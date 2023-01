Altenerdings Angst vor der Total-Blamage

Von: Bernd Heinzinger

Schon an Eching bissen sich die Altenerdinger die Zähne aus. Diesmal wird es noch schwerer. © CHRISTIAN RIEDEL

Das Bezirksoberliga-Team fährt nur mit einer Rumpftruppe nach Freising.

Altenerding – Bei seinem Ex-Verein HSG Freising-Neufahrn wollte Trainer Peter Mesiarik mit seinen Altenerdinger Handballherren unbedingt in stärkster Besetzung antreten. Vor der Partie am Samstag um 16 Uhr plagen ihn allerdings extreme Personalsorgen: „Ich finde dies sehr bedauerlich. Wir starten schwach besetzt, daher wäre ein Sieg fast ein Wunder.“

Besonders das Fehlen von Severin Lößl stört den Coach: „Er schaut sich lieber das Bayernspiel in der AllianzArena an, anstatt uns zu helfen. Das hätte es früher nicht gegeben“, ärgert sich Mesiarik: „Aber die Zeiten haben sich wohl leider geändert. Ich verstehe es nicht ganz, kann aber nichts machen.“

Mit Tim Steininger und Jonas Köhler sind die starken Nachwuchstalente zudem nicht dabei, sie spielen parallel mit ihrer A-Jugendtruppe in der Landesliga. Niklas Fleps (Fußverletzung) und Tobias Schlecht (Abschlussprüfungen Studium) gehören zu den ziemlich sicheren Ausfällen, eine kleine Hoffnung auf ihr Kommen herrscht bei Mesiarik aber noch.

Vor allem der Rückraum ist deutlich dezimiert. Mit Simon Rüdiger, Moritz Sturm und Christian Loris verbleiben drei etablierte Kräfte im Kader. Luis Leitner kann noch aushelfen, dahinter wird es schon eng. Gerade nach der demoralisierenden Pleite zu Hause gegen Eching wäre eine starke Vorstellung fürs Selbstvertrauen der Altenerdinger wichtig. Der Trainer aber sieht schwarz: „Ich hoffe, dass wir uns in Freising nicht total blamieren.“ Dafür müssten seine Männer sicher in der Defensive stehen, immerhin ist Abwehrchef Quirin Huber mit dabei. Beim Gegner müssten seine Männer besonders auf den agilen Kreisläufer Alexander Heldner aufpassen. Bei der deutlichen Heimpleite gegen die HSG warf dieser fast nach Belieben ins Altenerdinger Tor. Mesiarik: „Für mich gehört Freising-Neufahrn zu den zwei besten Teams der Bezirksoberliga. Da wäre es auch in Bestbesetzung schwer.“

Die Dritte spielt in der Bezirksklasse zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen gegen Croatia Geiselhöring. Anpfiff in der Semptsporthalle ist am Samstag um 18.30 Uhr. Beim Auswärtsduell gab es einen umkämpften 30:25-Erfolg. Damals half allerdings Luis Leitner aus. Aber auch ohne ihn stehen mit Markus Schorr und Tim Saalborn starke Schützen parat.

Das BOL-Team der Frauen hat spielfrei, die Zweite fährt zum SSV Schrobenhausen (So., 14.45 Uhr). Die Gastgeberinnen sollten als Vorletzter eine machbare Aufgabe darstellen, Altenerdings Nicole Steinbrecher warnt allerdings: „Unsere letzte Partie ist sieben Wochen her, und wir trainierten zwischendurch phasenweise kaum.“ Es sei fast wie ein Neustart. Sophie Lößl und Michelle Gruber drohen dabei ebenso auszufallen wie Routinier Grit Kschischow. Aber die Truppe um Kati Gottschalk, Miriam Deuschle oder Carina Ziegltrum ist trotzdem gut besetzt. „Wir sind weiterhin guter Dinge“, betont Steinbrecher. Nach dem mäßigen 15:15 im Hinspiel fügt sie an: „Ein paar Tore mehr wollen wir schon erzielen, vor allem geht’s bei uns um den Spaß am Handball.“

Mit einem bunten Mix aus allen drei Mannschaften geht die Dritte ihre Heimaufgabe gegen den TSV Karlsfeld 2 (Sa., 16.30 Uhr) an. Sylvia Heider oder Kati Gottschalk helfen aus, mit Susanne Wenner und Lena Bernauer ist auch das Tor gut besetzt. Trainer Andreas Mittermeier darf sich zudem über den Einsatz von Thea-Sophie Steinbrecher freuen. Marlene Mittermeier und Lena Prem fallen krankheitsbedingt aus.