Erdinger Landkreisturnfest: Die Eleganz ist zurück

Von: Dieter Priglmeir

Neu im Wettkampfsport ist der TSV Taufkirchen. Übungsleiterin Christina Holler hat die Abteilung aufgebaut und beobachtet hier, was Alissa Yesil schon alles kann. © Weingartner

170 Teilnehmer sind beim ersten Landkreisturnfest seit 2019 . Die Titel gegen an Steinheuer und Bauer.

Dorfen – Keine Fehleranalyse, kein schlauer Rat – manchmal muss die Trainerin einfach nur da sein. Sigrid Wiedenhofer sitzt auf dem Hallenboden und begräbt die kleine Theresa Miesl unter ihren Armen. Sie lässt das Mädchen einfach nur in der kleinen Trosthöhle schluchzen. Die Achtjährige vom TSV Dorfen war gerade unfreiwillig vom Schwebebalken abgestiegen.

„Kann doch passieren“, sagt die Übungsleiterin mit weicher Stimme. Ein, zwei Minuten Ruhe, dann hat sich die junge Turnerin auch schon wieder erholt und erzählt – zuerst zögernd, dann immer schneller werdend, was ihr an diesem Sport so Spaß macht. Dass sie zum Beispiel das Reck liebt, „weil man da schön schwingen kann“. Und dann hat sie auch schon drei Freundinnen um sich rum. Weiter geht’s, nächstes Gerät! Nach zwei Jahren Pausen findet wieder das Erdinger Landkreisturnfest statt.

Sehr viele Mädchen, einige Buben wuseln durch die Sporthalle der Dorfener Grund- und Mittelschule. 170 Teilnehmer sind es insgesamt. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Wiedenhofer, Abteilungsleiterin des TSV Dorfen. „100 wäre auch schon eine gute Zahl gewesen.“

Aber die Turnvereine im Landkreis nahmen das Angebot des TSV Dorfen dankbar an. TSV Erding, SpVgg Altenerding, FC Forstern – und erstmals der TSV Taufkirchen. Das liegt an Christina Holler, einer Übungsleiterin, die aus dem fränkischen Mitterteich ins Vilstal gezogen ist und seit September vergangenen Jahres beim TSV Taufkirchen eine Turnabteilung aufgebaut hat. 36 Kinder seien mit Feuer und Flamme dabei, erzählt Holler und sagt schon mal voraus, dass es mit vorderen Plätzen wohl diesmal noch nichts werde. „Denn dafür sind wir einfach noch nicht so weit. Man fängt nun einmal mit niedrigen Übungen an“, erklärt sie. „Aber die Mädchen haben hier auch schon die schwierigen Sachen gesehen und mir gesagt, dass wir das am Montag trainieren sollen“, sagt sie schmunzelnd.

Körperspannung in allen Turn- und Lebenslagen. Nelia Korb meistert das mit Bravour. Und während die Jury die Blicke auf sie richtet, hat die die Forsternerin unseren Kameramann im Visier. © Weingartner

Ehrgeiz, klar, gehört zum Sport. Jeder später der Abend, desto erstaunlicher werden dann auch die Leistungen. Lea Steinheuer vom TSV Erding zum Beispiel turnt am Boden den höchsten Schwierigkeitsgrad. Flickflack, Vorwärtssalto – alles im Programm und blitzsauber geturnt. Sie wird am Ende mit der Höchstpunktzahl Landkreismeisterin. Beim männlichen Turnnachwuchs ist Alexander Bauer vom TSV Dorfen der Beste.

Auch Wiedenhofer ist beeindruckt von den beiden und von etlichen weiteren Darbietungen am Boden, beim Sprung, auf dem Schwebebalken, am Reck, Barren und Stufenbarren – Pauschenpferd und Ringe sind auf Landkreis- und Gauebene nicht Teil des Wettkampfs.

Aber sind die Leistungen noch so gut wie vor zwei Jahren? Während der pandemiebedingten Pause hatten einige Übungsleiter dies bezweifelt. Wiedenhofer will das gar nicht bewerten. „Darum geht’s heute gar nicht. Wichtig ist der Spaß und dass sich niemand verletzt.“

Tatsächlich wird sich im Laufe des Tages eine Turnerin einen leichten Faserriss zuziehen, eine andere ist beim Bodenturnen umgeknickt. „Beide haben aber ihre Übungen zu Ende geturnt“, erzählt Wiedenhofer. Ansonsten sei alles glatt gelaufen. „Nur das Essen ist uns am Ende ausgegangen“, sagt sie.

Kraft und Eleganz bleibt im Turnsport das A und O. Das demonstriert hier Alexander Bauer, der später zum Landkreismeister gekürt wurde. © Weingartner

Macht halt doch hungrig, dieser Sport, der alle fasziniert. Die Dorfenerin Amelie Ropertz (10) liebt besonders das Bodenturnen, Annika Freitag (9) ist eine begeisterte Springerin, und Enna Fleischmann (11) vom TSV Erding freut sich schon jetzt darauf, dass sie irgendwann mal Flicflac und Handstandüberschlag perfekt beherrscht.

Kleine Unfälle nehmen die Mädels in Kauf. Sie habe sich schon mal die Hüfte geprellt, erzählt Mia Hehlmann, aber das würde sie nicht daran hindern, zweimal die Woche zu trainieren – vor allem am Reck, ihrem Lieblingsgerät. „Aber den Wettkampf finde ich schon auch cool“, sagt sie. „Da sieht man auch, was die aus den anderen Vereinen schon können.“ Ja, betont sie, sie würde schon gern Erste oder Zweite werden.

