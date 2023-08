Dorfen muss auf Kunstrasen beim Spitzenreiter bestehen

BEZIRKSLIGA - TSV gastiert beim SV Neuperlach München und reist in bester Besetzung an

In der Bezirksliga haben die Mannschaften eine Englische Woche zu bewältigen.

Dorfen – Der TSV Dorfen muss bereits heute Abend beim SVN München antreten. Anpfiff auf der Bezirkssportanlage an der Bert-Brecht-Allee ist um 19.30 Uhr.

Immerhin sind die Neuperlacher derzeit Tabellenführer. Mit Siegen gegen Peterskirchen (5:0) und Langengeisling (3:1) haben sie sicherlich genug Selbstvertrauen getankt. Dorfens Co-Trainer Andreas Hartl sieht im SVN eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. „Sie haben sich vor der Saison enorm verstärkt und sind ein kompaktes und sehr ambitioniertes Team. Das wird für uns eine ganz schwere Aufgabe werden,“ weiß der Co-Coach.

Ein weiteres Handicap für die Baumgärtner-Mannen dürfte es sein, dass die Begegnung in der Landeshauptstadt auf Kunstrasen stattfinden wird. „Das ist natürlich ein ganz anderes Geläuf, und wir sind das nicht gewohnt“, gibt Hartl zu bedenken. Die Isenstädter bestritten deswegen ihr Abschlusstraining gestern Abend auf dem Kunstrasenplatz in St. Wolfgang, um wenigstens einigermaßen vorbereitet zu sein. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um in Neuperlach etwas zu holen“, verspricht Hartl.

Dorfens Trainer Heiko Baumgärtner kann mit der vollen Kapelle anreisen. Lediglich Sebastian Bauer wird, wie schon am Wochenende, fehlen, sonst sind bis auf die Langzeitverletzten alle an Bord. Und wenn noch mehr Konstanz ins Team gebracht werden kann als zuvor, stehen die Prognosen nicht schlecht, aus Neuperlach etwas mitnehmen zu können.

TSV-Kader

Wolf, Mierschke; Rott, Brenninger Thalmaier, Zöller, Zander, F. Blaha, Linner, Heilmeier, Friemer, Lorant, Hänle, Roppert, Tenha, Eicher, M. Bauer, Sporrer, Rachl, Bräuninger, Eder