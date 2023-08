Die Dorfener Alpen-Bezwinger

Teilen

Es gibt zweifellos greisligere Strecken: die zwölf Dorfener Mountainbiker bei ihrer traumhaften Alpen-Tour. Die Wäsche verwechselt Blaue Flecken, geprellte Rippen © Privat

Zwölf Mountainbiker erleben herrliche Tage auf ihrer Tour von St. Anton zum Comer See

Dorfen – Sechs Tage lang haben sie fleißig gestrampelt, um am Ende solch starken Bilanzen vorzuweisen: zwischen 325 und 370 Kilometer mit rund 6800 bis knapp 10 000 Höhenmeter. Diese Leistung haben zwölf Mountainbiker, die regelmäßig beim Skiclub Dorfen trainieren, auf einer Route über die Alpen hingelegt. Es ging von St. Anton am Arlberg zum Comer See. Etappenziele wie die Ski-Orte Ischgl, Livigno oder St. Moritz wurden dabei freilich nicht ausgelassen.

Zwei Guides führten die Truppe an, die Radsportler durften täglich zwischen einer Variante mit weniger Höhenmetern oder einer mit einem höheren Schwierigkeitsgrad wählen.

Los ging es mit dem Skiclub-Bus, den der Vorstand zur Verfügung gestellt hatte, und mit Privatautos nach St. Anton, wo zwei Hamburger und zwei Sauerländer dazukamen sowie die beiden Guides von BikeAlpin. Auf der ersten Etappe ging es über die Heilbronner Hütte (2400m) mit Mittagsrast bei traumhafter Aussicht bergab zum Kopsstausee und weiter über Galtür und durch das Paznauntal bis Ischgl. Die erste „ungewaschene Halbe“, mittlerweile eine Tradition der Mountainbiker, trank man auf der Terrasse. Nach dem Vier-Gang-Menü trafen sich alle zum Aperol Sprizz und waren sich einig: So kann es weitergehen.

Allerdings war für den nächsten Tag Regen angesagt, weshalb alle bequem mit dem Lift auf die Idalpe hochfuhren. Ein kurzer Kaffee-Zwischenstopp in der Schweiz, und weiter ging es auf Forststraßen bergauf und durch Matsch und über Geröll bis nach Nauders. Bei der nächsten Etappe fiel manchen die Entscheidung schwer, vor allem, weil der Abschnitt von einem Teil der Gruppe bereits vor fünf Jahren gefahren worden war: hoch nach Plamort und weiter über den Reschensee oder durch die Uina-Schlucht bergauf. Beides reizvolle Strecken, die ein Muss für jeden alpinen Mountainbiker sind.

In Münster (Schweiz) konnten endlich die Matschklamotten vom zweiten Tag gewaschen werden, bei der Sortierung der Kleidungsstücke kam es zu einigen Verwechslungen. Am vierten Tag startete die Gruppe nach ein paar kleinen Reparaturen an den Bikes gemeinsam und fuhr erst mal 1000 Höhenmeter nach oben. Dort genoss sie die Aussicht auf die gigantische Bergkulisse. Auf Schottertrails ging es durch das faszinierende Val Mora und später über den Passo Trella, den auch die Gruppe der Entspannteren überquerte. Am Ende standen Livigno und ein Vier-Gänge-Menü.

Von Livigno ging es weiter nach St. Moritz, bei beiden Varianten erst einmal über die Forcola di Livigno. Danach verlief der Weg entweder über den Berninapass und Pontresina, den Piz Bernina fest im Blick, oder man machte einen Abstecher über die Forcola Minor. Danach trafen sich beide Gruppen, um über zusätzliche 100 Höhenmeter dem Gletscher ganz nahe zu kommen. Ein Wellness-Aufenthalt schloss sich an.

Der Morgen des sechsten Fahrtags brachte ein paar Radsportler ins Grübeln, denn es war kalt und Schnee auf über 2000 Metern angesagt. Doch der Ehrgeiz siegte, und zu neunt ging es über die Mittelstation der Chantarella-Bahn hoch zur Corviglia mit anschließendem Trailspaß bergab. Der Rest fuhr gleich entlang der Engadiner Seenplatte mit traumhaften Blicken auf die Seen zum Malojapass und rauschte auf engen Kehren ins Tal. Über geheime Römerwege neben der Hauptstraße kam auch diese Gruppe auf ihre Kosten.

Zielort der Tour: Colico am Comer See. Sofort nach Ankunft sprangen die Radler mitsamt ihren Klamotten in den Comer See und erfrischten sich.

Die Regelung, dass am Morgen zur Abfahrt alle Bikes gewartet und fahrbereit sind, konnte nicht immer eingehalten werden. Einmal war morgens der Reifen platt, die Bremse defekt oder das E-Bike nicht geladen. Oder es gab die eine oder andere Panne unterwegs. Platter Reifen, verbogener Umwerfer samt Schaltauge oder Speichenbruch gehörten dazu, ließen sich aber vor Ort reparieren. Und bis auf blaue Flecken, leichte Rippenprellungen oder Abschürfungen blieben auch die Fahrer unverletzt. Zum Schluss wurde das Rad mit Gepäck zum Busbahnhof geschoben, wo ein Bus die Gruppe zum Ausgangsort St. Anton brachte. Bei strömendem Regen verabschiedete man sich. SIGRID WIEDENHOFER

Die Wäsche verwechselt

Blaue Flecken, geprellte Rippen