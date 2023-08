Londons Coach schwärmt vom Erdinger Gewichtheben: „Die beste Stimmung in ganz Europa“

Von: Dieter Priglmeir

Erleichterte Schwerathleten: Die Gewichtheber aus Erding und London und die Funktionäre freuen sich über ihre Leistungen (stehend, v. l.): Matthias Mayrhofer, Koroush Valiseh, Amir Koroos, Kaan Atacan, David Smith, Maxim Smirnov, Abteilungsleiter Josef Gotz, Daniel Dürr; (kniend, v. l.); Kilian Huber, Lennox Zumpe, Minh-Tuan Dang, Richard Wiafe, Kiran Birtwistle und Scott Ward sowie (liegend) Jürgen Popken. © Günter Herkner

Tolle Athleten und begeisterte Zuschauer im Erdinger Weißbräuzelt - so schön kann Sport sein.

Erding – Koroush Valiseh lebt in London, trainiert dort die Schwerathleten des Westway Barbell Clubs. Aber für diese Stimmung im Erdinger Weißbräuzelt kommt er gern zurück an seine alte Wirkungsstätte. Und wie vor fünf Jahren brachte er gleich seine Gewichtheber-Staffel mit, denn auch sie sollten das genießen, was ihr Coach „die beste Stimmung in ganz Europa“ nennt: Willkommen beim Vergleichskampf zwischen dem TSV Erding und ihren britischen Freunden.

Freunde sind die Athleten mindestens seit acht Jahren. Bei Valiseh sind es fast zwei Jahrzehnte. Damals stand er selbst in der Erdinger Staffel. „Mein Trainer war Rudi Mayer“, erinnert er sich. „Er konnte kein Englisch, ich kein Deutsch. Das war die beste Grundlage für unser Training“, meint er schmunzelnd und lobt die Motivationskünste der Erdinger Trainingslegende.

Auch in dieser Hinsicht hat er sich einiges von seinem Lehrmeister abgeschaut. Er beruhigt den jungen Kaan Atacan, der seinen ersten Wettkampf überhaupt bestreitet – und dann gleich noch in einem fremden Land. Seinen zweiten Versuch im Reißen verhaut er nicht nur komplett. Scott Ward stürzt sogar so unglücklich, dass ihn Hantel und Gewichte (insgesamt 90 Kilo) touchieren. Aber es geht gut, der junge Brite rappelt sich hoch, schafft dann im nächsten Versuch noch die 90 Kilo und 120 Kilo im Stoßen. Relativpunkte – die eigentliche Währung bei so einem Wettkampf – bringt das immerhin auch 39,0. Noch mehr schafft Kiran Birtwistle, der 130 kg stößt – so viel wie kein anderer. Bei 135 kg scheitert er. Am Ende kommt London auf 161,2 Relativpunkte.

Aber reicht das? Immerhin waren 14 der insgesamt 36 Versuche ungültig. So viel ist klar: So deutlich wie vor acht Jahren, als die Londoner mit 253:174 Punkten gewannen, wird es diesmal definitiv nicht.

Der 100-Kilo-Mann: Jörg Popken stößt zwei Zentner in die Höhe – unter den Augen von Kampfricher Matthias Mayrhofer © Günter Herkner

Dafür trumpfen auch die Erdinger zu stark auf. Allen voran Minh Tuan Dang, der 13-fache Deutsche Meister und frischgebackene Europameister. „Ich habe jeweils vier Kilo weniger gemacht als zur Europameisterschaft, weil ich gerade erst im Aufbautraining bin“, wird er hinterher sagen. Mit 73 Relativpunkten schafft er nicht nur mit Abstand das beste Ergebnis. Auch rein stilistisch dürfte selbst der eingangs erwähnte Coach Rudi Mayer nichts auszusetzen haben.

Aber auch die anderen Erdinger liefern ab. Besonders euphorisch begleiten die rund 200 Zuschauer die 100 Kilo, die Jörg Popken stößt. Dass der ehemalige Bundesliga-Heber mal 20 Jahre Pause gemacht hat – kaum zu sehen. „Wenn mein Verein einen Kampf hat, bin ich dabei. Das ist doch Ehrensache“, sagt der mehrfache Deutsche Meister nach seinen sechs blitzsauberen Versuchen.

