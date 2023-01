Kuscheltiere fliegen, Eispiraten siegen

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Kurioser Treffer: Im Liegen überwand Dorfens Lukas Kirsch den Kemptener Keeper David Blaschta zum 2:0. © Hermann Weingartner

Direkt unzufrieden erlebte man bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Bayernligapartie des ESC Dorfen gegen den ESC Kempten (4:3) keinen der Verantwortlichen beider Parteien.

Dorfen – Sogar rundherum zufrieden zeigte sich ESC-Eishockeychef Manfred Detterbeck, denn die so genannte „Teddy Toss“-Aktion war ein toller und voller Erfolg geworden.

Vor dem Spiel waren Plüschtiere verkauft worden, viele hatten auch selbt welche mitgebracht. Nach dem ersten Treffer des Spiels sollten diese aufs Eis geworfen werden. Als Urban Sodja zum 1:0 für die Eispiraten getroffen hatte, glich die Eisfläche einem Meer von Plüschtieren. Die Spieler beider Teams, die Schiedsrichter und die Nachwuchsspieler, die bereits vor dem Spiel die Einlaufeskorte gebildet hatten, waren mit dem Aufsammeln beschäftigt. Neben gefühlt einem Kleintransporter voller Stofftiere für das Kinderkrankenhaus Landshut – 350 wurden am Ende gezählt – kamen 1000 Euro für die DKMS zusammen.

Detterbeck bedankte sich bei allen im Stadion, die mitgemacht hatten. Ein extra Dankeschön ging an Organisator und Stadion-DJ Andi Baum sowie die beiden Mannschaften, die Schiedsrichter und die Fans aus Kempten, die alle den Spendenbetrag aufgestockt hatten.

Gut beschäftigt: Rund 350 Stofftiere sammelten die Nachwuchsspieler auf der Eisfläche ein. © Hermann Weingartner

Ein so uneingeschränktes Lob hatte Harry Waibel, Trainer der Kemptener Sharks, nach der Partie für seine Schützlinge nicht übrig: „Dorfen war von Beginn an giftiger und bereit, die wollten ein bisserl mehr als wir den Sieg“, meinte er. Waibel bestätigte auch, „dass Dorfen einfach mehr Torchancen und auch die besseren hatte und halt welche reingemacht hat“.

Dass er mit seiner Mannschaft in der Pause gesprochen hatte, es aber auch im zweiten Drittel nicht viel besser geworden sei, gab der Sharks-Coach zu. Richtig zufrieden zeigte er sich mit dem Schlussdrittel, als seine Mannschaft von 1:4 noch auf 3:4 verkürzte. „Da haben sie richtig gefightet, alles probiert und auch Tore geschossen“, lobte er. Den Sieg für Dorfen sah Waibel als verdient, „auch wenn wir vielleicht nochmal rangekommen wären, wenn der dritte Treffer etwas früher gefallen wäre“. In Anbetracht der Tatsache, dass in puncto Meister- und Abstiegsrundenteilnahme alles geklärt war, hatte Waibel von seinen 18 Feldspielern auch alle spielen lassen.

Eispiraten-Trainer Franz Steer erklärte, dass auch er unter diesem Gesichtspunkt beiden Torhütern, Max Englbrecht und Andreas Marek, Spielpraxis ermöglichte und dies auch auf alle Feldspieler zutraf. Offensiv sah Steer das Spiel seiner Mannschaft „ganz ordentlich, aber in der Defensive haben wir schon einige Reifenplatzer gehabt“.

Mit dem Kempten-Spiel wollte sich Steer dann gar nicht mehr lange aufhalten, „denn für uns geht der Ernst jetzt los mit der Abstiegsrunde, auf die wir uns jetzt gewissenhaft vorbereiten werden“.

Natürlich kamen dann Fragen zu den anstehenden Terminen auf. Detterbeck erklärte dazu, dass eins sicher sei: „Am 3. Februar geht’s los, zwischendurch werden wir aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl zweimal spielfrei haben, und am 24. März ist Schluss“. Das war der Stand Freitagabend. Inzwischen sind die Termine den sieben Vereinen bereits mitgeteilt worden: Der ESC Dorfen startet in die Abstiegsrunde, an deren Ende die beiden Tabellenletzten als Absteiger feststehen werden, kommenden Freitag beim ERV Schweinfurt und empfängt am Sonntag den ESV Buchloe. Da werden dann sicherlich keine Kuscheltiere im Mittelpunkt stehen.