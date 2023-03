Die Erdinger Wrestler fliegen wieder

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Spektakel in Schollbach: Die Erding Wrestling Show garantiert krachende Fights und wilde Kämpfer. archi © Christian Riedel

Promoter Christof Haas hat 30 Kämpfer in den Sportpark Schollbach eingeladen

Erding – Wenn die Halle wieder jubelt und buht, wenn Körper wieder auf die Matte krachen, dann ist die Erding Wrestling Show (EWS) wieder im Sportpark Schollbach zu Gast. Am morgigen Samstag warten wieder spannende Singlematches und spektakuläre Moves auf das Erdinger Publikum.

Die Wrestling-Fans dürften wieder voll in Fahrt kommen, denn schließlich ist es der erste Auftritt der EWS vor heimischem Publikum in diesem Jahr. Dafür hat sich Promoter Christof Haas wieder ganz besondere Kämpfe für die Erdinger einfallen lassen. „Der eine oder andere Stuhl wird zu Bruch gehen, wenn der Hardcore Champion Byron Sanders seinen Titel gegen den Hünen Kadir aufs Spiel setzt“, kündigt er an und ergänzt: „Ein ganz besonderes Match ist dieses Mal der EWS Invasion Rumble. 30 Wrestler versuchen sich hier über das oberste Ringseil zu werfen, um dann im Sommer eine Chance auf den EWS-Titel zu bekommen.“

Promoter Haas hat hierzu, neben seinem bayerischen Kader, Wrestler von überall her eingeladen. Aus Sachsen, aus dem Saarland, aus dem Schwarzwald, aus Nordrhein-Westfalen, Österreich und aus der Schweiz sind sie seiner Einladung gefolgt. Sie alle wollen eine Show auf die Beine stellen, die Erding nicht so schnell vergisst.

Karten für den Wrestling-Abend im Sportpark Schollbach gibt es noch an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr, um 19 Uhr beginnt dann das Spektakel. wk