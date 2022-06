Eine Ikone in Eichenried: Die Stütze des Spitzengolfers

Teilen

Seite an Seite: Caddie Dieter „Dino“ Wolany (M.) mit Anton Albers (l.) auf dem Golfplatz in Eichenried. Seit zehn Jahren als Begleiter dabei Freundschaftliche Bande Ziel: Blindes Verständnis © Kalteis

Dieter „Dino“ Wolany ist bei den BMW Open in Eichenried als Caddie im Einsatz

Eichenried – Bis zur Bahn sechs läuft die erste Runde der 33. BMW International Open für Deutschlands besten Amateur mit einem Schlag über Par ganz ordentlich. Doch dann rollt die weiße Kugel an Loch 6 trotz guter Annäherungsschläge mehrmals ins Rough. Das niederschmetternde Resultat für Anton Albers: neun Punkte, vier über auf dem Par 5-Loch. Jetzt ist sein Caddie gefragt. Dieter Wolany muss Seelenmassage betreiben, dem jungen Hamburger gut zureden, ihn natürlich motivieren.

„Dino“, wie der Münchner von seinen Freunden und Bekannten gerufen wird, ist ein Urgestein bei den BMW International Open. Seit 21 Jahren ist er bei dem Golf-Event in Eichenried in verschiedenen Funktionen dabei. Achtmal begleitete er Flights auf ihrer Runde und notierte die Schläge der Spieler, die digital in die Turnierleitung und auf die Bildschirme übermittelt werden. Seit diese Aufgabe von Mitarbeitern der DP World Tour (ehemals European Tour) wahrgenommen wird, stellt sich Wolany als Caddie zur Verfügung.

„Anton Albers ist ein taffer junger Mann, den so leicht nichts aus der Ruhe bringt“, beschreibt Dino seinen „Schützling“. Mit ein bisschen Smalltalk habe er versucht, ihn aufzumuntern. Und der Youngster steckt das Missgeschick relativ gut weg. Auf den zweiten neun Bahnen notiert er drei Birdies und beendet das Turnier schließlich mit fünf Schlägen über Par. „Schwierige Ausgangslage für den zweiten Tag“, meint Wolany. Doch vorzeitig die Flinte ins Korn zu werfen, ist weder sein noch Albers’ Ding. „Wir brauchen nun eine geile zweite Runde, um den Cut noch zu schaffen.“ Zutrauen würde er es dem Spitzenamateur aus Hamburg, der in Little Rock (USA) studiert und auch schon drei große Turniere gewonnen hat.

Zum ersten Mal hat Wolany einen Golf-Pro vor zehn Jahren auf der Turnierrunde in Eichenried begleitet. Dann betreute er bei dem Pro-Am-Turnier einen Amateurspieler aus Indonesien, der allerdings sehr beratungsresistent gewesen sei, gute Ratschläge einfach ignoriert habe und lieber die Bälle mit dem Driver zwar weit, aber meist ins Rough drosch.

Fast schon freundschaftliche Bande verbinden Dino mit dem Engländer Daniel Gavins, den er 2021 als Caddie bei den BMW International Open begleitet hat. Nach zwei durchwachsenen Runden schaffte er gerade noch den Cut. In Runde drei spielte er groß auf und steuerte auf die Top Ten zu. Doch mit einem Triple-Bogey katapultierte er sich auf den 42. Rang zurück. „Ich hatte gesehen, dass er es spielerisch drauf hat“, erzählt Wolany, der per Internet regelmäßig mit Gavins kommuniziert und ihm prophezeite, dass er 2021 noch ein Turnier gewinnen würde. Und tatsächlich feierte der Engländer drei Monate später seinen ersten Sieg bei den Irish Open.

Und wie kommt man zu einem Caddie-Job, wo doch die meisten Profi-Golfer ihre eigenen Begleiter mitbringen? Zunächst sollte ein Caddie selbst ein guter Golfer sein, was Dino mit einem Handicap von 9,7 zweifelsohne ist. Schon seit einem Vierteljahrhundert frönt er diesem schwierigen Sport. Angefangen hat der gebürtige Münchner auf der Golfrange in Brunnthal, dann wechselte er nach Eichenried, schlug für kurze Zeit in Aschheim ab und spielte dann wieder beim GCME, wo er sechs Jahre lang mit Geschäftsführer Wolfgang in einer Mannschaft Punktspiele bestritt.

„Ich war und bin ein Pendler auf den Golfplätzen im Münchner Norden“, beschreibt sich der 69-Jährige selbst. Denn auch im und für den Golfclub Erding-Grünbach ging er einige Jahre auf die Fairways, bis er schließlich in Eschenried landete. Immer dort, wo er gerade beruflich oder privat präsent war und sein musste. Fit hält sich der selbstständige Versicherungsmakler auch auf dem Rad. Und wenn es die Zeit erlaubt, jettet er schon mal für ein paar Wochen nach Florida, erledigt in der Früh die Arbeit via Internet und spielt ab Mittag die tollen Plätze im „Sunshine State“, „wobei sich schon mal vier Meter große Alligatoren einem in den Weg stellen können“.

Wird einem Spieler ein Caddie zugewiesen, „beschnuppert man sich zunächst“, sagt Wolany. „Auf der Driving Range beobachtet und merkt man sich, mit welchen Schlägern und wie weit der Pro damit schlägt.“ So weiß der Caddie auf der Runde bald, welchen Schläger der Spieler in welcher Situation braucht. Er sorgt auch dafür, dass beim Einschlagen genug und vor allem die „richtigen“ Übungsbälle vorhanden sind.

Auch auf der Vorbereitungsrunde ist der Caddie dabei. Sind Spieler und Begleiter schon länger ein Team, „verstehen sie sich blind“. Da lesen beide auch das Grün gemeinsam. Im Eifer des Gefechts komme es auch immer wieder vor, dass der Spieler das Trinken vergisst. „Auch dafür sind wir zuständig.“ Ein Vollzeitjob also für den Organisator und Motivator.