DM-Gold für Theresa Faltermaier

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Matchball verwandelt: Theresa Faltermaier nach dem Triumph im DM-Finale. © IMAGO/Revierfoto

Sensationell gewann das Erdinger Tischtennis-Ass den U15-Titel. In der K.o.-Runde spielte die 14-Jährige so stark wie noch nie. Und wenige Tage später hatte sie auch schon ihren ersten Bundesligaeinsatz - zusammen mit ihrer Mutter.

Erding – Conny und Theresa Faltermaier kamen gerade aus Berlin zurück – vom Bundesliga-Match beim TTC Eastside. Mutter und Tochter standen gemeinsam im Team des TSV Schwabhausen. Die Partie ging zwar 0:6 verloren. Aber selbst die beiden siegesgewohnten Sportlerinnen nahmen dies gelassen. Die 52-jährige Betreuerin, die als Spielerin kurzfristig eingesprungen war, fand sogar den Spruch lustig, ob sie denn nicht wisse, dass heutzutage nicht mehr bis 21 gespielt wird. Im Doppel mit Liu Yangzu war sie bei einem Satz in die Verlängerung bis zum 19:21 gegangen.

„Ein bisserl Vorbereitungszeit hätte ich nach 25 Jahren Pause schon gern gehabt“, erzählt sie hinterher und blickt rüber zu ihrer Tochter. „Viel wichtiger ist, dass Theresa Erfahrungen sammelt.“ Diese hatte gegen Shan Xiaona gespielt, 4:11, 3:11 und 7:11 verloren. Das ist aber nur die eine Seite der Bilanz. Auf der Habenseite hat die Realschülerin: ein Bundesligamatch gegen die Nummer 29 der Welt und die erste Partie überhaupt gegen eine Penholder-Spielerin.

Aber die Erdingerin hat noch etwas ganz anderes in der Tasche: In Bad Friedrichshall gewann sie die deutsche U 15-Meisterschaft – ein sensationeller Erfolg, wie auch Verbandstrainerin Krisztina Toth zugab: „Dieser Triumph hat uns alle überrascht.“

Seit Jahren spielt Theresa Faltermaier auf höchstem Niveau. In den Wochen vor der DM lief es nicht ganz nach Plan. „Ich habe mir manchmal selber zu viel Druck gemacht“, meint sie. Also sei sie mit niedrigen Erwartungen zur DM gefahren.

An Nummer sechs gesetzt, startete sie ins Turnier und wäre beinahe schon nach der Gruppenphase rausgeflogen. Nach Vier-Satz-Erfolgen gegen Johanna Braun sowie Lotta Rothfuß setzte es eine 2:3-Niederlage gegen Maria Bodnar. Letztlich rettete sie das beste Satzverhältnis der drei Punktgleichen und wurde sogar Gruppenerste.

Redaktionsbesuch: Conny und Theresa Faltermaier (v.r.) und ihre Tochter im Gespräch mit Sportchef Dieter Priglmeir und dem Pokal, den sie bei der Sportlerwahl 2021 gewann. © Lea Warmedinger

Tags darauf war’s vorbei mit Taktieren: Erstens weil das K.o-System keine Niederlagen verzeiht, zweitens weil sie völlig befreit aufspielte und aktiver auf Punktgewinne ging. Die Erdingerin bezwang Anna Gaiser und die an Position drei gesetzte Faustyna Stefanska jeweils 3:0. Im Halbfinale wartete die an Nummer eins gesetzte Josephina Neumann – jenes Wunderkind, über das die ARD eine Doku dreht. Faltermaier war aber in Fahrt: 11:7, 6:11, 11:7 und 11:9. Endspiel erreicht, aber die Gegnerin hieß Lorena Morsch. „Gegen sie habe ich seit drei Jahren nicht mehr gewonnen“, erzählt Theresa Faltermaier, die dann auch den ersten Satz 9:11 abgibt. 12:10, 13:11 – Satz zwei und drei gehen aber an die Erdingerin. Nach dem 7:11 im vierten Durchgang, dann 10:10 im Entscheidungssatz. Faltermaier macht den elften Punkt – und verwandelt auch den Matchball. Ihre Mutter nimmt sie sofort in den Arm, drückt sie ganz fest. „Es ist immer noch der Wahnsinn“, sagt sie Tage danach. „Wenn ich mir die Schlussszene ansehe, steigen mir immer noch die Tränen in die Augen.“ Und Theresa gesteht: „Bei mir hat es ein paar Tage gedauert, bis ich realisiert habe, was ich da geschafft habe.“

Und jetzt? Kann sie mit dem Druck umgehen, die Gejagte zu sein? „Wieso Druck? Ich habe den Titel in der Tasche. Den kann mir keiner mehr nehmen. Nie mehr. Und ich freue mich auf alles, was kommt.“ Möglicherweise die U 15-EM, für die sie der Verband nominieren könnte. „Das wäre schon cool“, meint das Mitglied des DTTB-Kaders, das bereits bei internationalen Turnieren in Slowenien und der Slowakei gegen Talente aus aller Welt gespielt hat und heuer beim WTT Youth Contender in Spanien antritt.

Davor und danach warten Lehrgänge, Turniere wie der Deutschland-Pokal, Spiele mit dem TSV Schwabhauen 2, der vermutlich in die 2. Bundesliga aufsteigt – und sechsmal die Woche Training. Stress? „Nein Spaß“, sagt die 14-Jährige. Tischtennis sei stets Spaß. Sie hat immer eine Antwort parat. Nur für diese eine Frage nicht: Wer denn gewinnen würde – sie oder ihre Mutter: „Keine Ahnung, wir haben noch nie gegeneinander gespielt.“