Die Erdinger Turmschrauber

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Nikola Wörz versucht sich an der schwierigsten Route, der Gewo-Tour. © Dieter Priglmeir

Das Alpenkranzl will auf seinen 17 Kraxelmetern über 70 Kletterrouten anbringen,

Erding – Die Tage der Schwarzen Tour sind gezählt. Sobald zehn Kletterspezialisten den schwersten Weg bis zur obersten Kante des Erdinger Turms geschafft haben, „wird sie noch schwerer gemacht“, kündigt Hans Sterr an. Dann werden die Griffe neu gesteckt. Aber das wird wohl noch ein wenig dauern, denn wenn jemand Fachleute für diffizile Aufgaben im Verein hat, dann das Erdinger Alpenkranzl.

Am Südwest-Ufer des Kronthaler Weihers machte der mitgliederstärkste Sportverein im Landkreis aus dem ehemaligen Stoiber-Sägewerk in den vergangen drei Jahren ein Alpinzentrum mit Clubheim, Kletterhalle und nun – quasi als Leuchtturmprojekt – einem 17 Meter hohen Kletterturm. Der laut Turmplaner Rainer Preis in Rekordzeit erbaut worden ist. Der im Finanzrahmen – 430 000 Euro waren veranschlagt – blieb. Und der die Mitglieder auch weiterhin fordert.

Ein Beispiel: Weil es in den vergangenen Tagen innerhalb kürzester Zeit um 20 Grad kälter wurde, „haben sich die Griffe zusammengezogen“, berichtet Hans Sterr, Ex-Vorsitzender der Alpenkranzler. „Es ist nicht so, dass die alle gewackelt hätten. Aber sie mussten alle nachgeschraubt werden.“ Eine reine Sicherheitsvorkehrung, wie Sterr sagt, aber eine aufwendige. Schließlich sind bereits 40 Routen am Kletterturm angebracht, erzählt Nikola Wörz. Und bei 16 Metern bist du gleich mal mit 50 Griffen dabei.

Wörz ist nicht nur die Routenbau-Chefin, sondern hat auch noch die Ehre, den Kletterturm im Rahmen der Einweihungsfeier mit OB Max Gotz und Vorsitzendem Hermann Schießl offiziell zu eröffnen. Natürlich versucht sie das an der schwersten, der Schwarzen Route.

In mehrfacher Hinsicht ist das ein schwieriges Unterfangen. Zum einen gehörte auch sie zum Team, das in letzter Minute mit dem Akkuschrauber in der Hand nach oben kletterte, um die Griffe zu fixieren. Zudem ist sie durch eine Erkältung geschwächt. Und außerdem sprechen wir eben von der Schwarzen Tour. „Das ist meine absolute Leistungsgrenze“, sagt die 42-Jährige. „Wenn ich da hochkommen will, da muss schon alles passen“, sagt die Erdingerin, die seit 2009 klettert und vor zwei Jahren den Schein zum Kletterbetreuer gemacht hat.“

Jede Farbe eine Route: Die unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade bietet der Kletterturm des Erdinger Alpenkranzl. © Dieter Priglmeir

Die ersten Höhenmeter meistert Wörz dann mühelos, dann wird’s schon schwieriger. Am Überhang scheitert sie. Ein erschrockenes „Ohhh“ begleitet sie auf den zwei Metern nach unten, ehe sie im Seil hängt. Ihr Sicherungsmann holt sie runter. Kaum ist sie aus dem Geschirr, steht sie selbst an der Wand und betreut die Kletterer, denn jetzt ist der Turm offiziell eröffnet, und alle dürfen ran. Nicht nur Alpenkranzler dürfen ran. „Es gibt auch Tageskarten für Nichtmitglieder“, sagt Sterr. „Die brauchen aber einen Sektionspaten, weil nur Mitglieder zugangsberechtigt sind.“

Noch wichtiger sind aber die Kenntnisse und Fähigkeiten. Sterr: „Du kannst nicht einfach hier klettern, sondern musst schon unterschreiben, was du alles kannst.“ Sicherheit gehe über alles. Deswegen werde ständig überprüft, dass es keine losen Griffe gibt, dass nix verändert und das Material sitzt, „denn der Karabiner ist deine Lebensversicherung.“

