Die Mutter der Pastettener Ninja Warriors

Von: Markus Ostermaier

Abschied von ihrem langjährigen Kurs Parkour musste Bea Hönig-Jandl bereits im Juli nehmen. Von den Kindern und Familien wurde die 55-Jährige zum Dank mit einem Geschenk überrascht. © Privat

Bea Hönig-Jandl war jahrelang Stütze der TSG, jetzt tritt sie kürzer und sucht Nachfolger.

Pastetten – Seit zwölf Jahren gibt es in Pastetten das Sportangebot Parkour. Hier müssen Kinder Hindernisse bewältigen, die der beliebten Fernsehsendung „Ninja Warrior“ ähneln. Ob die beiden Kurse der TSG Pastetten zum neuen Schuljahr weiter fortgeführt werden können, steht bislang noch in den Sternen. Die langjährige Trainerin Bea Hönig-Jandl hat nämlich die Parkour-Leitung abgegeben. Ein Nachfolger ist bislang nicht in Sicht – ebenso für ihre Gruppe Ballspiele.

Hönig-Jandl ist in der TSG Pastetten eine wichtige und aktive Säule. Die 55-Jährige aus Pastetten hat zuletzt in der örtlichen Turnhalle acht Kurseinheiten abgehalten. Aus beruflichen und privaten Gründen möchte die Übungsleiterin künftig etwas kürzertreten. Fortführen wird sie das Eltern-Kind-Turnen sowie ihre Reha-Stunde.

Kürzlich bereits verabschiedet hat sich Hönig-Jandl vom Kinderturnen, das sie 18 Jahre lang für die TSG Pastetten organisierte. Hier konnte eine Nachfolgerin gefunden werden, die diesen Monat übernimmt.

Welche spektakulären Stunts die Mitglieder der Gruppe drauf hatten, zeigten sie zum Beispiel beim Sommerfest der TSG Pastetten im Jahr 2017. © Verein

Schwieriger sieht es bei den Trainingseinheiten Parkour und Ballspiele aus. Dem Interesse ihres Sohnes war es zu verdanken, dass die heute 55-Jährige vor zwölf Jahren das Sportangebot Parkour einführte und es zu einem beliebten Kurs entwickelte. Teilweise an die 35 Kinder – vor allem Buben – waren anwesend. „Man lernt bei Parkour verschiedene Arten von Überwindung“, erläutert Hönig-Jandl. Ein paar Schritte an einer schrägen Wand zu laufen oder dort einen Salto zu machen seien typische solcher Übungen. „Die Kinder lernen hier ihre Grenzen kennen und arbeiten sich Schritt für Schritt voran.“

Auch sie selbst habe mit 43 Jahren erst wieder den Mut sammeln müssen, über Zäune zu springen. „Man kriegt bei Parkour ganz viel Selbstsicherheit“, sagt Hönig-Jandl und betont zugleich, dass es in ihrem Kurs nur sehr wenige Verletzungen gab.

Bereits vor drei Jahren hat die Vereinstrainerin die Koordination abgegeben. Ein junger Kollege übernahm, musste jedoch aus beruflichen Gründen wieder aufhören. Schließlich sprang Hönig-Jandl nochmals für ein Jahr ein und möchte sich nun aber erneut zurückziehen. „Ich merke, es geht einfach nicht mehr. Ich bin zu alt dafür. Wir brauchen wieder eine jüngere Person, die auch mal bestimmte Sprünge vormachen kann“, erläutert die 55-Jährige.

Die TSG Pastetten sucht bereits seit mehreren Monaten einen neuen Parkour-Trainer – bislang jedoch ohne Erfolg. Wunschgedanke des Vereins war es, dass der Kurs zum Schulbeginn wieder angeboten wird. Vorerst werden die Stundenzeiten aber noch freigehalten, freut sich Hönig-Jandl. Auch ein späterer Kursstart wäre also noch möglich.

Gesucht wird eine Person, die idealerweise bereits einen Übungsleiterschein besitzt. Der Verein würde aber auch eine Fortbildung bezahlen, inklusive ist zudem eine Aufwandsentschädigung der TSG für die geleisteten Trainingsstunden. Voraussetzungen gibt es laut Hönig-Jandl sonst nicht viele, außer „Gespür und Spaß an der Arbeit mit Kindern“.

Eine weitere Nachfolge sucht die 55-Jährige für ihre Gruppe „Ballspiele ab der zweiten bis dritten Klasse“. Hier geht es nicht um Hand- oder Fußball, sondern um „einfache Straßenballspiele, die man als Kind gerne gemacht hat“, sagt Hönig-Jandl und nennt als Beispiele Völker- oder Zombieball. Auch hier gebe es bis auf den Übungsleiterschein keine besonderen Voraussetzungen, aber auch hier ist jedoch noch kein neuer Trainer in Sicht.

Bei der letzten Parkour-Stunde im Juli seien die Kinder traurig gewesen, aber hätten auch Verständnis für die Beweggründe ihrer Trainerin gehabt. Obwohl es sie eigentlich nicht mehr betrifft, ist Hönig-Jandl weiterhin engagiert auf der Suche nach einer Nachfolge. Ihr Optimismus ist inzwischen etwas getrübt, „aber es gibt ja immer wieder so Zufälle, und ich hoffe jetzt einfach auf einen. Ich gebe noch nicht auf.“

Die 55-Jährige findet die Vorstellung fatal, wenn das im Landkreis sehr seltene und generell eher schwer etablierbare Angebot Parkour künftig nicht mehr in Pastetten existiert. „Wir haben ja fast ein Alleinstellungsmerkmal seit Jahren. Und es ist auch wichtig für die Kinder, dass sie solche Sportarten machen.“

Interessierte

oder etablierte Übungsleiter können sich bei Interesse gerne bei Bea Hönig-Jandl melden, Tel. (01 63) 8 47 60 98 oder per E-Mail an Beatrix.Jandl@web.de. Die Parkour-Kurszeiten sind montags von 18 Uhr bis 19.15 Uhr (Anfänger ab acht Jahren) sowie dienstags 19 bis 20 Uhr (Fortgeschrittene ab circa 12 Jahren). Die Gruppe „Ballspiele ab 2.-3. Klasse“ findet immer dienstags von 18 bis 19 Uhr statt.