Altenerdings Doppeldate mit Schleißheim

Von: Bernd Heinzinger

Die Wand: Katharina Künstner, Julia Kranich, Selina und Lena Marie Becker, Janina Konrad und Grit Kschischow (v. l.) müssen heute gegen Schleißheim ran. © Riedel

Beide Bezirksoberliga-Teams sind beim Gastspiel klare Favoriten.

Altenerding – Mit einem Sieg beim Tabellenzehnten TSV Schleißheim (Sa., 18 Uhr) wollen sich die Handballer der SpVgg Altenerding endgültig vom unteren Bereich der Bezirksoberliga absetzen. Trainer Peter Mesiarik muss erneut mit einigen Ausfällen klarkommen. Der zuletzt starke Joseph Wyhnalek fehlt angeschlagen, Moritz Sturm ist aus privaten Gründen nicht dabei. Hinter dem Einsatz von Tobias Schlecht steht noch ein Fragezeichen. Aber auch in Moosburg wäre seine Truppe recht dünn besetzt gewesen, so der Coach: „Da klappte es erstaunlich gut, wir siegten deutlich.“

Einen großen Anteil an den Erfolgen hatte Tim Steininger, der sich in seiner Anzinger Jugendzeit massiv verbessert hat, so Mesiarik: „Tim überzeugt mit seiner Riesenschnelligkeit und großem Selbstvertrauen.“ Er gehe ohne Rücksicht auf Verluste in die Zweikämpfe und gebe bis zum Schluss immer alles: „Dazu hat er einen starken Wurf“, lobt sein Coach. Leicht werde die Aufgabe in Schleißheim dennoch nicht: „Die Gastgeber sind vor allem in den ersten 20 Minuten sehr stark. Die müssen wir überstehen und sie dann in der zweiten Hälfte knacken.“

Die Zweite will sich beim TSV Taufkirchen/Vils (Sa., 16 Uhr) für die klare Hinspielniederlage revanchieren. Eine weite Auswärtsfahrt steht der Dritten bevor, sie trifft am Sonntag um 17 Uhr auf den TV Passau.

In der Frauen-Bezirksoberliga hat sich der TuS Pfarrkirchen aufgrund von Spielerinnenmangel abgemeldet. Für die SpVgg Altenerding bedeutet dies in der Tabelle keine Veränderung, als eines von wenigen Teams trafen sie noch nicht auf den TuS. Am Sonntag um 14 Uhr geht’s für die Truppe von Trainer Andreas Mittermeier zum Schlusslicht TSV Schleißheim 2: „Normalerweise sollten wir dort gewinnen.“ Seine Tochter Marlene Mittermeier kann mit dabei sein. Als sie in der letzten Partie verletzt vom Platz musste, befürchtete man noch einen Knochenbruch: „Es hat sich Gott sei Dank nur als Prellung herausgestellt“, betont der Coach. Mit Anna Kaspar gibt es dazu einen starken Neuzugang. Sie spielte bereits früher bei der SpVgg, ging dann für drei Jahre nach Ebersberg und machte zuletzt eine Auszeit vom Handball. Jetzt wirke sie frisch motiviert, freut sich der Trainer: „Anna ist ein Allroundtalent, schnell und kämpferisch stark.“ Sie passe perfekt in den Altenerdinger Kader.

Während das Spiel der Dritten in Indersdorf aufgrund Spielerinnenmangel auf 2023 verschoben wurde, stehen die Damen 2 vor einer harten Auswärtsaufgabe. Es geht am Samstag um 18 Uhr zur HC Donau/Paar 2, einem der Mitfavoriten um die Meisterschaft in der Bezirksliga. Clarissa Weber, Johanna Bauschmid und Elisabeth Bauschmid fehlen laut Trainerin Kati Gottschalk aus privaten Gründen: „Daher sind wir wohl nur zu zehnt, was die Sache weiter erschwert.“ Weniger Fehler als zuletzt machen, so das Ziel: „Die Favoritenrolle liegt aber ganz klar bei den Gastgeberinnen.“