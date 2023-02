Eispiraten sind auf fremdem Eis nicht zu stoppen

Von: Helmut Findelsberger

Bärenstarker Rückhalt: ESC-Torwart Max Englbrecht hielt einmal mehr überragend. © Dominik Findelsberger

Der ESC Dorfen hat auch im dritten Auswärtsspiel der Abstiegsrunde nichts anbrennen lassen.

Geretsried/Dorfen – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) gewannen die Eispiraten am Freitagabend beim ESC Geretsried nach einem Schlussdrittel, das nichts für schwache Nerven war.

Tomas Vrba hatte grippekrank passen müssen, aber immerhin war von der Ü 20-Fraktion Felix Wiedenhofer dabei. Nach knapp drei Minuten hatte Felix Lohmaier nach einem abgewehrten Sodja-Schuss einen Treffer auf dem Schläger, setzte den Nachschuss aber am Tor vorbei. Die River Rats fuhren wenig später einen Konter, aber Benedikt May scheiterte an Max Englbrecht im Dorfener Tor. Strafzeiten blieben nicht aus, da legten die Eispiraten vor, aber ein Geretsrieder folgte fast immer sehr prompt. Urban Sodja nach einem Solo, Lukas Kirsch per Nachschuss und dann Josef Folger nach tollem Solo hatten hochkarätige Möglichkeiten.

Die Hausherren waren vor allem durch Konter gefährlich, wie erneut May, der wieder in Englbrecht seinen Meister fand. Der Treffer zum 1:0 durch Benedikt Dietrich (15.) war den Torchancen nach verdient. Eine Hundertprozentige hatte Lohmeier, scheiterte aber an Keeper Martin Morczinietz. Angesichts zweier Hinausstellungen durften sich die Eispiraten für die Pausenführung bei Englbrecht bedanken.

Die River Rats brachten noch eine Überzahl mit ins zweite Drittel, und entsprechend druckvoll legten sie los. Die Partie wurde dann zwar wieder offener, aber in diesen zweiten 20 Minuten hatte eindeutig Englbrecht im Dorfener Tor um einiges mehr zu tun, als sein Gegenüber.

Nach diesem torlosen Drittel ging im Schlussabschnitt sprichwörtlich die Post ab. Nach ganz starkem Hradek-Konter legten Christian Göttlicher und Florian Fischer für Wiedenhofers Treffer zum 2:0 auf (46.). Einen Konter schloss der ehemalige DEL2-Akteur Florian Strobl eiskalt zum 1:2 ab (47.). Wieder dauerte es nicht lange, und Kirsch schlug nach Sodjas gewonnenem Bully zum 3:1 zurück (49.). Als Dorfen in doppelte Unterzahl geriet, wurde die Halle zum Hexenkessel. Ein bärenstarker Englbrecht musste sich nur Horvath geschlagen geben, als noch fünf Sekunden der ersten Strafe zu überstehen waren.

Das war noch nicht alles. Sieben Minuten waren noch zu spielen, da marschierten Florian Hartl und Gasper Susanj innerhalb weniger Sekunden auf die Sünderbank. Dorfen überstand alles, auch weil sich Geretsried noch eine Strafe einhandelte.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (15.) Dietrich (Sodja, Susanj), 0:2 (46.) Wiedenhofer (Göttlicher, Hradek), 1:2 (47.) Strobl, 1:3 (49.) Kirsch (Sodja), 2:3 (51.) Horvath (Köhler, Haloda/5-3) – Zuschauer: 313 – HSR: Lars Neelsen, Tobis Wurm – Strafminuten: Geretsried 10, Dorfen 20