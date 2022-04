Die nächste Altenerdinger Klatsche

Von: Bernd Heinzinger

Ständiger Unruheherd: Wie schon in der Partie gegen Simbach war Luis Leitner (lila Trikot) auch in Schwabach der torgefährlichste Altenerdinger Angreifer. Archi © Christian Riedel

Trotz einer starken ersten Halbzeit gab es für die Handballer der SpVgg Altenerding die nächste Klatsche.

Altenerding – Der Landesligaletzte verlor beim SC 04 Schwabach mit 28:39 (17:18) Toren und wartet weiter auf die ersten Saisonpunkte.

Die Gäste starteten mit Elan und zeigten sich spielerisch in guter Verfassung. Nach vorne machten die Altenerdinger das Spiel breit, der Ball landete immer wieder bei den Außen. Luis Leitner nutzte dabei fast jeden Ball in seinen Händen zu gefährlichen Aktionen, und sein Trainer Peter Mesiarik lobte: „Der Luis war mit Abstand unser bester Mann, er rackerte sowohl in der Abwehr als auch im Angriff.“ Dazu passten die harten Würfe von Christian Loris aus dem Rückraum, und die Partie gestaltete sich ausgeglichen.

Nach dem 9:11 aus SpVgg-Sicht kam sogar ein Lauf mit vier Toren nacheinander, Leitner traf nach knapp 20 Minuten zum 13:11 für die Altenerdinger. Zum Leidwesen der Gäste verletzte sich allerdings Loris nach einer unglücklichen Aktion, konnte erst nach einer längeren Auszeit unter Schmerzen weitermachen. Das hemmte ihn vor allem in der zweiten Hälfte.

Nach dem 17:18-Pausenstand blieb es nur bis zum 20:21 noch eng. In der Folge häuften sich die Undiszipliniertheiten, vor allem von der Mitte habe man dazu immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen, monierte Mesiarik. Sowohl Simon Rüdiger als auch Thomas Peteranderl hätten auf dieser Position nicht ihren besten Tag erwischt. Die Abwehr präsentierte sich nun löchrig, die Fehleranzahl stieg. Nach dem 21:26 gab es zwar noch ein kleines Aufbäumen mit zwei Treffern zum 23:26 – im Anschluss aber zog der Favorit davon. Mesiarik: „Es ist schade, wir hatten uns eigentlich für die zweite Hälfte viel vorgenommen. Leider haben die Männer nicht das umgesetzt, was ich von ihnen forderte.“

SpVgg-Tore

Luis Leitner 7, Christian Loris 7/2, Moritz Sturm 3, Niklas Fleps 3, Joseph Wyhnalek 2, Severin Lößl 2, Ferdinand Ewald 2, Thomas Peteranderl, Maximilian Arnold

Heute Nachholspielgegen Sauerlach

Die nächste Chance dazu, es besser zu machen, haben die Altenerdinger Handballer bereits am heutigen Dienstag, um 20.30 Uhr. Dann beginnt in der Semptsporthalle das Nachholspiel gegen den Tabellensiebten TSV Sauerlach. Wie immer liege die Favoritenrolle klar beim Kontrahenten, betont Mesiarik: „Es müsste schon alles gut laufen und wir zwei Halbzeiten eine konstante Leistung bringen, damit etwas drin ist.“

Immerhin ist der Kreis nicht mehr, wie noch in Schwabach, verwaist: Quirin Huber und Matei Serban kehren in den Kader zurück und sollen mit ihrer Erfahrung auch in der Abwehr für mehr Stabilität sorgen. Der Coach: „Dazu hoffe ich, dass Christian Loris bis zur Partie wieder fit ist, das müssen wir aber erst einmal abwarten.“

In Sauerlach gab es für die Biber-Männer eine deutliche Pleite. Die schnelle Spielweise des Kontrahenten brachte den Altenerdingern immer wieder große Probleme: „Wir müssen einfach hinten sicher stehen und vorne möglichst einmal die Fehleranzahl minimieren,“ hofft Mesiarik. Sonst werde seine Truppe einmal mehr überrannt: „Wir sind halt eine Wundertüte, schauen wir mal, was am Ende herausspringt.“