DM-Gold für Theresa Faltermaier

Von: Dieter Priglmeir

Deutsche Meisterinnen: Koharu Itagaki und Theresa Faltermaier (r.). © privat

Die 13-jährige Schülerin aus Erding hat die U 15-Konkurrenz aufgemischt.

Erding/Wiesbaden – Josephina Neumann und Faustyna Stefanska sind feste Größen der Tischtennis-Nationalmannschaft. Bei den deutschen Doppelmeisterschaften der U 15-Juniorinnen galten sie als Top-Favoritinnen. Doch ihr Weg endete im Finale. Der Gegner aus Bayern war einfach zu stark. Zusammen mit ihrer zwölfjährigen Partnerin Koharu Itagaki gewann Theresa Faltermaier in 3:1 Sätzen – das erste DM-Gold für die 13-jährige Erdingerin.

Eigentlich ist die Teilnahme an den nationalen Meisterschaften schon ein Erfolg, denn nur die drei Besten aus dem Kader des Bayerischen Tischtennisverbandes (BTTV) durften mit nach Wiesbaden. Faltermaier reichte das freilich nicht. Deshalb wurmte sie auch das frühe Ausscheiden in der Einzelkonkurrenz. Die Gruppenrunde hatte sie mit drei Siegen aus drei Spielen beendet. Im Achtelfinale setzte sich die Realschülerin 3:1 gegen Sienna Stelting durch. Mit Lorena Morsch wartete eine Gegnerin, gegen die die Partien stets eng sind. Faltermaier begann gut. „Sie hat den ersten Satz souverän gewonnen“, erzählt ihr Vater Günther Mittermaier. „Dann hat sie den Faden verloren.“

Nichts ging mehr. Auch die Trainer konnten keine entscheidenden Tipps mehr geben. Faltermaier gab die folgenden drei Sätze ab, war damit ausgeschieden. „Das ist sehr schade“, findet ihr Vater – zumal Morsch auch das Turnier gewann. Auch für seine Tochter wären die kommenden Gegner machbar gewesen, meint Mittermaier. „Aber Theresa ist ja erst 13. Sie kann nächstes Jahr nochmal teilnehmen.“

Ihre Doppelpartnerin Itagaki musste sogar schon im Achtelfinale die Segel streichen. Dafür rockten die beiden dann die Doppelkonkurrenz: 3:1 gegen Angela Degueldre/Ruoqi Wei, dann 3:1 gegen Laura Klimek/Sienna Stelting – und schließlich der überzeugende Erfolge gegen die Topfavoriten. Auch Verbandstrainerin Krisztina Toth war laut BTTV-Homepage hochzufrieden: „Koharu und Theresa haben sich im Turnier kontinuierlich gesteigert, gegen starke Konkurrenz auch taktisch und sehr klug gespielt und sich gegenseitig super ergänzt.“

Dass die Chemie zwischen dem Talent aus Bad Köngishofen und der Erdingerin stimmt, bestätigt auch Mittermaier: „Die beiden verstehen sich sehr gut. Das passt.“ Das können sie zusammen mit Anna Ledwoch beweisen, wenn sie Bayern beim Deutschland-Pokal vertreten. Zuvor stehen noch internationale Turniere an – zum Beispiel in Polen. Mittermaier hofft, dass dieser Wettkampf aufgrund der Nähe zur Ukraine noch abgesagt wird.

Faltermaier wäre auch so genug im Einsatz. Sie spielt beim TSV Schwabhausen in der 3. Damenmannschaft in der Regionalliga auf Position 1, war auch schon bei den Damen 2 (3. Bundesliga) erfolgreich. Fehlt nur noch der erste Einsatz in 1. Bundesliga. „Da war auch schon ein Einsatz geplant, fiel aber leider Corona zum Opfer“, erzählt ihr Vater. Das aber dürfte nur eine Frage der Zeit sein.