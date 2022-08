Die Forsterner Regen-Profis

Teilen

Wurde erst im Finale gestoppt: der Dorfener Herbert Köhler. © Robert Tappeiner

Tennisorganisator FC Forstern lässt sich von späten Wetterkapriolen nicht aus der Bahn werfen.

Forstern – „Ein Turnier ohne Regenunterbrechungen wäre auch langweilig gewesen“, scherzte Turnierleiter Hans Mielach nach dem unerwarteten Wolkenbruch am Finalsonntag gegen 12.30 Uhr. Noch am Samstag war das Wetter für das 42. Forsterner Seniorenturnier eigentlich besser gewesen als erwartet, aber am Sonntag wurde die Turnierleitung mal wieder auf eine harte Probe gestellt.

„Nachdem wir das Turnier im vergangenen Jahr mit täglichen Regenschauern auch gut über die Bühne gebracht haben, wird uns der Regen heute auch nicht die Laune verderben“, stellte Oberschiedsrichter Alex Dittrich nüchtern in der Regenunterbrechung fest. Trotz zweier Pausen konnten von den zwölf geplanten Endspielen zehn beendet werden. Die Herren 30 und Herren 40 wurden gestern Abend gespielt.

Die fleißigen Helfer scheuten keine Mühe, die unter Wasser stehenden Plätze mit Schwämmen und Walzen wieder spieltauglich zu machen. „Wie so oft bedanken wir uns ganz herzlich bei den Unterstützervereinen, die uns wie jedes Jahr die Plätze zur Verfügung gestellt haben“, stellte Mielach fest. So wurde kurzerhand „Charly“ Eder vom SV Hörlkofen quasi vom Küchentisch auf die Hörlkofener Tennisplätze beordert und durfte drei Endspiele der Hauptrunde leiten. Alle Teilnehmer waren voll des Lobes für die hervorragende Organisation und dass auch bei ungeplanten Regenunterbrechungen immer schnell und unkompliziert reagiert wird.

Einen Halbfinal-Krimi lieferten sich die beiden Dorfener Regionalliga-Spieler Rudolf Kiermaier und Herbert Köhler. Während Kiermaier seine läuferische Stärke noch im ersten Satz ausspielen konnte, lag er im zweiten Durchgang schnell 1:4 zurück. Nachdem auch der Oberschiedsrichter kurzzeitig eingreifen musste, ging es im zweiten Satz in den Tiebreak. Diesen sicherte sich Köhler sowie auch den entscheidenden Match-Tiebreak mit 10:2 Punkten.

Somit kam es zur Neuauflage des letztjährigen Finals gegen Paul Stumpf (TC Viechtach), der die Nummer 1 der Setzliste war. Mit 1:6 und 3:6 Punkten musste Köhler am Ende erneut Stumpf zum Titelgewinn gratulieren.

Die Hörlkofener Spielerinnen glänzten auch mit beachtlichen Erfolgen. Mathilde Gross musste sich bei den Damen 65 erst im Halbfinale der Nummer neun der deutschen Rangliste, Silvia Huber-Obermaier (TB/ASV Regenstauf), geschlagen geben.

Margit Köckhuber (mit Turnierleiter Hans Mielach) schaffte es ins Finale. © Tappeiner

Zwei weitere Damen waren in der Nebenrunde erfolgreich, die wie jedes Jahr den Verlierern des ersten Wettspiels angeboten wurde. Josefa Remde errang mit zwei deutlichen Siegen Platz eins in der Nebenrunde bei den Damen 70. Margret Köckhuber verlor nach hartem Kampf gegen Helga Clüsserath-Stock (TSV Unterhaching) das Finale der Nebenrunde bei den Damen 65.

Einen wahren Forstern-Klassiker sahen die zahlreichen Zuschauer im Herren 45-Finale. Michael Hauser, der für den TC Pliening in der Regionalliga aufschlägt, bekam es mit Björn Hippenstiel (TC Herzogenaurach) zu tun. Die beiden nehmen am Forsterner Turnier bereits seit 2017 teil und sind seitdem dreimal aufeinander getroffen. Die Bilanz war vor dem Match noch zugunsten von Hippenstiel.

Hauser, aktuell Nummer 44 der deutschen Rangliste, ließ im vierten Aufeinandertreffen aber keine Zweifel aufkommen, wer die Zügel in der Hand hat. Hippenstiel brillierte zwar mit den schnelleren Schlägen, hatte letztlich aber dann die höhere Fehlerquote. Beim Stand von 6:2 und 4:2 für Hauser gab Hippenstiel dann verletzungsbedingt auf. al

Die weiteren Sieger

Damen 30: Romina Keck (FC Gundelfingen), Damen 50: Liselot Prechtel (SC Riessersee Garmisch-Partenkirchen), Damen 55: Karola Thumm (STK Garching), Damen 60: Ursula Geiger (TSV Siegsdorf), Damen 65: Margot Schnaitter (TSV 1880 Wasserburg), Damen 70: Marlies Danner (TSV Siegsdorf), Herren 50: Uli Bengeser (TC Augsburg Siebentisch), Herren 55: Markus Bart (TC Offenbach), Herren 60: Norbert Henn (Tennis 65 Eschborn), Herren 65: Michael Groppl (HTC Schwarz-Weiss Bonn), Herren 75: Peter Adrigan (Rot-Weiß 69 Karlsdorf e.V.), Herren 80: Berthold Landthaler (SG Aulendorf Tennis 1974)