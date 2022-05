Aufstiegsturnier: Altenerdings Traum von der Bezirksoberliga

Das Aufstiegsturnier steigt am Sonntag. © Christian Riedel

In einem Dreier-Turnier fällt am Sonntag in Erding die Entscheidung. Nur der Beste steigt auf.

Die Basketballer der SpVgg Altenerding können weiter vom Aufstieg träumen. Diesen Sonntag findet das Aufstiegsturnier zur Bezirksoberliga in Erding im Korbinian-Aigner-Gymnasium statt. Neben der SpVgg Altenerding treten der SV Germering und die zweite Mannschaft der München Baskets an.

Um 14 Uhr tritt die SpVgg Altenerding gegen den SV Germering an. 15:45 Uhr geht es weiter mit SV Germering gegen München Basket 2, und um 17:30 spielt Altenerdinggegen die München Basket 2. Die Spielzeit der Turnierspiele wird auf 4 x 8 Minuten (anstatt 4 x 10 Minuten) verkürzt.

Wie die Basketballer der SpVgg Altenerding haben beide Gegner den direkten Aufstieg nur knapp verpasst und können jetzt in diesem Turnier. in die Bezirksoberliga aufsteigen. „Beide Teams aus München sind sehr stark besetzt, und es werden definitiv spannende Spiele werden“, sagt Trainer Takis Paraschidis. Er sieht sein Team wie im Playoff-Spiel vor zwei Wochen, wo sie den direkten Aufstieg verpasst haben als Außenseiter, denn es fehlen weiter wichtige Leistungsträger durch Verletzungen.

Lorenz Wolf wird fast ein Jahr mit seinem Kreuzbandriss ausfallen. Krsto Milovojevic und Masi Amani konnten beide das letzte Spiel nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte beenden und haben seit dem auch kein Training mehr absolviert. Der Einsatz beider Spieler ist fraglich.

Hinzu kommt, dass einige Spieler wegen Urlaub oder beruflich im Training und im Turnier fehlen werden. Die lange (coronabedingte) Saison zieht sich und jetzt muss man in diesem Turnier die beste Leistung abrufen und die Chance auf den Aufstieg zu wahren. Weiter macht der Modus des Turniers, an einem Tag gleich zwei Spiele absolvieren zu müssen, die Situation nicht einfacher.

Wenigstens haben die Erdinger ein Spiel Pause dazwischen. Der SV Germering und die München Baskets müssen gleich zweimal hintereinander ran. Nur der Sieger dieses Dreiervergleichs bekommt das Recht, aufzusteigen. Mal sehen, wo die Reise am Sonntag hinführt.

Wie beim ersten Playoff-Heimspiel vor 2 Wochen hoffen die Altenerdinger wieder auf zahlreiche Zuschauer und eine tolle Atmosphäre in der Halle. Die Sporthalle am Korbinian-Aigner-Gymnasium ist ab 13:00 Uhr für Zuschauer geöffnet.