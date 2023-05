Dorfen turnt und tanzt sich nach Berlin

Sie freuen sich auf die DM (hinten, v. l.) Melanie Bulling, Hannah Bitzer, Charlotta David, Tamara Hahn, Beatrice Vince, Anna Fertl, Quiana Schmidt, Finja Christiansen und Emma Schaufstetter sowie (vorne, v. l.) Nicole Gantner, Theresa Herzog, Lea Stieler, Amelie Ropertz, Sophia Rimpfl, Leonie Kallmeier und Laura Grundner. © Verein

Die TSV-Mädels begeisterten beim bayerischen Turnfest Publikum und Jury.

Dorfen – Damit hat keiner gerechnet: Bei der Gruppenmeisterschaft und dem -wettkampf im Rahmen des bayerischen Turnfests sicherten sich die Athletinnen des TSV Dorfen Rang eins. Damit qualifizierte sich das Team für die deutschen Meisterschaften in Berlin.

Mehr als 13 000 Teilnehmer zählte das Turnfest in Regensburg, darunter die 13 Dorfenerinnen, die in der Kategorie TGM/TGW (11-14 Jahre) an den Start gingen. Im Nachwuchsmehrkampf, bei dem zwischen verschiedenen Disziplinen, wie beispielsweise Schwimmen oder Tanzen, gewählt werden darf, absolvierten die TSV-Turnerinnen ein fast makelloses Programm. Aufgrund der aktuell fehlenden Trainingsmöglichkeit für die Dorfener Wahlsportart Laufen trat man im Wettbewerb lediglich mit drei Disziplinen an.

Nach mehreren persönlichen Bestleistungen im Werfen (9,2 von 10 Punkten) folgte das Bodenturnen (8,6). „Auf einer quadratischen Matte mit einem Kasten in der Mitte treten, wie in den anderen Disziplinen auch, mindestens acht Mädchen an. Sie turnen gleichzeitig, und es werden verschiedene Aufstellungen und Sprünge bewertet“, erklärt Betreuerin Emma Schraufstetter. Dann folgte die Dorfener Paradedisziplin: das Tanzen. Auch hier holte der TSV eine der besten Wertungen des Wettbewerbs (9,1).

Nach den Strapazen des Wettkampftags nutzten die Mädels den Sonntag für eine Erkundungstour. Dabei liefen sie unter anderem Vize-Olympiasieger Lukas Dauser in die Arme. „Er war supernett und hat sogar gefragt, wie der Wettkampf gelaufen ist“, freut sich Schraufstetter. Dabei konnten die Mädels noch gar nicht ahnen, was sie am Vortag geleistet haben.

Am Abend fand man sich zur „Show der Sieger“ zusammen und wartete gespannt auf die offiziellen Ergebnisse. Entgegen den eigenen Erwartungen mussten die TSV-Turnerinnen lange auf ihren Aufruf warten – ein gutes Zeichen, denn das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Dass man am Ende aber gemeinsam mit den Turnern aus Odelzhausen und Vaterstetten den Titel holen würde, konnten die Mädchen kaum glauben. Ende Juni fahren sie dann nach Berlin.