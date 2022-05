Ein junger Stürmer für die Gladiators

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Herzlich willkommen in Erding: Eishockey-Abteilungsleiter Michael Westphal (r.) begrüßt Marius von Friderici. © Wolfgang Krzizok

Erfahrung und Spielpraxis sammeln will der nächste Neuzugang der Erding Gladiators.

Erding – Wir wollen unser Team verjüngen, und da passt er genau in unser Konzept“, sagt David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators, und deutet auf Neuzugang Marius von Friderici. Der Münchner wechselt vom Oberligisten HC Landsberg in die Bayernliga.

„Ich hab schon mal für ein Jahr hier in Erding gespielt, das war damals bei den Kleinschülern“, erinnert sich der 22-Jährige. Aber schon bald wechselte er nach Landsberg, wo er den gesamten Nachwuchs durchlief und nun seit drei Jahren zum Kader der Ersten gehört. Dort bekam er zuletzt allerdings wenig Eiszeit. „Deshalb wollte ich aus Landsberg weg und will jetzt in der Bayernliga mehr Erfahrung sammeln und Verantwortung übernehmen“, sagt von Friderici. Der Kontakt kam über den neuen Gladiators-Coach Andy Becher zustande, der ja auch schon in Landsberg tätig war. Der fragte bei Landsbergs Trainer Sven Currmann an, der dem jungen Stürmer keine Steine in den Weg legen wollte und desen Wechsel in die Bayernliga sogar begrüßte. „Er hat einfach nicht die Eiszeit gekriegt, die er braucht“, weiß Whitney. „Und der Sven Currmann hat auch gemeint, dass der Wechsel zu einem ambitionierten Bayernligateam für den Marius genau der richtige Schritt ist.“

Der 21-Jährige sieht sich als einen Stürmer, „der ein Spiel lesen kann, ich habe gute Spielideen, bin schnell und wendig“. Und seine Schwäche? „Ich bin körperlich nicht der stärkste“, gibt er zu. Aber daran werde er arbeiten. Er möchte auf alle Fälle „alles geben, im Spiel und im Training Vollgas geben und möglichst viele Tore schießen.“Und was traut er der Mannschaft zu? „Mein Ziel ist das Halbfinale.“