Was außer Sieg und Spaß noch wichtig ist: Die Zeit der knappen Turndressen geht dem Ende zu. Bei der Kunstturn-EM in Basel hatte die deutsche Topathletin Sarah Voss für Aufsehen gesorgt, weil sie mit langem Gymnastikanzug statt knappem Turndress ihre Übungen machte. In Dorfen tragen laut Doris Corsten rund 80 Prozent entsprechende Kleidung, die inzwischen auch vom Deutschen Turnverband anerkannt ist. Die Übungsleiterin des TSV Erding freut sich über dieses Zeichen.

Auch das passt zur Stimmung an diesem Tag, an dem alle einfach nur froh sind, dass wieder Wettkämpfe stattfinden, wo auch die Pokale und Medaillen, gestiftet von der Sparkasse und der VR-Bank, nicht fehlen dürfen sowie die vom Landkreis spendierten Glastrophäen für Kreismeister und Kreismeisterin. Überreichen durfte diese Klaus Kellner, der nicht nur eine Dorfener Sportikone ist, sondern auch Vorsitzender des Turnbezirks Oberbayern. Und was noch mehr Spaß macht als Noten und Platzierungen: die Trampolinshow, die die Dorfener Turnerriege zusammen mit einem Ex-Erdinger Turner zelebrierten. Bei den vielen Schrauben, Salti und Doppelsalti dürften auch Theresa Miesls Augen geglänzt haben. Der Absetzer am „Zitterbalken“ (Zitat Wiedenhofer) ist längst vergessen. Gut möglich, dass sie bald selbst bei so einer Show mit dabei ist: als Einradfahrerin oder Akrobatin am Vertikaltuch, denn das kann sie nämlich auch.

Ergebnisse

weibl. Jugend F, 2015 u. jünger: 1. Lupita Ismaël (SpVgg Altenerding), 2. Theresa Gschwendtner (TSV Dorfen), 3. Lena Steidler (TSV Taufkirchen), 4. Josefina Sagdullaev (SpVgg Altenerding), 5. Cataley Ismaël (SpVgg Altenerding), 6. Amelie Ohnesorge (SpVgg Altenerding), 7. Sophie Lederer (TSV Taufkirchen), 8. Maria Accetto (SpVgg Altenerding), 9. Lorena Reinert (SpVgg Altenerding), 10. Josefine Mörtl (SpVgg Altenerding),

weibl. Jugend E, 2013-2014: 1. Annika Freitag (TSV Dorfen), 2. Franziska Ollischer (SpVgg Altenerding), 3. Rebecca Hahn (TSV Dorfen), 4. Nina Faltermaier (FC Forstern), 5. Lilli Kapsner (SpVgg Altenerding), 6. Clara Helfert (FC Forstern), 7. Juliane Goelden (TSV Taufkirchen), 8. Anna Blechschmidt (TSV Erding), 9. Theresa Miesl (TSV Dorfen), 10. Melina Mouzakiti (FC Forstern).

weibl. Jugend D, 2011-2012: 1. Enna Ziva Fleischmann (TSV Erding), 2. Finja Böhm (FC Forstern), 3. Josefa Lißner (FC Forstern), 4. Tessa Tremmel (TSV Dorfen), 5. Lilly Wilke (TSV Erding), 6. Leonie Kallmeier (TSV Dorfen), 7. Mia Hehlmann (TSV Erding), 8. Lea Stiehler (TSV Dorfen), 9. Alissa Ibrahim (TSV Erding), 10. Carlotta David (TSV Dorfen)

weibl. Jugend C, 2009-2010: 1. Finja Christiansen (TSV Dorfen), 2. Beatrice Vince (TSV Dorfen), 3. Julia Frühwirth (TSV Erding), 4. Lilli Reiser (SpVgg Altenerding), 5. Sophia Rimpfl (TSV Dorfen), 6. Lena Reiser (TSV Erding), 7. Tamara Hahn (TSV Dorfen), 8. Nina Grabrucker (TSV Erding), 9. Mia Maier (FC Forstern), 10. Johanna Lechner (TSV Dorfen).

weibl. Jugend B, 2007-2008: 1. Lina Hadersdorfer (SpVgg Altenerding), 2. Johanna Winter (SpVgg Altenerding), 3. Laura Kynast (SpVgg Altenerding), 4. Kathlee Ilse (TSV Erding), 5. Josi Valentina Rangitsch (TSV Erding), 6. Lilly Lenz (SpVgg Altenerding), 7. Romy Corsten (TSV Erding), 8. Marlene Büchter (TSV Erding), 9. Nelia Korb (FC Forstern), 10. Cathy Lindemeier (TSV Erding).

weibl. Jugend A+, 2006 u. älter: 1. Lea Steinheuer (TSV Erding), 2. Sabrina Hindl (FC Forstern), 3. Magdalena v.d. Stemmen (TSV Erding).

männl. Jugend E/F, 2013 u. jünger: 1. Eric Frühwirth (TSV Erding), 2. Tobias Ways (TSV Erding), 3. Adrian Obermeier (TSV Dorfen), 4. Emanuel Winter (TSV Erding), 5. Max Zehetmair (TSV Erding), 6. Valentin Waxenberger (TSV Dorfen), 7. Jakob Öckl (TSV Dorfen).

männl. Jugend D, 2011-2012: 1. Laurenz Weitl (TSV Dorfen), 2. Jonas Goelden (TSV Dorfen), 3. Jonah Reimann (TSV Erding), 4. Paul Wiedemann (TSV Dorfen), 5. Lenny Marlon Jung (TSV Erding).

männl. Jugend B/C, 2007-2010: 1. Johannes Breiner, 2. Aaron Froschauer, 3. Vincent Mittermaier, 4. Manuel Bräu (alle TSV Dorfen).

männl. Jugend A+, 2006 u. älter: 1. Alexander Bauer, 2. Dominik Hahn (beide TSV Dorfen).