ja, das hat irgendwie ganz gut geklappt, deshalb habe ich in dieser Disziplin wieder an mich geglaubt, doch Gold stand nie im Visier“, sagte der 51-Jährige. „Für mich schließt sich in Erding wieder ein Kreis, denn bereits im Jahr 2003 war ich hier erstmals bei einer deutschen Meisterschaft am Start“, berichtete Heimstädt. Damals gewann er bei den deutschen Fünfkampf-Meisterschaften die Team-Bronzemedaille.

Weil er leicht angeschlagen und das Wetter so schlecht war, verzichtete Heimstädt auf seine beiden Starts über 100 und 200 Meter. „Da wären zwar Spitzenplätze drin gewesen, aber für eine Medaille wäre es schon eng geworden“, erzählte der vielseitige Athlet. „Das bin eigentlich nicht ich, dass ich bei einer DM melde und dann nicht starte. Aber im Alter wird man wohl auch ein wenig vernünftiger“, ergänzte der Routinier schmunzelnd.

Am Sonntag wollte er seinen Titel über 100 Meter Hürden freilich verteidigen. Nach einem eisernen Kampf spurtete er mit beachtlichen 15,42 Sekunden zum Vize-Titel und zeigte sich dennoch sehr zufrieden. Nicht zu schlagen war hier der gebürtige US-Amerikaner Gene Allen vom schwäbischen TV Dietenhofen mit 14,84 Sekunden. Kurioserweise durfte Allen in Erding starten, da er noch nie international für seinen Kontinent gestartet war. Bei den bayerischen Titelkämpfen war er dagegen wegen seiner Staatsangehörigkeit nicht gewertet worden – ein Beweis dafür, dass nach wie vor Regeln auf nationaler Ebene anders sind als im Freistaat.

Nichtsdestotrotz freute sich Heimstädt auch über Silber. „In Anbetracht des Wetters, der Nässe und der Kälte bin ich mit der Leistung aber wirklich sehr zufrieden, und mein Gegner war auch zweifelsohne der Favorit“, äußerte sich der Lehrer fair.

Unermüdlich unterwegs: Christian Weber (r.) und Alexander Bauer, hier beim Einsammeln der Hürden, hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun. © Ludwig Stuffer

Schöne und faire Gesten gab es bei diesen Titelkämpfen am laufenden Band. Viele der Altersklasse-Athleten aus dem Bundesgebiet kennen sich bereits seit Jahrzehnten. So waren nicht nur die Siegerehrungen freundschaftlich, sondern auch die Gesten und Glückwünsche nach den Wettkämpfen im Ziel sowie an den Wurf- und Sprunganlagen.

Aber nicht nur die Kameradschaft prägte die Wettkämpfe – auch der Ehrgeiz war enorm. Der bereits 86-jährige Ulrich Richter vom TSV Unterhaching gewann zwei Silbermedaillen – im Hammer- und Diskuswurf – und verriet: „So eine Medaille ist natürlich schön, aber nur gewinnen ist zu wenig, denn auch die Leistung muss passen. Erst dann sind wir Senioren zufrieden.“