Und so lässt sich auch die Struktur des Kletterturms leicht erklären. Die Karabinerhaken bilden insgesamt 30 Sicherheitslinien, um die herum bis zu drei Routen gebaut werden können. Bis zu 78 seien möglich, meint Sterr, der zuversichtlich ist, dass der Turm bis zum kommenden Jahr so ziemlich voll sein dürfte. „Das ist ja auch eine Frage des Geldes.“ 600 Euro kostet es, eine Tour bis zur Turmkante zu schrauben, sagt Wörz. „Mindestens.“ Die schwierigen lägen dann schon bei über 1000 Euro.

Alexander Lechner wärmt sich an der E+C-Route auf. © Dieter Priglmeir

Aber auch da sind die Alpenkranzler rührig. Fünf Touren wurden bereits von Sponsoren finanziert. Stefan und Nicole Woitzik von der Gewo GmbH haben sich die Schwarze Route gesichert. Das E+C Einkaufszentrum hat sich für die leichteste entschieden, die als Aufwärm- oder Kinderroute der Kategorie 3+ zugeordnet ist. „Eine supergute Mischung“ sei da am Turm angebracht, meint Sterr. „Die meisten liegen zwischen fünf und sieben. Wir haben auch den Schwierigskeitsgrad 8+, was eine unter der Schwarzen liegt.“

„Routen für den Breitensport, aber auch für leistungsorientierte Kletterer zu schaffen – das war eine große Herausforderung“, meint auch Routenbau-Chefin Wörz. Da habe der Verein auf Experten gesetzt, „professionelle und ausgebildete Routenschrauber, die durch Deutschland tingeln“. „Wir haben ihnen gesagt, welche Schwierigkeiten wir wollen, und die haben das dann gemacht.“ Die künftigen Routen werde der Verein aber selbst sc 1hrauben. An ehrenamtlichen Helfern mangelt es dem Verein ohnehin nicht. Das haben die Mitglieder in den vergangenen Jahren bewiesen. Wieviel Stunden sie bisher aufgewandt habe? „Keine Ahnung“, sagt Wörz, „aber da gibt’s ja noch viel Fleißigere, die am besten gleich einen Schlafsack hätten mitnehmen können“. Aber dass man die Mittagspause nutzt, um für zwei, drei Stunden hier zu arbeiten, sei ganz normal gewesen, sagt Wörz, die hauptberuflich Projektcontroller ist – und schon bald den nächsten Anlauf an der Schwarzen Route nehmen wird – wie viele andere Könner, die sich vielleicht auch schon bald miteinander messen werden. Sterr jedenfalls kann sich gut vorstellen, dass es schon bald die erste Erdinger Kletter-Stadtmeisterschaften geben wird.

Tief beeindruckt zeigte sich übrigens Erdings OB Max Gotz bei der Einweihung des Turms. Klettern sei faszinierend. Das hätte auch sein ganz persönlicher Sport werden können, „wenn es in meiner Jugend schon so eine Anlage in Erding gegeben hätte“, meinte er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Er könne sich Klettern auch als Schulsport vorstellen. Bezüglich des gesamten Areals am Kronthaler Weiher kam er ins Schwärmen. „Da ist ein kleines Wunder passiert.“ Er nannte die Freizeitanlagen rund um den Badesee „und jetzt die glückliche Fügung, dass wir so einen aktiven Verein haben“. Gotz blickte auch schon auf das Projekt. „Es geht hier ja nicht nur um Events, Bespielung und Bespaßung, sondern um einen Ruhe- und Rückzugsbereich für Tiere und Pflanzen im Nordwesten und die ökologische Reinigung vom Wasser, die wir dringend noch brauchen.“ Gotz bat – mit „Blick auf die städtischen Finanzen“ – um Geduld und eine Verschnaufpause. „Die Idee des Rundwegs lebt aber nach wie vor. Wir haben noch Probleme mit einem Grundstück, aber das werden wir über kurz oder lang lösen.“