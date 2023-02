Simon Zachenhuber: Die Gegner werden schwerer

Von: Dieter Priglmeir

Die nächste Jubelpose? Simon Zachenhuber will auch seinen 19. Profikampf gewinnen. Unser Bild zeigt ihn nach seinem Triumph in der Erdinger Boxnacht. Keine Pause an Weihnachten Erdinger Fanbus reist ins Allgäu © norbert_zachenhuber

Der Boxprofi aus Reisen tritt erstmals im Supermittelgewicht an

Reisen/Wangen – Es wird alles eine Nummer größer für Simon Zachenhuber. Eigentlich sogar zwei Nummern. Der 24-Jährige aus Reisen hat seine 18 Profikämpfe im Mittelgewicht (bis 72,5 kg) bestritten. Diesen Samstag tritt er in der Argensporthalle in Wangen an: im Supermittelgewicht (76,2 kg) gegen den Westfalen Kilian Weck. Der war bisher im Halbschwergewicht bis 79 Kilo zuhause. Also habe man sich auf 78 Kilo geeinigt, erzählt Zachenhuber. „Dass man so ein Catchweight ausmacht, ist im Profiboxen üblich“, sagt er.

Seit fast fünf Jahren ist Zachenhuber nun schon in diesem Profigeschäft, bildet seit seinem ersten Kampf gegen Dark Stevanovic im Mai 2018 mit Trainer Conny Mittermeier „ein nach wie vor ungeschlagenes Team“, wie er selbst sagt. Natürlich hätten sie sich auch auf den heutigen Kampf entsprechend vorbereitet. Und zwar so lang wie nie zuvor.

Eigentlich war der Kampf für den 17. Dezember 2022 vorgesehen. Einen Tag davor wurde der Fight abgeblasen und auf Februar verlegt. „Mental brauchte ich eine Woche Pause, aber körperlich habe ich einfach gleich weitertrainiert“, erzählt er. Auch an Weihnachten und Silvester habe er sich keine Pause gegönnt. Denn auch im 19. Profikampf wolle er nicht lockerlassen.

Zehn K.o.- und acht Punktsiege – für Zachenhuber sind das nur Etappen auf seinem Weg zum ersten internationalen Titel bei den Erwachsenen. Dafür brauche er aber Punkte für die Weltrangliste, und die gibt es nur mit einem Sieg gegen Weck. Dessen Stärken? „Es gibt nicht viel, was man über ihn findet, aber wir haben uns auf ihn vorbereitet“, sagt Zachenhuber. „Ich weiß, dass er bisher fünf Siege und zwei Niederlage hatte. Und dass er auf alle Fälle ein stärkerer Gegner ist als Ali Hassan Zadeh bei dem Kampf in Hamburg.“

Gegen den hatte Zachenhuber im November kurzen Prozess gemacht. Auch gegen Weck setzt er auf seine Stärken: Führhand, Fitness und größere Reichweite, die der 1,85-Meter-Mann gegen Weck (1,78m) hat.

Durch den Gewichtsklassenwechsel habe diesmal der Fokus verstärkt auf Krafttraining gelegen, erzählt der Reisener. „Je schwerer, desto mehr Schlagkraft.“ Da bestehe auch eine größere Gefahr, durch einen Lucky Punch ausgeknockt zu werden. „Deshalb muss ich meinen Körper entsprechend abhärten“, so Zachenhuber, der einen Sparringspartner gewählt hat, der selbst aus dem Halbschwergewicht kommt. „Ich bin die 79 Kilo also vom Training her schon gewohnt.“

Seinen Schritt vom Mittel- ins Supermittelgewicht nennt er eine „logische Folge, wenn man meine körperliche Entwicklung sieht. Ich bin mit 19 Profi geworden, werde jetzt bald 25. Noch würde ich es runterschaffen ins Mittelgewicht, aber es macht schon Sinn, sich eine Klasse höher zu etablieren und Punkte zu sammeln, die man dann nicht wieder durch einen Wechsel in der Klasse verliert.“

Das erhöhe auch seine Chancen auf einen EM-Titelkampf. „Vielleicht klappt das noch heuer“, sagt er, „aber jetzt geht es erst mal gegen Kilian Weck“, so Zachenhuber, der sich wieder auf viel Erdinger Unterstützung freuen darf, denn sein Fanclub reist an. Um 16 Uhr fährt der Bus am Samstag vom Erdinger Schwimmbad los. 15 Plätze waren bis gestern noch frei. Treffpunkt ist um 15.45 Uhr.

Der Kampf

Simon Zachenhuber tritt im Rahmen der Wangener Boxnacht an, die um 20 Uhr beginnt. Den Hauptkampf bestreiten Lokalmatador Timo Schwarzkopf und der ehemalige Weltmeister Miguel Vázquez aus Mexiko. Zachenhubers Kampf wird gegen 21.40 Uhr stattfinden. www.spyty.com bietet einen (kostenpflichtigen) Livestream an.

