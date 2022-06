Donnerwetter, Türkgücü steigt auf!

Von: Markus Schwarzkugler

Früher Schock für Hörgersdorf: Ertugrul Nacar (Nr. 10) bejubelt sein Tor zum 1:0 in der 4. Minute zusammen mit Mehmet Cay (Nr. 7) und Yasin Sahin (Nr. 17). © Hermann Weingartner

Mit einem 4:2 im Wiederholungsspiel der Kreisklasse-Relegation gegen den FC Hörgersdorf hat Türkgücü Erding den Aufstieg am Freitagabend klargemacht. Ein Gewitter hätte beinahe den nächsten Spielabbruch herbeigeführt. Doch es blieb bei einer längeren Unterbrechung.

Wartenberg – Eine ganz normale Partie ohne jegliche Begleiterscheinungen, mal abgesehen von der ohnehin gegebenen Dramatik eines Relegationsspiels? Nein, wenn der FC Hörgersdorf und Türkgücü Erding aufeinandertreffen, muss scheinbar immer noch was oben drauf sein. Nach dem Abbruch in der 92. Minute des ersten Duells, weil ein Zuschauer den Linienrichter am Arm gepackt hatte (wir berichteten), spielte nun das Wetter nicht mit. Doch immerhin: Diesmal gab’s – nach einer zwischenzeitlichen längeren Unterbrechung – ein Endergebnis, und das lässt die Türken jubeln, die am Freitagabend in Wartenberg vor 1152 Zuschauern 4:2 (2:0) gewonnen haben und damit den Aufstieg in die Kreisklasse feiern.

Freilich doppelt bitter für die Hörgersdorfer, hatten sie doch beim ersten Duell 5:4 geführt, und es wäre nicht mehr lange zu spielen gewesen. Der FCH ist aber noch nicht abgestiegen, sondern in einer weiteren Relegationsrunde geht es nun zunächst gegen den TSV St. Wolfgang.

Nach dem Abbruch so kurz vor dem greifbar nahen Klassenerhalt war die Stimmung im FCH-Lager entsprechend schlecht gewesen, das Sportgericht hatte auf Ansetzung eines Wiederholungsspiels entschieden. Und die Laune wurde nicht viel besser, denn Türkgücü begann stark und ging bereits nach vier Minuten in Front: Von der Rechtsverteidigerposition spielten die Hörgersdorfer einen Pass nach innen, Ertugrul Nacar ging dazwischen, schnappte sich das Leder, ließ sich nicht mehr stoppen und verwandelte sicher zum 1:0.

Die Erdinger wirkten wesentlich wacher und konzentrierter als noch beim ersten Aufeinandertreffen. Überragender Mann: Kapitän und Offensivmann Nacar, der sich immer wieder fallen ließ, stets anspielbereit war.

Derweil krachte es bereits mächtig vom Himmel herab – Blitze, Donner, Regen, von allem gab es reichlich. Und in der 17. Minute krachte es dann auch am TG-Strafraum: Torwart Ahmet Kaya und ein FCH-Stürmer prallten zusammen, doch die Moosburger Schiedsrichterin Iris Spitaler ließ weiterspielen. Um dann wenige Sekunden später die Partie erst mal wegen der sich zuspitzenden Wetterlage zu unterbrechen. Über eine halbe Stunde lang war vorerst Schluss, Zuschauer und Spieler machten sich auf in Kabine beziehungsweise Vereinsheim oder Auto.

Der nächste Spielabbruch also? Nein, es ging weiter. Auch, wenn’s langsam recht duster wurde. Flutlicht am TSV-Platz? Fehlanzeige. Auf dem Rasen ging’s nun hin und her, die Hörgersdorfer waren jetzt besser im Spiel, auch wenn die Türken weiter die ballsicherere und technisch beschlagenere Mannschaft waren. In der 27. Minute zielte Mehmet Cay knapp vorbei. Besser machte es dann sein Bruder Kaan Cay in der 30. Minute: Einen Freistoß nach einem Hörgersdorfer Foul kurz vor der Strafraumgrenze setzte er unhaltbar für Keeper Johannes Wurzer ins Kreuzeck.

In der 37. Minute scheiterte Mehmet Cay alleine vor Wurzer, und dann wurde es unübersichtlich. Nach einem Foulspiel sah Hörgersdorfs Michael Schraufstetter Gelb. Es folgte eine Rangelei, in deren Folge Schraufstetter Gelb-Rot sah. Dennoch hatte der FCH vor der Pause eine echte Drangphase mit ein paar Eckbällen binnen kurzer Zeit. So konnte Kaya etwa einen Schuss von Markus Berger gerade noch zur Ecke abwehren.

Nach Wiederbeginn spielten beide Teams voll auf Angriff, es war eine ausgeglichene Angelegenheit – und eine recht dunkle angesichts des fehlenden Flutlichts am Hauptplatz. Wäre es in die Verlängerung gegangen, wäre man auf den Nebenplatz – mit Flutlicht – ausgewichen.

In der 52. Minute musste der FCH das 0:3 schlucken. Eine Drei-gegen-Eins-Situation spielten die Türken nach einem schnellen Konter schön aus, Kaan Cay schloss mit einem tollen Heber über Wurzer hinweg ins Tor ab.

Mausetotes Hörgersdorf? Von wegen. Zunächst konnte Türkgücü einen Abschluss von Denis Prsa gerade noch von der Torlinie kratzen, dann setzte Martin Vorsamer einen Freistoß an die Unterkante der Latte. Doch Felix Stocklauser setzte nach und schob ein (60.). Und siehe da, nur zwei Minuten später köpfte Daniel Karpfinger nach einer Ecke zum 2:3 ein.

Es ging weiter mit Vollgasfußball: In der 74. Minute wäre das Spiel plötzlich völlig kopfgestanden, doch Stocklauser setzte eine zu kurz abgewehrte Ecke aus sechs Metern über das Tor.

In der 79. Minute dann der Dämpfer für alle Hörgersdorfer Hoffnungen: Furkan Arslan setzte eine Ecke im Fünfmeterraum per Kopf zum 4:2 ins Netz. In der Folge versuchten es die Erdinger mitunter mit Spielverzögerungen, ihr Sieg ging am Ende dennoch in Ordnung. Hörgersdorf verdiente sich höchsten Respekt, schließlich hatte das Team lange Zeit in Unterzahl gespielt, und das ziemlich bemerkenswert.

Markus Schwarzkugler, Eicke Lenz