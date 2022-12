Ein Göttlicher-Abend

Von: Helmut Findelsberger

Durchgetankt: Der Dorfener Christian Göttlicher (3. v. l.) behauptet sich gegen die Ulmer Abwehr und trifft zum 1:0. Später legte der überragende ESC-Kapitän noch zwei weitere Treffer nach. © Hermann Weingartner

Ein tolles Eishockeyspiel lieferten sich am Mittwochabend der ESC Dorfen und der VfE Ulm/Neu-Ulm.

Dorfen – Und absolut verdient siegten die Eispiraten 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). Matchwinner war ESC-Kapitän Christian Göttlicher mit drei Toren.

Beide Parteien hatten nur eine Kontingentstelle besetzt, Dorfen mit Urban Sodja, Ulm mit Dominik Synek. Im ESC-Aufgebot beeindruckten auch die 17-jährigen Sebastian Kosmann und Fabio Lauffer. Nachdem „Puckkind“ Maximilian Aigner von der U9 des ESV Gebensbach die Partie eröffnet hatte, legten vor allem die Eispiraten ein scharfes Tempo vor. Christoph Lönnig und Josef Folger vergaben allein vor David Heckenberger im Gäste-Tor top Möglichkeiten.

Die Ulmer Devils hatten lange nicht viel zu melden. Nach knapp acht Minuten meldete sich Joona Schneider mal mit einem Schuss bei ESC-Torwart Maxi Englbrecht, der auch drei Minuten später bei Syneks Versuch keine große Mühe hatte. Seine Vorderleute schienen alles unter Kontrolle zu haben. Da vertändelte Verteidiger Florian Hartl hinterm Tor die Scheibe, doch Englbrecht verhinderte gegen Synek einen Rückstand. Zehn Sekunden saß dann Ulms Kapitän Florian Dörner auf der Strafbank, da hatte ESC-Kapitän Göttlicher ein kluges Hradek-Zuspiel zum 1:0 veredelt.

Nach Wiederbeginn kamen die Donau-Devils besser ins Spiel, und Englbrecht war gegen Synek zweimal voll gefordert. Auf der anderen Seite hatten Sodja, Lukas Kirsch mit einem Bauerntrick und Kosmann beste Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Die Strafe folgte mit dem Ulmer Ausgleichstreffer durch Julian Tischendorf (29.). Als sich Ulm im ESC-Drittel festsetzen konnte, hieß der Torschütze zum 2:1 erneut Tischendorf (35.). Doch 18 Sekunden später war alles wieder auf Gleichstand – Torschütze war erneut Göttlicher.

Die ansehnliche Partie wurde im Schlussabschnitt noch besser. Eine der wenigen Strafzeiten hatte Dorfen überstanden, da jagte Tomas Vrba die Scheibe humorlos zum 3:2 für die Eispiraten in die Ulmer Maschen. Mit seinem dritten Treffer und Marke „Tor des Tages“ erhöhte Göttlicher nach tollem Solo auf 4:2. Matteo Miller brachte Ulm gut eine Minute später wieder auf 3:4 heran. Die Eispiraten ließen sich aber den Sieg nicht mehr nehmen. Sie schienen einfach mehr Körner zu haben und am Ende auch einen Englbrecht als Turm in der Schlacht.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (19.) Göttlicher (Hradek, Vrba/5-4), 1:1 (29.) Tischendorf (Stempfel), 1:2 (35.) Tischendorf (Schneider, Synek), 2:2 (36.) Göttlicher (Hradek, Vrba), 3:2 (49.) Vrba (Hradek), 4:2 (52.) Göttlicher (Vrba, F. Kanzelsberger, 4:3 (53.) Miller – Zuschauer: 145 – HSR: Maximilian Reitz – Strafminuten: Dorfen 4, Ulm 2