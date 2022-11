Dorfens Lazarett lichtet sich

Von: Georg Brennauer

Dorfen jubelt, Waldkraiburg ist niedergeschlagen: So war es beim Derby vor zwei Wochen, das die Eispiraten um (v. l.) Raphael Steiger, Maximilian Steiner und Josef Folger 4:3 nach Penaltyschießen gewannen. © Hermann Weingartner

Zweimal ist der ESC Dorfen am Wochenende im Einsatz.

Dorfen – Nach dem mitreißenden ersten „Autobahn-Derby“ vor zwei Wochen gegen den EHC Waldkraiburg in Dorfen, mit dem furiosen 4:3-Sieg der Eispiraten nach Verlängerung, steigt heute Abend um 20 Uhr in der Waldstadt das Rückspiel. Am Sonntag heißt es dann um 17.30 Uhr „nachsitzen“ für dn ESC mit dem Nachholspiel gegen den EC Pfaffenhofen.

In der Raiffeisen-Arena in Waldkraiburg dürfte das Team von Trainer Marcus Berwanger heute auf Revanche brennen, zumal ein aktueller Tabellenplatz zehn mit 15 Punkten nach 13 Spielen, bei einem Torverhältnis von 48:46, keinesfalls den Ansprüchen des Ex-Oberligisten, der die Meisterrunde im Visier hat, gerecht wird. In der Bilanz der Löwen stehen fünf Siege und acht Niederlagen. Zielvorgabe des 59-jährigen Löwencoaches und ehemaligen Nationalspielers aus Rosenheim, der kurzfristig zu Saisonbeginn den EHC übernommen hatte, sind für die beiden Heimspiele an diesem Wochenende gegen Dorfen und Königsbrunn jedenfalls sechs Punkte.

Der Trend zeigte zuletzt bei den Waldkraiburgern erkennbar nach oben, wie etwa beim 4:5 nach Verlängerung zuhause gegen Kempten oder beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen in Schweinfurt.

Beim ESC Dorfen hofft Trainer Franz Steer, dass die jüngste Grippewelle bei seinem Team abgeflaut ist, sodass er zumindest wieder drei komplette Blöcke aufs Eis bringen kann. Seit Saisonbeginn musste der 64-jährige Coach immer wieder die Reihen verändern. „Absagen über Absagen, ich habe mich zuletzt schon nicht mehr ans Telefon getraut“, berichtet Steer leicht frustriert.

Am Mittwochabend meldete sich bei der ersten von nur zwei Trainingseinheiten in dieser Woche zumindest der lange am Finger verletzte Tomas Vrba wieder zurück. Die meisten zuletzt an Grippe erkrankten Spieler waren ebenfalls wieder in der Vorbereitung für die Wochenendspiele, sodass der Coach halbwegs wieder auf ein komplettes Team zurückgreifen kann. „Allerdings“, so gab Steer zu bedenken, „können die Rekonvaleszenten nicht auf Anhieb volle Leistung bringen, das versteht sich“.

Im Krankenlager befindet sich immer noch ein halbes Dutzend Stammspieler, unter anderem die Stürmer Josef Folger, Raphael Steiger, Fabio Lauffer, Jonas Blaha und Dario Braun sowie Verteidiger Florian Hartl. Der Einsatz von Stürmer Christoph Obermaier, der das Training wiederaufgenommen hat, war zuletzt noch offen.

Ein enger Schlagabtausch ist allemal auch beim Nachholspiel am Sonntag im Dr-Rudolf-Stadion zu erwarten, zumal die Pfaffenhofener als Schlusslicht beim 3:4 nan Penaltyschießen zuhause gegen Pegnitz am vergangenen Wochenende ihren ersten Punkt ergattern konnten. Beim letzten Vorbereitungsspiel Ende September hatten sich die Eishogs 4:1 in Dorfen durchgesetzt.