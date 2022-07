Haching für Buchbach eine Nummer zu groß

Buntes Bild: Die Vertreter der 20 Regionalliga-Vereine bei der Vorstellung vor dem Anpfiff der Saison-Eröffnungspartie, die vor 1860 Zuschauern über die Bühne ging. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach hat das Eröffnungsspiel der Fußball-Regionalliga Bayern am Donnerstagabend gegen Favorit Unterhaching mit 1:3 (0:1) Toren verloren.

Buchbach – Letztlich war es ein verdienter Erfolg für den ehemaligen Erstligisten, der mehr Spielanteile hatte und auch ein klares Chancenplus verzeichnen konnte.

Nach der Vorstellung der 20 Regionalliga-Mannschaften und der Bayernhymne, die von der Buchbacher Blaskapelle intoniert wurde, wurde das Eröffnungsspiel der Fußball-Regionalliga vor 1860 Zuschauern mit sechs Minuten Verspätung vom St. Wolfganger Zweitliga-Schiedsrichter Wolfgang Haslberger angepfiffen.

Wie so häufig bei Saisonpremieren, begannen beide Mannschaften etwas nervös. Die Partie war in den ersten 45 Minuten ziemlich zerfahren, wurde von zahlreichen Fouls samt Unterbrechungen geprägt und blieb arm an Strafraumszenen. Haching gab zwar den Ton an, doch Mitte des ersten Durchgangs kamen die Buchbacher besser ins Spiel, ohne sich jedoch echte Chancen herausspielen zu können.

Unglücklich für die Rot-Weißen, die schon kurzfristig auf Alex Spitzer verzichten mussten, war auch die frühe Oberschenkelverletzung von Joe Wieselsberger, der durch Christian Brucia ersetzt werden musste. Pech dann auch beim 0:1 durch Christoph Ehlich in der 35. Minute, als Tobi Sztaf am Strafraum wegrutschte, der Unterhachinger Rechtsverteidiger freie Bahn hatte und den Ball am kurzen Pfosten unter die Latte nagelte. Buchbach war bei einsetzendem Gewitterschauer und Stromausfall etwas konsterniert und weiterhin nicht zielstrebig genug.

Tor für Haching (v. l.): Sebastian Maier und Florian Schmid beglückwünschen Christoph Ehlich. © Michael Buchholz

Mit Beginn der zweiten Halbzeit war Unterhaching weiterhin etwas dominanter, aber Buchbach nun auch druckvoller. Gerade als die Rot-Weißen das Zepter in die Hand nehmen wollten, wurden sie vom nächsten Regenschauer und der nächsten kalten Dusche überrascht: Türkgücü-Neuzugang Sebastian Maier durfte in der 56. Minute mutterseelenallein vom linken Flügel flanken, in der Mitte hatte Torschützenkönig Patrick Hobsch alle Zeit der Welt, um den Ball anzunehmen und mühelos über die Linie zu dreschen.

Buchbach gab sich aber noch nicht geschlagen, hatte zwei aussichtsreiche Möglichkeiten durch Rückkehrer Sammy Ammari (57. und 62.). Auf der anderen Seite musste Keeper Andreas Steer in der 64. Minute gegen Hobsch per Faustabwehr klären.

In der 83. Minute verpasste Buchbachs Neuzugang Léon Schmit die große Chance, auf 1:2 zu verkürzen und die Hausherren wieder ins Spiel zu bringen, als er nach toller Vorarbeit von Chris Steinleitner an René Vollath scheiterte. Zwei Minuten später machten die Hachinger dann den Sack endgültig zu: Eine Freistoßflanke von Simon Skarlatidis köpfte Mathias Fetsch wuchtig ein, ehe Ammari in der 88. Minute einen Rückpass abfing und wenigstens noch den Buchbacher Ehrentreffer zum 1:3-Endstand erzielte.

Statistik

TSV Buchbach: A. Steer, Wieselsberger (19. Brucia), Bahar (87. Ziegler), M. Spitzer, Orth, Petrovic, Sassmann (56. Mattera), T. Steer, Muteba (74. Steinleitner), Sztaf (68. Schmit), Ammari – SpVgg Unterhaching: Vollath, Ehlich (85. Porta), Pisot, Zentrich, Lamby, Mashigo (71. Schwabl), Westermeier (78. Grob), Stiefler, Maier (61. Skalatidis), Schmid (66. Fetsch), Hobsch – Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (TSV St. Wolfgang) – Zuschauer: 1860 – Tore: 0:1 Ehlich (35.), 0:2 Hobsch (56.), 0:3 Fetsch (85.), 1:3 Ammari (88.).