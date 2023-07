1. Erdinger Klettercup fasziniert die Zuschauer

Alpenkranzl

Die Erding Open begeistern die Fans - und sie verlangen den Teilnehmern alles ab. Ein toller Sporttag.

Erding – Das ist wohl das Recht des Hundertjährigen. Bei seiner Jubiläumsfeier hat es das Erdinger Alpenkranzl auf die Spitze getrieben. Besser gesagt: Es hat seine Sportler ganz nach oben geschickt: auf den 17 Meter hohen Turm, bei bis zu 30 Grad im Schatten.

+ Starker Einstand: Lokalmatador Severin Lex wurde bei seinem ersten Wettkampf Sechster. © Christian Riedel / fotografie-ri

Trotzdem ließen sich 26 Männer und vier Frauen nicht davon abhalten, am 1. Erdinger Klettercup teilzunehmen. Und sie wurden gleich mächtig gefordert. Die Routenschrauber Nikola Wörz und Christoph Thees hatten für die Qualifizierungsdurchgänge knifflige Routen ab dem Schwierigkeitsgrad 6+ ausgetüftelt. Wer auch noch den 8+-Aufstieg meisterte, war im Finale. Eine schwierige Aufgabe bei einem Turm mit sieben Meter Überhang – zumal insbesondere die schwarzen Griffe sehr heiß wurden, wie Kletterchef Heiko Müller erklärte. Dennoch schafften es sieben Männer und vier Frauen ins Finale, für das sich Thees noch ein, zwei weitere Gemeinheiten ausgedacht hatte. Er habe die Teilnehmerliste gelesen und dann seine bereits geschraubte Route nochmal schwieriger gemacht. Und nochmal, und nochmal – dreimal habe er neu geschraubt. Am Ende standen die Finalisten vor einer Route, die vom Schwierigkeitsgrad im hohen Neuner-Bereich lag, wie Müller sagte. „Wir werden mindestens eine Top-Begehung sehen“, prognostizierte Thees. Ganz nach oben schaffte es zwar doch keiner, großen Sport sahen die gut 300 Zuschauer aber dennoch. Fünf Minuten hatten die Athleten Zeit, sich die Tour einzuprägen, dann ging es los. Und so schnitten diese ab:

Frauen

4. Platz Matilda Widhopf: Die 20-jährige Münchnerin musste bei der ersten Überhang-Passage passen. „Ich habe mir beim Ausruhen zu viel Zeit gelassen. Das kostet auch Kraft“, meinte sie hinterher und war dennoch überglücklich: „Das war mein erster Neuner überhaupt.“

+ Herzlicher Glückwunsch: Carina Reitmeier (l.) umarmt Siegerin Louisa Mayrthaler. © Christian Riedel / fotografie-ri

3. Platz Katharina Jahr: Den einen Schritt habe sie vielleicht „a bisserl zu schnell“ gemacht, meinte die 19-jährige Freisingerin. Abgehakt. „Das ist ein toll organisierter Wettkampf“, lobte sie die Erdinger.

2. Platz Carina Reitmeier: Nur haarscharf verpasste die Erdingerin den Sieg, war sie doch gleichauf mit der Gewinnerin, weshalb die Zeit entschied. Enttäuscht? „Überhaupt nicht“, strahlte die 40-Jährige, die unmittelbar nach der Bekanntgabe ihre Konkurrentin herzlich umarmte. Reitmeier ist beim DAV München aktiv, hat aber schon versprochen: „Nächstes Jahr bin ich wieder da.“

Siegerin Louisa Mayrthaler: Kurz ärgerte sie sich über ihren ihrer Meinung nach zu frühen Abgang, „denn da wäre schon mehr drin gewesen“. Aber die heißen schwarzen Griffe seien durch den Schweiß schon recht schmierig gewesen. Am Ende freute sich die Langenbacherin über den Erfolg und die 150 Euro Siegprämie.

Männer

7. Platz Hanno Charisius: „Das war mein erster Wettkampf seit 20 Jahren“, erzählte der gebürtige Bremer. Sein alter Freund Thees habe ihn überredet. Bereut hat’s der 50-Jährige nicht: „Tolle Atmosphäre hier.“

6. Platz Severin Lex: Er sei schon etwas aufgeregt gewesen, gestand der Lokalmatador. Schließlich ruhten alle Hoffnungen der Alpenkranzler auf ihrem besten Kletterer. Der lieferte – angefeuert von allen Zuschauern – bei seinem ersten Wettkampf richtig. „Ich dachte, ich komm nicht halb so weit“, meinte er hinterher, „das hat richtig Spaß gemacht“.

