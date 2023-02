Dorfener Auftakt: Zwei Verletzte und ein starkes Testspiel

Abgehoben: Gute Chance für Gerhard Thalmaier (4.v.r.), dessen Kopfball das Tor verfehlt. Michael Friemer (2.v.l.) lauert vergebens auf einen Abpraller. Am Ende siegen die Gäste aus Ampfing mit 3:2 Toren. © Hermann Weingartner

Knappe Niederlage gegen Landesligist Ampfing – Rückschlag für Linner und Bauer

Dorfen – Alle wieder alle an Bord – guter Dinge sind die Bezirksligakicker des TSV Dorfen in die Vorbereitung nach der Winterpause gestartet. Sie waren auch schon ganz heiß auf den ersten Test am Sonntagnachmittag gegen Landesligist TSV Ampfing. Gespielt wurde auf dem Kunstrasen des TSV St. Wolfgang. „So ein Sch…“, war dann der Kommentar von Trainer Armin Feckl vor dem Anpfiff gegenüber unserer Zeitung, denn es gab einiges zu verkraften.

Feckl musste mit dem erst genesenen Alexander Linner und Sebastian Bauer schon wieder auf zwei Stammspieler verzichten. Die hatten sich nämlich im Training während der Woche verletzt.

Etwa 50 Zuschauer sahen dann aber ein flottes Spiel, wobei sich Dorfen 2:3 (1:3) gegen den Klassenhöheren geschlagen geben musste. Das Tor zum 1:2 gelang Florian Brenninger (23.), und das 2:3 markierte Michael Friemer (76.). Der Test hätte aber auch 3:3 ausgehen können, wenn die vorhandenen Chancen „zu Ende gespielt worden wären“, befand Feckl.

Der erste Test habe dann auch mit vielen Wechseln in der Pause naturgemäß keine allzu großen Erkenntnisse gebracht. Der Coach gab sich zufrieden mit der Leistung seines Teams, das auf Augenhöhe mit Ampfing gespielt habe. „Obwohl wir viel gemacht haben unter der Woche“, habe der Kampfeswille gestimmt. Wichtig war Feckl am Ende auch, dass sich in dem fairen Spiel nicht noch jemand verletzte.

Linner war nach seinem Kreuzbandriss wieder fit und auf dem Weg zu alter Stärke und fällt jetzt mit einer Knieverletzung erneut aus. Bei Bauer sind die Bänder am Fuß lädiert. Beide Spieler zeigten zuletzt überragende Leistungen. Für Bauer wurde für den Test Marvin Bräuniger von der zweiten Mannschaft (A-Klasse) hochgezogen. Er machte „seine Sache gut gegen einen starken Gegenspieler“, lobte Trainer Feckl.

HERMANN WEINGARTNER