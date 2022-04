Für Altenerding lockt die Tabellenspitze

Teilen

Wie ist der Plan: Takis Paraschidis (r.) stellt sein Altenerdinger Team ein. © Christian Riedel

Die SpVgg gastiert in Ismaning.

Altenerding – An die Bezirksliga-Spitze wollen die Basketballer der SpVgg Altenerding. Dafür muss allerdings ein Sieg her beim TSV Ismaning. Die Partie steigt am morgigen Samstag um 17 Uhr in der Realschule Ismaning.

Der Gegner ist schwer einzuschätzen. Er hat wegen Coronafällen und der hohen Inzidenz nur drei Spiele in der laufenden Saison absolviert. „Die Ismaninger haben ein sehr erfahrenes und stark aufgestelltes Team, das seit Jahren hervorragenden Basketball spielt“, warnt SpVgg-Trainer Takis Paraschidis. Sie belegen den vierten Tabellenplatz mit zwei Siegen und einer Niederlage.

Sein eigenes Team werde mit hoher Intensität spielen müssen, um auswärts bestehen zu können.

Vor allem die starke Defense und das Rebounding standen bei der Vorbereitung diese Woche im Vordergrund. Im Angriff setzt die SpVgg auf Schnellangriffe und viel Geduld im Halbfeld. Bei einem Sieg würde Altenerding wieder die Tabellenführung in der Bezirksliga übernehmen.

Paraschidis: „Es wird aber eine sehr schwierige Prüfung. Auch, weil durch die dauernden Spielausfälle der Rhythmus immer wieder unterbrochen wurde, und viele Spieler wegen Verletzungen und Krankheit in den vergangenen Wochen gefehlt haben. Wer am Samstag auflaufen kann, ist deshalb noch ungewiss.“ red