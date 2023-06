Bulls wollen weg vom Tabellenende

Von: Bernd Heinzinger

Ein Feuerwerk wollen die Erding Bulls am Sonntag im heimischen Stadion abbrennen. Archi © Christian Riedel

Schaffen die Erding Bulls an diesem Wochenende den zweiten Erfolg in der Bayernliga, gewinnen sie zum ersten Mal seit ewigen Zeiten im heimischen städtischen Stadion?

Erding – Die Stimmung bei den American Footballern aus der Herzogstadt hat sich vor der Partie am Sonntag um 15 Uhr gegen die Kirchdorf Wildcats 2 auf jeden Fall gehörig gesteigert.

Nach 18 Pleiten in Folge und dem Abstieg in die Bayernliga konnte die Truppe des neuen Trainers Lauritz Boss zuletzt in Rosenheim erstmals wieder zwei Punkte für sich verbuchen, und Bulls-Pressesprecher Markus Empl verbreitet neue Zuversicht. Nach den vielen Abgängen habe der deutlich kleinere Kader mittlerweile besser zusammengefunden. Trainer Boss musste zudem bei seiner ersten Cheftrainerposition anfangs Anlaufschwierigkeiten überwinden. „Wir sind bei Null gestartet, mittlerweile hat er aber eine wettbewerbsfähige Formation gebildet“, stellt Empl fest.

Nicht nur der Coach gab sein Debüt, auch für Quarterback Philipp Steigele ist es die erste komplette Saison auf dieser Position. Nachdem vergangenes Jahr gleich alle drei dort Etablierten verletzungsbedingt ausgefallen waren, musste er bereits einspringen. „Als Ex-Receiver hat er natürlich noch Schwierigkeiten bei den langen Pässen. Aber auch das bekommt er immer besser in den Griff, und er steigert sich von Partie zu Partie“, lobt der Pressesprecher.

Die Stärke der Erding Bulls sei aber aktuell sowieso das Laufspiel. Mit Kilian Mayer verfügt die Truppe über einen sehr guten Running Back, der immer wieder mit Bällen gefüttert wird und Yards machen soll. Auch die Defense ist laut Empl von der Stärke her „im oberen Drittel der Liga angesiedelt“.

Der Jubel in Rosenheim sei nach dem 29:9-Sieg unbeschreiblich gewesen. Der Pressesprecher schwärmt: „Man kann sich gar nicht vorstellen, welch große Erleichterung bei uns herrschte.“ Aber noch stehen die abstiegsgefährdeten Bulls bei einer Bilanz von einem Sieg und fünf Niederlagen auf dem geteilten letzten Platz – gleichauf mit Sonntagsgegner Kirchdorf. Das Hinspiel verloren die Erdinger mit 13:28 Punkten, vergaben einen möglichen Erfolg unglücklich kurz vor Schluss.

Auf dem heimischen Feld wollen die Bulls im Keller-Duell unbedingt Revanche nehmen, und Empl sieht eine gute Chance: „Der Kader passt, und wir kommen immer stärker in Form.“ Für die Restsaison erhofft er sich drei Siege aus den verbleibenden fünf Partien und damit einen Platz im gesicherten Mittelfeld. „Mittelfristig wollen wir aber wieder angreifen und die Rückkehr in die Regionalliga schaffen“, kündigt der Bulls-Pressesprecher an.