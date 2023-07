Guter oder sehr guter Saisonstart?

Von: Helmut Findelsberger

Auf harte Zweikämpfe, so wie hier Vincent Sommer (r.) in der Partie gegen Hallbergmoos, darf sich der FC Schwaig auch heute Abend einstellen. © Dominik Findelsberger

Drei Spiele, neun Punkte - das ist das Ziel des FC Schwaig.

Schwaig – Vor zwei Jahren noch in der Regionalliga, aber nach zwei Abstiegen in Serie in der Landesliga Südost angekommen, stellt sich der TSV 1860 Rosenheim heute Abend beim FC Schwaig vor. Spielbeginn in der NGL-Arena ist um 19.30 Uhr.

Die Sportfreunde sind nach zwei Siegen Tabellenzweiter, hinter dem punktgleichen TSV Grünwald und vor dem auch zweimal siegreichen TSV Kastl, während die Gäste nach zwei Niederlagen Schlusslicht sind. Muss noch nicht viel aussagen nach zwei Spieltagen, jedoch erwartet haben es so die wenigsten.

Vom „bisher besten Landesliga-Start“ hatte Schwaigs Spielertrainer Ben Held vor dem Dienstagsspiel in Holzkirchen gesprochen. Was sagt er jetzt, nach Sieg Nummer zwei? „Dass wir am Freitag Sieg Nummer drei holen wollen und dann von einem sehr guten Saisonstart sprechen können.“

Die Sechziger aus Rosenheim haben den „Neuanfang“ ausgerufen und dazu mit Wolfgang Schellenberg einen Hochkaräter als Trainer zurückgeholt. Von 2009 bis 2011 war er in Rosenheim Coach des damaligen Bayernligisten. Danach und auch vorher schon machte er sich einen Namen als Nachwuchs-Trainer in Nürnberg und bei den Münchner Löwen. Trainer beim Regionalligisten Burghausen und Nachwuchsleiter des österreichischen Bundesligisten Klagenfurt waren seine letzten Stationen.

„Für uns geht’s diese Saison rein darum, die Liga zu halten“, stellt der 51-Jährige klar. In der Sommerpause gab es eine hohe personelle Fluktuation, „aber noch mehr Abgänge bereits in der Winterpause“. So rückten wieder viele Nachwuchskräfte auf. Kenan Smajlovix, einer von fünf externen Neuen, ist ebenso verletzt wie die regionalligaerfahrenen Luca Jesse und Markus Sattelberger. „Zuletzt stand ein Team mit Altersdurchschnitt unter 21 auf dem Platz und sogar noch zwei, die U19-spielberechtigt wären“, beschreibt Schellenberg die aktuelle Lage. Zum heutigen Spiel meint er: „Wir wissen, was uns erwartet. Schwaig macht es sehr gut und hat vorne sehr viel Qualität.“

FCS-Coach Held erinnert sich natürlich sofort daran, dass Schellenberg einst sein D-Jugendtrainer beim TSV 1860 München war. „Weiß ich auch, hab mich ja im Vorfeld schon mit Gegnern und Trainer befasst“, sagt Schellenberg vor dem Duell zweier Blauer.

Held selbst sah sich, leicht kränkelnd, die Partie in Holzkirchen von draußen an. Für ihn stürmte Tobias Paulus, „und der hat es ganz gut gemacht“, attestierte Held. Der Ex-Kletthamer hat für Raffael Ascher, seinen kongenialen Sturmpartner aus JFG-Zeiten, mit dem Eckball zum 3:1 wieder einmal einen Treffer aufgelegt. Vorausgesetzt, im Abschlusstraining am Donnerstag ist nichts Unvorhergesehenes passiert, geht Held von einem unveränderten Kader aus.

FCS-Kader

Hornof, Strunk; Jell, Zech, Empl, Roth, Fichtlscherer, Georgakos, Wölken, Sommer, Straßer, Hellinger, Idrizovic, Buchauer, Bartl, Paulus, Ascher, Held, Mavdryk