+ Glücklich über den gelungenen Wettkampf (v. l.): Kletterchef Heiko Müller, Carina Reitmeier mit Tochter sowie Tourenschrauberin Nikola Wörz. © Christian Riedel / fotografie-ri

5. Platz Bene Reiss: „Ich musste relativ oft choken“, sagte der 16-jährige Freisinger. Das koste Zeit und Kraft. Reiss war schon auf etlichen Wettkämpfen und lobte die Ausrichter. „Das läuft hier sehr familiär ab. Du kriegst gleich zwei Ansprechpartner, die sich um alles kümmern.“

4. Martin Nagel: Der Lehrer vom Korbinian-Aigner-Gymnasium hatte schon in der Quali einen besonderen Auftritt, als er bei der Hitze aus 17 Meter Höhe sein Käppi nach unten warf. Der Walpertskirchener klettert erst seit Herbst 2015 und musste im Finale mehrmals kurz etwas absteigen, um einen neuen Weg zu suchen. Unorthodox, aber spektakulär, das gefiel den Zuschauern.

3. Platz Johannes Menz: Er wohnt in München, ist aber eigentlich Wartenberger und überlegt nun, Mitglied bei den Alpenkranzlern zu werden. „Meine Freundin ist eh schon hier“, sagte er. Der 30-Jährige interagierte während des Aufstiegs mit dem Publikum, entsprechend wurde er auch angefeuert. Mit seiner Leistung war er zufrieden, „allerdings habe ich die Rastpositionen schlecht genutzt, und oben raus war ich etwas zu unschlüssig“.

2. Platz Florian Tkazcuk: Der 29-Jährige aus Markt Schwaben wusste ganz genau, an was es am Ende gefehlt hat: „An was wohl? Am Schmalz.“

+ Die Richtung ist klar, der Weg nicht: Martin Nagel sucht den nächsten Griff. Der Gymnasiallehrer aus Walpertskirchener klettert seit 2015 – das war sein erster Wettkampf. Und er schaffte sofort den Sprung ins Finale. © Christian Riedel / fotografie-ri

Sieger Florian Hecht: Ganz bis an die Decke kam auch er nicht. „Der letzte Zug ist schon sehr schwer“, meinte der 23-jährige aus Erding. Er ist oft in den Hallen in München und im Oberland unterwegs. Man werde ihn wohl aber jetzt auch öfter in seiner Heimat sehen, kündigte er an, „denn was das Erdinger Alpenkranzl hier hingestellt hat, ist ziemlich cool“.

Gelohnt hat sich das Klettern obendrein: Für die Alpenkranzler, die sich über die vielen Zuschauer freuten, und die drei Erstplatzierten, die sich über Geldpreise in Höhe von 150, 100, 50 Euro, gestiftet von Alexander Lechner, freuen durften. Zudem gab es Sachpreise für die Teilnehmenden vom Erdinger Weißbräu, GEWO Feinmechanik sowie den Sportfirmen, Chillaz, Black Diamond, 8bplus, Mantle, Kletterretter, Camp und Edelrid.

Alle Teilnehmer

Florian Hecht, Moritz Kreuzpointner, Peter Gulden, David Gulden, Yann Brillouet, Carina Reitmeier, Wolfgang Lex (alle Erding); Laurens Weiser, Moritz Forst, Katharina Jahr (alle Freising), Florian Tkaczuk (Markt Schwaben), Johannes Menz, Hanno Charisius, Matilda Widhopf (München), Martin Nagel (Walpertskirchen), Beni Reiss (Kirchdorf an der Amper), Severin Lex (Fraunberg), Florian Fendt (Unterhaching), Lukas Zehentmaier (Mühldorf), Thomas Daubner (Moosburg), Kevin Pflister (Reichenkirchen), Leon Kiesgen (Finsing), Anton Kaiser (Mauggen), Jochen Völter (München), Alexander Preuß (Hallbergmoos), Finn Fischer (Landshut).