Dorfen muss trotz Überzahl bis zum Schluss zittern

BEZIRKSLIGA Mühsamer 2:1-Erfolg beim Tabellenvorletzten – Auch Bad Endorfs Trainer sieht noch Rot

Von Hans-Peter Mertins schließen

Der TSV Dorfen hat sich das Leben unnötig schwer gemacht.

Dorfen – Einen überaus verdienten, wenngleich nicht ganz überzeugenden 2:1 (1:0)- Sieg brachten die Fußballer des TSV Dorfen von ihrem Gastspiel beim TSV Bad Endorf mit nach Hause. Sie ließen wieder einmal zu viele gute Möglichkeiten aus, sodass es bis zum Schluss unnötig spannend blieb.

Die Deißenböck-Mannen gingen früh in Führung. Schon in der 3. Minute erzielte Fabio Zöller das 1:0. Manuel Zander setzte sich auf der rechten Seite durch, ließ zwei Gegenspieler aussteigen. Seine präzise Flanke verwertete Zöller aus kurzer Distanz per Kopf. Kurz darauf spielte der Torschütze in den Lauf von Gerhard Thalmaier, doch der verstolperte.

Dann beinahe der Ausgleich: Stefan Reiter ging alleine aufs Dorfener Gehäuse zu, traf aber nur den linken Innenpfosten. Beim Abpraller passte Yusuf Mutlu auf und konnte den gegnerischen Abschluss blocken (6.). Dann wieder Dorfen: Ballstafette auf rechts zwischen Benedikt Hönninger und Fabio Zöller, nach der Hereingabe traf Marco Zöller nur das Außennetz (10.). Spieler-Co-Trainer Armin Feckl zielte aus 16 Metern knapp vorbei (20.). Dann ein Doppeltorschuss der Gastgeber. Zuerst wurde das Leder abgeblockt, dann parierte Keeper Johannes Huge (25.). Vor der Pause gab es noch einmal eine brüderliche Gemeinschaftsarbeit. Fabio flankte auf Marco Zöller, doch dessen Kopfball verfehlte nur knapp sein Ziel (40.).

Spannend blieb es auch nach dem Wiederanpfiff. Eine zu kurze Rückgabe von Mutlu schnappte sich ein Endorfer Stürmer, der hatte schon Huge umspielt, verstolperte aber dann und schoss drüber (51.).

Dann ging Feckl durch und wurde von Andreas Reichl als letzter Mann abgegrätscht. Dafür sah dieser die Rote Karte, und die Isenstädter spielten nun in Überzahl. Es folgte das vermeintlich erlösende 2:0. Über die linke Seite spielten sich Hönninger und Feckl durch. Dann wurde der freistehende Thalmaier mustergültig bedient, und der hatte keine Mühe mehr, zu vollenden (59.).

Damit schien alles gelaufen – aber weit gefehlt. Der Tabellenvorletzte bäumte sich trotz Unterzahl noch einmal auf. Nach einem langen Ball von Torhüter Tobias Pappenberger auf Christian Heinl verschätzte sich Mutlu. Plötzlich stand Heinl alleine vor Huge. Überlegt erzielte er den Anschlusstreffer und machte die Partie wieder spannend (71.).

Jakob Gritto hätte alles klarmachen können, ja müssen, als er von Feckl bedient wurde. Er zielte in aussichtsreicher Position am kurzen Eck vorbei. Auch ein Querpass wäre möglich gewesen (83.). Dann scheiterte Michael Friemer an Pappenberger nach Problemen bei der Ballannahme (89.). Schließlich sah auch noch Trainer Stefan Ganserer Rot, weil er zu heftig reklamiert hatte. Er hatte ein Handspiel von Hönninger gesehen, der aber hatte das Leder schmerzhaft in den Unterleib bekommen. Dann fast doch noch der Ausgleich: Endorf bekam einen Freistoß aus dem Halbfeld. Keiner erreichte die Kugel, aber sie flog knapp vorbei (90.+3).