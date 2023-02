Am Ende müssen die Eispiraten zittern

EISHOCKEY - Dorfen verspielt beim 5:3-Sieg in Pfaffenhofen beinahe eine 5:0-Führung

Drei ganz wichtige Zähler hat der ESC Dorfen am Sonntagabend mit dem 5:3 (2:0, 3:0, 0:3)-Sieg beim EC Pfaffenhofen erobert.

Pfaffenhofen/Dorfen – Dabei wäre es nach zwischenzeitlichem Fünf-Tore-Vorsprung fast nochmal eng geworden.

Premiere bei den Eispiraten: Der angeschlagene Gasper Susanj assistierte Trainer Franz Steer, und für den slowenischen Topverteidiger kam Neuzugang Mikkel Joehnk zu seinem Debüt. Der 28-jährige US-Amerikaner stürmte an der Seite von Christof Hradek und Christian Göttlicher. Verlass war erneut auf „Mister 1:0“. Nach nur 43 Sekunden schoss Urban Sodja den ESC in Führung. Für den 31-jährigen slowenischen Topscorer war es zum zehnten Mal in dieser Saison der erste Treffer des Spiels, davon zum siebten Mal das 1:0. Es kam noch besser, denn nach knapp neun Minuten baute Verteidiger Erik Walter den Vorsprung auf 2:0 aus.

Dabei mischten die Eishogs durchaus torgefährlich mit. Jan Tlacil hatte zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten. Einmal war bei Torhüter Maxi Englbrecht Endstation, das andere Mal half dem Keeper der Pfosten. Für die Eispiraten hätten aber Tomas Vrba, Josef Folger und Benedikt Dietrich den Spielstand in die Höhe schrauben können, ehe es bei Spielzeit 16:21 wegen des nicht mehr richtig sitzenden ECP-Tores vorzeitig in die Kabinen ging.

In der nachgeholten Restspielzeit und auch die ersten acht Minuten des zweiten Durchgangs hatte Pfaffenhofen durchaus Möglichkeiten, wusste aber nichts damit anzufangen und handelte sich dann zu viele Strafen ein, nachdem es in den ersten 20 Minuten beiderseits noch ganz ohne gegangen war.

Innerhalb von 44 Sekunden sorgten Felix Lohmaier sowie Kapitän Göttlicher in Überzahl für eine 4:0-Führung. 41 Sekunden vor dem erneuten Pausengang veredelte Sodja ein weiteres Powerplay ganz schlitzohrig zum 5:0 durch die Schoner von Patrick Weiner. Der hatte nach Treffer Nummer vier Jonathan Kornreder im ECP-Tor abgelöst.

„Es sind noch 20 Minuten zu spielen“, warnte ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck. Und David Hornak weckte mit seinem Treffer nach gut drei Minuten zum 1:5 prompt den Kampfgeist der Eishogs. Als Joehnk die erste von vier ESC-Strafen im Schlussdurchgang kassierte, verkürzte Tlacil auf 2:5. Richtig brenzlig schien es nach Robert Neubauers Überzahltreffer zum 3:5 knapp vier Minuten vor Schluss zu werden, auch deshalb, weil Dorfen seine Torchancen liegen ließ. Unterm Strich war der Sieg in dem engen Abstiegsrundenrennen hochverdient.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (1.) Sodja (Kirsch, Vrba), 0:2 (9.) E. Walter (Folger, Steiner), 0:3 (29.) Lohmaier (Folger), 0:4 (Göttlicher (F. Kanzelsberger, Hradek/5-4), 0:5 (40.) Sodja (Dietrich, Vrba/5-4), 1:5 (44.) Hornak (J. Felsöci, D. Felsöci), 2:5 (50.) Tlacil (L. Hätinen, Hornak/5-4), 3:5 (57.) Neubauer (Hornak, L. Hätinen/5-4) – Zuschauer: 180 – HSR: Lars Neelsen, Philipp Sintenis – Strafminuten: Pfaffenhofen 14, Erding 10