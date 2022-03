Dorfen hat ein strammes Programm vor der Brust

Von: Andreas Schuder

Heiß auf die Punktspiele sind die Kicker des TSV Dorfen (rot-blau). © Hermann Weingartner

Endlich darf der TSV Dorfen wieder auf Punktejagd gehen.

Dorfen – Nach drei Siegen in den letzten vier Spielen vor der Winterpause will der TSV Dorfen mit Trainer Christoph Deißenböck da weitermachen, wo er aufgehört hat. Dabei empfängt er am Sonntag um 14.30 Uhr den punktgleichen Tabellennachbarn SV Saaldorf, der jedoch drei Spiele mehr in der Bezirksliga gespielt hat. Der TSV steht trotz dieses Spiele-Rückstands auf einem starken vierten Platz. Grund für die schiefe Tabelle ist das Corona-Chaos zum Ende des vergangenen Jahres, das für einige Spielverlegungen sorgte.

TSV-Trainer Deißenböck hat zum Rückrundenauftakt ein Lob für die Konkurrenz übrig. „Kompliment an Moosinning und Freilassing, die alle vier Spieltage, die wir zuschauen mussten, gewonnen haben“, meint er schmunzelnd. Entmutigt ist er aber keineswegs. „Wir müssen jetzt einfach von Spiel zu Spiel gehen und gute Leistungen abrufen. Wir wollen zur Tabellenspitze aufschließen. Ich vertraue meinen Burschen da voll und ganz, dass sie es packen können.“

Der Start der Aufholjagd gegen Saaldorf sei ein „sehr schweres Spiel“. Deißenböck ergänzt: „Saaldorf ist sehr kompakt und immer gefährlich bei Standards. Noch dazu haben wir im Hinspiel 0:2 verloren. Da ist also noch eine offene Rechnung zu begleichen. Aber wir wissen auch, dass wir daheim extrem schwer zu schlagen sind. Von dem her sind wir zuversichtlich: Drei Punkte sind das Ziel.“

Wegen der angesprochenen Spielausfälle, die dafür gesorgt haben, dass Dorfen vier Wochen lang mit vollem Kader trainierte, ohne Spiele bestreiten zu dürfen, ist der Terminplan nun sehr eng. „Das ist natürlich alles sehr unglücklich verlaufen und ärgerlich, aber der Fair-Play-Gedanke steht für uns alle im Vordergrund“, betont Deißenböck. Nun folgen drei Spiele innerhalb von einer Woche. Was Hoffnung macht, ist die aktuelle Kadersituation des TSV. Alle Spieler konnten die Vorbereitung in der Winterpause absolvieren und sind spielfähig für die kommenden, intensiven Wochen.

Tipp: 3:1 für Dorfen

Der TSV-Kader:

Wolf (Huge), Bauer, Gritto, Haenle, Hartl, Hellfeuer, Hönninger, Mutlu, Feckl, Heilmeier, Linner, Rachl, M. Zöller, Drimmel, Friemer, Thalmaier, Zander, F. Zöller