Die nächste Golf-Generation?

Von: Olaf Heid

Erst gut zuhören und die Feinheiten des Golfspiels erklären lassen, dann durften die Schüler auf der Driving Range in Grünbach selber fleißig abschlagen. © Fotos: Verein

Ein Golf-Wahlkurs sorgt für Begeisterung: Der GC Grünbach freut sich über das Rieseninteresse im Anne-Frank-Gymnasium.

Erding/Grünbach – Der Faszination des Golfsports sind seit kurzem 15 Schüler des Erdinger Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) erlegen. Im zweiten Schulhalbjahr nehmen sie an einem Wahlkurs Golf teil und kommen einmal die Woche, immer am Dienstagnachmittag, für 90 Minuten Training auf die Anlage des GC Grünbach.

Die Gruppe setzt sich aus Jugendlichen der 7. bis 9. Jahrgangsstufe zusammen. Begleitet werden die Gymnasiasten von Lehrer Matthias Knollmüller, der selber Golf spielt und im Vorjahr den Trainer-C-Schein für Schulgolf gemacht hat. Der 33-Jährige freut sich, dass das Angebot so gut eingeschlagen hat. „Der Kurs war schnell voll. Wir hatten viel Andrang.“ Der Grund: „Golf boomt zur Zeit. Wir haben einen guten Moment erwischt.“ Bei 15 Teilnehmern musste er die Liste schließen.

Im Vorfeld hatte Knollmüller mit Grünbachs Clubmanager Max Schwaiger, den er vom Studium kennt, Kontakt aufgenommen. Und ist auf offene Ohren gestoßen. Denn dieses Aktion hatte zuletzt beim GC geruht – der Club hatte in den Vorjahren Vereine für einen Team-Tag eingeladen. Heuer „wollten wir das Thema ,Golf & Schule’ wieder anbieten und aufgreifen“, erklärt Schwaiger. „Wir möchten den Jugendlichen den Golfsport nahebringen.“

Gemeinsam mit den Verantwortlichen des AFG, die für die Idee sogleich begeistert gewesen seien. „Wir fördern das Training, indem von uns bei ausgewählten Terminen die Golf-Professionals dabei sind“, erklärt der GC-Manager. Knollmüller ergänzt: „Der Club stellt alles, was wir brauchen, zur Verfügung. Der Kurs ist kostenfrei für die Schüler.“ Den Rest übernehme der AFG-Förderverein.

Warum also Golf? Der Sport vermittle Werte, gebe einen Verhaltenskodex vor. „Wir sind an der frischen Luft und ständig in Interaktion“, listet der Lehrer auf, der neben Sport auch Mathematik und Informatik unterrichtet. „Jeder spielt mit jedem und für sich selbst, muss sich beispielsweise nach einem verpatzten Schlag wieder zusammenreißen, damit der nächste besser wird. Die Schüler müssen mit Misserfolgen klar kommen. Golf ist eine gute Lebensschule.“ Und Schwaiger betont, dass die Sportart sich auch für „Eltern und deren Kinder eigne. „Es ist ein generationsübergreifender Sport.“ In der jetzigen Corona-Zeit sei es zudem eine gute Abwechslung, einen Sport „ohne direkten Körperkontakt“ auszuüben, „bei dem es eigentlich keine Einschränkungen geben kann“.

Körperlich verlange der Golfsport den Jugendlichen indes einiges ab. Der Schwung mit dem Schläger beanspruche die meisten Muskeln, so der GC-Manager, „gepaart mit geistiger Konzentrationsfähigkeit und mentaler Stärke“. Es fördere die Gesamtentwicklung.

Und nun eben auch Schüler des AFG. Dort will man als mittelfristiges Ziel nun diesen Wahlkurs ausbauen, „vielleicht auch mit Gruppen auf einer Jahrgangsstufe“, erläutert Knollmüller. Sein Wunsch wäre es, eine leistungsfähige Mannschaft aufzustellen, die in ein paar Jahren mal am Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilnehmen könnte. Langfristig wäre für Knollmüller Golf auch als Wahlpflichtfach in der Oberstufe denkbar.

Bis dahin ist es ein weiter Weg, aber der Anfang vielversprechend: „Die Kinder lernen so schnell“, hat der 33-Jährige nach nur zwei Terminen festgestellt. Die Bälle würden nun bereits weiter fliegen. „Wenn sie den Golfball gut getroffen haben, haben sie ein Leuchten in den Augen. Das ist schon cool.“ Sein Fazit: „Wir haben das Golf am AFG wiederbelebt.“