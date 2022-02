Erdinger Erinnerungen an die schönen Tage von Albertville

Von: Dieter Priglmeir

Über Olympia in Peking steht alles auf den vorderen Sportseiten. Hier kurbeln wir an der Zeitmaschine und erinnern uns an 1992, „als wir noch jungfräuliche Amateur-Spiele“ hatten.

So drückt es heute Christian Zach aus. Wer zu Olympia wollte, musste damals Geld mitbringen. 30 000 Mark, so schätzt der inzwischen 57-Jährige, habe ihn und seinen Spezl Florian Maurer das Abenteuer gekostet. Der Skiverband habe die Teilnahmegebühr (5400 Franken) bezahlt, der Rest ging auf eigene Rechnung. Aber sie würden es wieder machen, „denn Albertville war ein einziger Riesenflash“, schwärmt Zach. „Da kam dieser Olympische Geist aus jeder Pore. Die Athleten haben sich gegenseitig geholfen. Den Konkurrenzkampf hast du im Wettbewerb ausgelebt. Davor und danach war es ein einziges Fest.“

Zach und Maurer nahmen am Demonstrationswettbewerb der Highspeedskifahrer teil. Was das ist? In einem Beitrag, den Ullrich Wickert in den Tagesthemen anmoderierte, war ein Skiläufer auf einer Rakete zu sehen. Übertrieben, aber auch nicht ganz falsch. Spätestens bei 170 km/h presse sich immer mehr Luft zwischen die 2,40 m langen Bretter und den Boden, erklärt Zach„Bei 200 Stundenkilometer bist du nur noch sporadisch am Boden“, fügt Maurer hinzu, der damals auf dem 70-Prozent-Gefälle erstmals die 200 km/h-Schallmauer durchbrach. Zach kam auf 194,28 km/h. Die Zahlen hinterm Komma sind wichtig, weil dem Grantinger dadurch 0,2 km/h fürs Viertelfinale gefehlt haben. Pech? Eher Glück, denn Zach war mit einem vermeintlichen Hexenschuss unterwegs, der sich als Lungenriss herausstellte. „Mir ist eine Lugenhälfte zusammengefallen.“ Den Lauf überstand er unbeschadet. Er beendete Olympia auf Rang 32, sein Spezl aus Moos wurde 29.

„30 Jahre ist das jetzt her“, sagt Maurer, und sofort sei alles wieder da: der Fanbus mit 50 Anhängern, das opulent ausgeflaggte Areal oder die Taxi-Armada, die schon auf die Athleten wartete, um sie gratis zu anderen Wettkampfstätten zu fahren. Oder das Hotelzimmer mit dem Blick auf die Highspeed-Piste von Les Arcs. „Schau auffi! Do geht’s obe“, sagte Zach damals zu Maurer.

Unvergessen auch die Ankündigung der Service-Leute Marco und Günter Unger: „Wir gehen jetzt mal einkaufen.“ Zurück seien die beiden Wartenberger mit einer 3500-Mark-Rechnung für Wachs gekommen und mit einem relativ verständnislosen: „Ihr brauchts gar ned so schaun, ihr wollt’s ja immer das beste.“ Und da hatten sie Recht, denn es musste schon das Fluor-Carbon-Wachs sein. Die Ski kamen direkt vom Atomic-Werk in Altenmarkt. Man wollte ja vorbereitet sein, weshalb Zach und Maurer sich auch vorab Autogrammkarten drucken ließen. „Jetzt müssen wir nur noch so gut fahren, wie wir Autogramme geben“, sagte Maurer damals seinem Spezl. Die Karten waren noch während Olympia vergriffen. Dabei hätten sie später daheim noch gut welche brauchen können. „Wir waren schon kleine Helden, mussten im Musikpalast keinen Eintritt zahlen, bekamen Getränke spendiert“, sagt Zach. Manchmal klingelte auch abends um zehn das Telefon: „Wir sitzen grad’ am Stammtisch und diskutieren: Wie schnell seid’s ihr glei wieder gwen?“

Sie wissen es noch heute – bis auf die hinterste Kommastelle. Und wir hören uns das auch sehr gerne an.

Olympioniken werfen die Zeitmaschine an