Lennox Zumpe patzt nur einmal beim Reißen. Die 85 kg sind noch zu viel. Aber für den 20-Jährigen ist es auch der allererste Wettkampf überhaupt. Im Dezember vergangenen Jahres war er der Arbeit wegen von Sachsen hergezogen und wohnt nun in Grünbach. „Ich wollte das mal ausprobieren und bin sofort hängen geblieben“, sagt er, der im Anschluss dann 106 kg stößt und nur noch happy ist. „Einfach supercool, die Atmosphäre hier. Der Sport, die Leute – es ist absolut geil hier. Und jetzt freue ich mich auf die Saison.“

Auch Kilian Bauer ist ein Neuling. Der 24-Jährige hat sich schon im Ringen ausprobiert, ist nebenbei auch noch im Judo aktiv. „Vor einem halben Jahr habe ich gemütlich mit dem Gewichtheben begonnen“, erzählt er. Auch ihn beeindruckt die Stimmung im Bierzelt. „Aber man muss schon auch aufpassen, dass man sich auf sein Zeug konzentriert, dass man keine Hektik in die Abläufe reinbringt.“ Kein Wunder, dass ihm im Nachhinein sein gescheiterter zweiter Versuch im Stoßen nervt. Er schafft aber schließlich noch 87 kg und jubelt fast so sehr wie Daniel Dürr, der dritte Neue, der gar 90 kg stößt – immer umjubelt vom fachkundigen Publikum, das auch jeden Briten begeistert anfeuert.

Es ist ein toller Wettkampf, der nur einen Wermutstropfen hat: Maxim Smirnov schafft zwar 80 kg im Reißen, verletzt sich aber dabei am Handgelenk und kann dann beim Stoßen nicht mehr antreten. „Vielleicht wären das die nötigen 14 Punkte geworden, die uns zum Sieg gefehlt haben“, meint hinterher Dang, dem insbesondere Zumpes Leistung imponiert hat. „Er hat mehr als sein Körpergewicht gehoben.“ Dang, der auch Trainer der Staffel ist, sieht sein Team nach der 147,8:161,2-Niederlage gegen die Briten gerüstet für die Bezirksliga, die am 10. Oktober startet. Das Ziel: „Wir wollen den zweiten Platz der vergangenen Saison verteidigen.“

Motivationskünstler: Londons Trainer Koroush Valiseh (l.) schwört seinen Schützling David Smith ein. Der Coach war einst Mitglied der Erdinger Staffel. © Günter Herkner

Und die Briten? „Es war okay“, sagt Koroush Valiseh und verweist darauf, dass auch er Neulinge dabei hat und alle einen Full-Time-Job haben und sich jede Stunde Training aus den Rippen schneiden. „Aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Und wir haben viel zu tun“, fügt der Trainer hinzu und lächelt: „Das hätte jetzt auch Mr. Mayer sagen können.“ Jetzt werde sein Team noch „die wunderbare Gastfreundschaft“ genießen. Okay, Erdinger Weißbier gebe es auch in London, „aber hier schmeckt’s besser“, sagt er. Und überhaupt: So manches vermisse er schon. London sei eine dunkle und vielerorts schmutzige Stadt, Erding ein schöner Gegensatz. Er freue sich immer auf eine Rückkehr. Demnach stehe auch einem weiteren Vergleichskampf der beiden Städte nichts entgegen: „Wir kommen gern wieder.“

Die Ergebnisse

TSV Erding: Dang 64 kg Reißen/86 kg Stoßen/73,0 Relativpunkte; Popken 80/100/35, Zumpe 82/106/28.8; Smirnov 80/0/0; Dürr 63/90/7.6; Bauer 60/87/3,4 – London: Wiafe 74/92/42,0; Smith 80/100/17,2; Ward 90/120/39,0; Birtwistle 106/130/63; Koroos 50/67/0; Atacan 55/70/0.