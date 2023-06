Walpertskirchen schreibt Fußballgeschichte

Sensation perfekt: Walpertskirchens Kapitän Daniel Schuler (vorne) feiert mit seinem Team ausgelassen Platz drei im Pokal-Landesfinale. © Verein

SpVgg Greuther Fürth, FC Bayern München, SG Walpertskirchen – so hießen die Topteams des BFV-Pokal-Landesfinales der U19.

Altenkunstadt/Walpertskirchen – Mit diesem Achtungserfolg schreibt der ungeschlagene Kreisligameister die eigene Fußballgeschichte weiter.

Bereits seit der F-Jugend kicken die Nachwuchsfußballer zusammen für ihren Heimatverein. Gemeinsam zogen die Burschen ins Finale des Merkur CUP ein, gewannen die Mini-WM und sicherten sich auch das Finalticket für den Lipp-Cup. Beim Merkur CUP gewann das junge Team damals sogar eine Reise nach Bologna. „Wer Platz gehabt hat, war im Bus dabei“, erinnert sich lachend Coach Fritz Kreischer, der bereits seit 2011 an der Seitenlinie steht.

Schon damals konnten die Nachwuchskicker auf die Unterstützung der Fans zählen. Doch die aktuelle Saison wird wohl noch lange nachwirken. Mit zehn Siegen aus zehn Spielen holte sich die SG bereits Ende Mai den Meistertitel. Nach einer kurzen Trainingspause trafen sich die Fußballer in der vergangenen Woche zur Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt: das Pokal-Landesfinale der U19. „Total fokussiert und richtig heiß“ war die Elf von Kreischer, der nach dieser Spielzeit das Traineramt abgibt, dem Verein aber weiterhin als Übungsleiter für die Bereiche Koordination, Technik und Athletik zur Verfügung stehen wird. Besonders freut es ihn zu sehen, „was aus den Jungs geworden ist“ – nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich.

Zum Abschluss einer herausragenden Zeit bei den Junioren coachte das bewährte Trainerteam, bestehend aus Kreischer, Richard Alexy und Franz Schuler, den Nachwuchs beim Pokalwettbewerb. Zuvor hatten die Walpertskirchener Burschen das Finale im Bezirk Oberbayern gewonnen und sich im Entscheidungsspiel gegen den Niederbayern-Sieger durchgesetzt.

Bereits am Freitag war die Mannschaft ins oberfränkische Altenkunstadt gereist. Laut Kreischer herrschte am Vorabend noch „gute Stimmung, aber die Spieler haben sich zusammengerissen“. Denn am nächsten Tag traf der WSV zum Turnierauftakt gleich auf den U19-Bayernligameister SpVgg Greuther Fürth.

Keinesfalls unterlegen waren die Walpertskirchener Kreisligakicker, die von den knapp 50 mitgereisten Zuschauern, darunter auch Bürgermeister Franz Hörmann, lautstark angefeuert wurden. Nach Chancen von Paul Jäger und Adrian Alexy wäre sogar die Führung nicht unverdient gewesen. Doch der spätere Landespokalsieger aus Fürth setzte sich am Ende mit 2:0 Toren durch.

Im zweiten Gruppenspiel gegen den TSV Aubstadt stellte Walpertskirchen erneut die eigenen Stärken unter Beweis. Mit großartigen Einzelleistungen brachte Doppeltorschütze Alexy seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Mit dem 2:0 zog sein Team ins Spiel um Platz drei ein, in dem man auf die Elf des TSV Schwaben Augsburg traf.

Im Duell mit dem Landesligisten legte Alexy nach einem Abstimmungsfehler seinen dritten Turniertreffer nach. Der Torjäger umkurvte den gegnerischen Schlussmann und schob ungehindert ein. Doch Augsburg kam zurück, und nach dem Ausgleich der Schwaben blieb die Partie lange offen. Kurz vor Schluss liefen auf der Trainerbank bereits die Planungen für ein drohendes Elfmeterschießen, als Stefan Pfanzelt der entscheidende Treffer gelang. Er zirkelte den Ball unhaltbar ins lange Eck. So sicherte sich Walpertskirchen den dritten Rang, hinter Pokalsieger Greuther Fürth und dem FC Bayern München, der das Finale 0:3 verlor.

„Das Allerschönste bei dem ganzen Erfolg war, dass so viele Fans dabei waren. Das Vereinsleben ist das größte Highlight“, erzählt Kreischer. Dieser „außerordentlich gute Jahrgang“ – vielleicht ja sogar der beste Walpertkirchener Jahrgang überhaupt – hat aus Sicht des Trainers „den Landkreis würdig vertreten“. Nach dieser Spielzeit enden die erfolgreichen Jahre im Juniorenbereich. Zukünftig werden die Burschen im Walpertskirchener Männerfußball in der Kreisliga mitmischen – und vielleicht ja auch dort für Aufsehen sorgen.