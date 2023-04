Ein Oster-Derby mit Brisanz

BEZIRKSLIGA - Zwischen Dorfen und Langengeisling geht es darum, wer die Abstiegszone verlassen kann

Von Wolfgang Krzizok schließen

Hans-Peter Mertins schließen

Ein weiteres Lokalderby steht dem TSV Dorfen bevor.

Dorfen/Langengeisling – Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen Moosinning treten die Isenstädter am Karsamstag um 14.30 Uhr daheim gegen den Tabellennachbarn Langengeisling an.

„Wir hatten letzte Woche richtig Bock auf die Begegnung in Ostermünchen, leider wurde sie abgesagt. Unsere Tabellennachbarn dagegen haben die Spiele für sich entscheiden können, sodass wir jetzt im Zugzwang sind“, sieht der Sportliche Leiter Markus Wetzel nüchtern den Tatsachen ins Auge. „Vom Relegationsplatz trennen uns nur noch fünf Punkte. Wir brauchen wieder drei Zähler, am besten fangen wir gleich am Samstag an.“

Wetzel sprach von einem „mäßigen Trainingsbesuch“ am Dienstag. Einige Akteure seien leicht angeschlagen gewesen, andere hatten private Termine. Beim Abschlusstraining sei man aber wieder vollzählig gewesen. Trotz der jüngsten Widrigkeiten sieht der Sportliche Leiter optimistisch in die Zukunft. „Die nächsten Spiele gegen Siegsdorf und Freilassing sowie die Nachholpartie in Ostermünchen am 19. April sind entscheidende Partien für uns. Da müssen wir einfach punkten, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten“, weiß er. „Theoretisch, wenn du da richtig punktest, ist alles erledigt, ansonsten geht die Zitterpartie weiter, und du bist hinten dick drin, denn jetzt kommen auch die anderen Vereine auf.“

Zuletzt hat Langengeisling gegen Freilassing 3:2 gewonnen und dadurch sicherlich an Selbstvertrauen gewonnen. „Wir nehmen den Gegner sicher nicht auf die leichte Schulter, obwohl wir die letzten Spiele für uns entscheiden haben können“, stellt Wetzel fest. „Ich erwarte ein brutales Kampfspiel, und entscheidend wird sein, wer vor dem Gehäuse effizienter ist.“ Vor allem in dieser Hinsicht hat Dorfen einiges gutzumachen.

Bis auf Marvin Bräuniger, der im Urlaub weilt, und die Langzeitverletzten kann Coach Armin Feckl wieder aus dem Vollen schöpfen und hat die Qual der Wahl. Auch Alexander Linner steht wieder zur Verfügung, der zuletzt in der Zweiten Spielpraxis sammeln konnte.

Ähnlich sieht es beim FC Langengeisling aus, wo Maxi Birnbeck privat verhindert ist und hinter dem Einsatz von Andi Buchberger ein Fragezeichen steht. Im Tor wird es wieder einen Wechsel geben: Alex Strecker ist beruflich verhindert, für ihn steht Michael Hierl zwischen den Pfosten. „Auf der Bank sitzt Chris Brader, der eigentlich aufgehört hat, aber uns trotzdem hilft, dafür sind wir ihm sehr dankbar“, sagt FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier.

Um die Motivation seiner Truppe macht er sich keine Gedanken. „Das ist ein Derby, da muss man niemanden motivieren“, betont Hintermaier, der erzählt: „Ich habe noch nie in Dorfen gewonnen. Weder damals in der Jugend noch bei den Herren mit Moosinning.“ Und auch nicht mit den Geislingern. „Einmal haben wir 1:0 geführt, uns dumm angestellt und 1:2 verloren, und einmal ganz bitter 2:3 verloren. Also wäre es mal Zeit“, meint der FCL-Spielertrainer. „Außerdem wären es Big Points gegen einen unmittelbaren Konkurrenten.“ Und er fügt an: „Dann wäre der Sieg gegen Freilassing erst richtig viel wert.“ Er könne nicht verstehen, warum Dorfen so weit hinten steht. „Eigentlich hätte ich sie unter den Top fünf erwartet“, sagt Hintermaier, aber letztlich „wundert mich in dieser verrückten Liga gar nichts“.

Die Derbybesucher haben auf alle Fälle schon was gewonnen. Jeder Zuschauer erhält nämlich an der Kasse ein kleines Osterpräsent.

TSV-Kader

Wolf (Leins); Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, Zander, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Eicher, Brenninger, Heilmeier, Rachl, Lorant, Roppert Eder, Blaha, Linner, Friemer

FCL-Kader

Hierl (Brader); S. Stenzel, Hintermaier, Buchberger (?), Kaiser, Maier, Aigner, Riederle, K. Stenzel, Dornauer, Bucher, Rupprecht, Wilson, Wagenlehner, Wiesheu