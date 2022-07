Auftakt gegen den Aufsteiger

Von: Wolfgang Krzizok

Heiß auf den ersten Einsatz: Dorfens Neuzugänge (stehend, v. l.) Sebastian Bauer, Florian Brenninger, Manuel Rott, Michael Eder, Leon Eicher und (knieend) Florian Leins. © Hermann Weingartner

„Alle sind da, alle sind hoch motiviert – die Saison kann beginnen“, sagt Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel vor dem Punktspielauftakt.

Dorfen – Da empfängt der TSV am Sonntag um 14.30 Uhr Aufsteiger TuS Raubling.

„Die Vorbereitung war grundsätzlich ganz gut, die Ergebnisse haben gepasst“, blickt Wetzel auf die Testspiele zurück. Einzig die 1:5-Niederlage in Freising sei ein bisschen hoch ausgefallen. „Wir sind in der Vorbereitung personell immer wieder zurückgeworfen worden, weil immer wieder Spieler im Urlaub waren“, erzählt der Sportliche Leiter, hat aber gleichzeitig dafür Verständnis. „Wegen Corona waren in den letzten zwei Jahren kaum Urlaubsreisen möglich, aber ich denke, mit diesem Problem hatten alle Vereine zu kämpfen.“ Wetzel sieht das Ganze auch recht entspannt, denn: „Wir haben einen breiten Kader.“

Gegner Raubling sei für ihn „eine echte Überraschung, also ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass die aufsteigen“. Der TuS sei der Spitze lang hinterhergerannt, „und am Ende sind sie Erster geworden“. Das zeige, dass es in der Mannschaft stimme. Wetzel weiß: „Die haben richtig Bock.“ Das habe er einem Gespräch mit TuS-Trainer Christoph Ewertz entnommen. „Wir haben telefoniert, weil wir das Spiel auf Freitag verlegen wollten, aber das ist bei den Raublingern nicht gegangen.“ Es kann aber sein, dass der TuS ohne seinen Trainer nach Dorfen kommt, denn Ewertz hat sich mit dem Corona-Virus infiziert.

Wie auch immer: Der TSV Dorfen hat Respekt vor dem Gegner. „Raubling war in früheren Jahren auch schon in der Bezirksliga, und da haben wir schon gegen die gespielt und uns meist schwer getan“, erinnert sich Wetzel. „Aber natürlich ist das jetzt eine ganz andere Mannschaft als damals.“ Drei Neue stehen in den Reihen der Raublinger, die allesamt von unterklassigen Vereinen zum TuS gewechselt sind. Luca Ziemba kam vom TSV Neubeuern, Lukas Wiedemann vom TSV Rohrdorf-Thansau und Basti Unsin vom ASV Flintsbach.

Dorfens Sportlicher Leiter lässt sich davon nicht beeindrucken. „Für uns zählen nur drei Punkte“, stellt Wetzel fest.

TSV-Kader

Wolf (Leins), Heilmeier, Linner, Hartl, Feckl, Rachl, Hönninger, Blaha, Brenninger, Thalmaier, Eicher, Rott, Zander, Eder, Sebi Bauer I, Sebi Bauer II, Mutlu