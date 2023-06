Enttäuschung nach Einteilung - Langengeisling, Moosinning in die Nord, Dorfen bleibt im Osten

Von: Helmut Findelsberger

Gemeinsam in den Norden? Moosinnings Coach Christoph Ball (l.) und Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier rätseln noch. © Dominik Findelsberger

Nach der Einteilung für die kommende Bezirksliga-Saison steht fest: FC Langengeisling und FC Moosinning spielen in der Gruppe Nord, TSV Dorfen bleibt im Osten. Begeisterung löst dies nicht aus.

Landkreis Erding – Groß war die Freude vor der Saison 2021/22 bei den Fußballern in Dorfen, Moosinning und Langengeisling, als sie gemeinsam in der Bezirksliga Ost an den Start gehen konnten.

Vergangene Saison kam auch noch Aufsteiger FC Finsing dazu, und diese Saison war gespickt mit zwölf Landkreisderbys. Das soll jetzt Geschichte sein, wenn es nach dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) geht.

„Auf Grund mehrerer Einsprüche gegen die Gruppeneinteilung der Bezirksliga Oberbayern wird diese aufgehoben und neu eingeteilt“: In einer E-Mail mit diesem Wortlaut wurden die Vereine vom BFV informiert, dass die gut eine Woche vorher als „vorläufig“ bekanntgegebene Einteilung hinfällig ist. Ohne Absteiger Finsing waren immerhin der TSV Dorfen, der FC Moosinning und der FC Langengeisling wieder der Ost-Gruppe zugeteilt worden. Jetzt aber wurden Moosinning und Langengeisling in die Nord-Staffel versetzt, und das löst alles andere als Begeisterung bei den Betroffenen aus.

„Am liebsten würde ich auch noch Einspruch einlegen“, schoss es Dorfens Sportlichem Leiter Markus Wetzel raus. Er gab aber schnell zu, „dass man dies von TSV-Seite aus nicht stichhaltig begründen könne“. Dass der TSV Brunnthal gegen die vorläufige Einteilung in die Ost-Gruppe Einspruch eingelegt hatte, und dies mit Erfolg, kann Wetzel nachvollziehen, denn Brunnthal war vor dem Landesliga-Intermezzo immer in der Süd-Gruppe beziehungsweise der Kreisliga Zugspitze.

Wetzel ist „sonst gar kein Verein bekannt, der gegen die erste und vorläufige Einteilung was gehabt hätte“. Waldperlach wurde anstelle von Brunnthal von Süd nach Ost zurückversetzt. Aber für Wetzel ist nicht nachvollziehbar, „warum Geisling und Moosinning in die Nord-Gruppe müssen. Für uns verliert die Ost-Gruppe viel an Attraktivität, und die Derbys waren einfach die spektakulärsten Spiele.“

TSV Dorfen legt Einspruch gegen die Einteilung der Ligen ein

Das was sein Dorfener Kollege gerne gemacht hätte, setzte Langengeislings Sportlicher Leiter Maxi Maier, der ungern auf die Derbys gegen Dorfen und die entstandenen Freundschaften mit den Clubs verzichten würde, sofort in die Tat um. „Mit uns als Betroffenem wurde überhaupt nicht gesprochen, und so habe ich sofort Einspruch eingelegt“, berichtet er. Was seiner Meinung nach die Erfolgsaussichten mindern könnte: „Die Zeit bis zum Punktspielstart Ende Juli wird immer knapper.“ Was Maier wiederum leicht optimistisch stimmt: „Die Ost-Gruppe ist mit 15 Teams unterbesetzt, und SK Srbija, das von Süd nach Ost versetzt wurde, wollte doch eh lieber im Norden spielen.“

Wären da nicht schnell zwei Plätze für den FCL und den FCM frei? Moosinnings Vereinschef Karl Thumbs dachte sich nach der E-Mail mit der neuen Einteilung als Erstes: „Was ist denn jetzt los?“ Kurz hatte er daran gedacht, Einspruch einzulegen, was er aber wieder verwarf. „Jetzt haben wir zwei Jahre die attraktivere Liga und die schöneren Landschaften genießen dürfen, aber kilometermäßig ist für uns der Norden weniger aufwendig. „Und mit Grüne Heide, Eching, Freising und Geisling sind immerhin ein paar sehr attraktive Gegner dabei“, meint Thumbs, den nach so vielen Funktionärsjahren so leicht nichts mehr aus der Ruhe zu bringen scheint. (Helmut Findelsberger)