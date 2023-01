Dorfen zieht das Training an

Der Rückhalt: Auf ESC-Torwart Maximilian Englbrecht (r.) wird viel Arbeit zukommen. © Hermann Weingartner

Zwei harte Brocken warten am Wochenende auf den ESC, der schon auf die Playdowns schaut.

Dorfen – Vier Spiele gilt es jetzt für den ESC Dorfen in der Bayernliga-Hauptrunde noch zu überstehen, ehe es in einer einfachen Playdown-Runde um den Klassenerhalt geht. „Da kann man auch absteigen“ – mit diesem unmissverständlichen Weckruf warnte Trainer Franz Steer sein Team.

Die ESC-Fans hoffen deshalb, dass der leichte Aufwärtstrend in den Spielen heute zuhause um 20 Uhr gegen den ERV Schweinfurt und am Sonntag um 18.30 Uhr in Amberg anhält und die Leistungskurve sogar noch steiler nach oben geht.



Weil die Mighthy Dogs mit mit sechs Punkten Abstand zum aktuellen Achten noch auf den begehrten letzten Playoff-Platz acht schielen, dürften es die Eispiraten sehr schwer haben. Beim Hinspiel zum Ligaauftakt knüpften die Isenstädter beim 2:3 nach Penaltyschießen einen Punkt ab, allerdings fehlte damals Topscorer Dylan Hood.



Der 32-jährige Amerikaner belegt bei den Scorern und Torjägern Platz zwei in der Ligawertung hinter dem ehemaligen DEL-Spieler Marco Sternheimer. Allerdings fehlte in Schweinfurt auch bei den Eispiraten neben verletzten Stammspielern auch der langzeitverletzte Topscorer Tomas Vrba.



Über eine noch höhere Qualität verfügt der Sonntagsgegner und sichere Playoff-Teilnehmer ERSC Amberg. Das Torverhältnis von 92:56 spricht für eine stabile Defensive vor dem 23-jährigen, starken Torhüter Timon Bätge, der vom Oberligisten Selb zu den Wild Lions wechselte. Mit den zwei Kanadiern Brent Mennear und Tanner Campbell sowie dem Deutsch-Kanadier Shawn Campbell im Angriff und dem deutsch-tschechischen Verteidiger Richard Stütz ist der Zuschauerkrösus (durchschnittlich 615 pro Spiel) bestens aufgestellt. In Dorfen siegten die Oberpfälzer 5:1. In Amberg müsste für den ESC schon alles passen, um etwas Zählbares zu holen.



Beim heutigen Auftritt in der Dr.-Rudolf-Halle fehlt den Eispiraten Verteidiger Sebastian Kanzelsberger nach seiner Spieldauer-Diziplinarstrafe in Kempten. „In erster Linie geht es bei uns darum, dass wir in diesen letzten Partien der Hauptrunde spielerisch wie konditionell Fortschritte machen“, betont Steer. Auch habe man mit dem Training schon angezogen. Er hofft, „dass wir möglichst von Verletzungen oder Krankheitsausfällen verschont bleiben“.