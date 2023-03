Silber und Bronze für Wartenbergerin bei Masters-WM

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Silber und Bronze präsentiert hier Christiane Santen. © Privat

Christiane Santen (52) freut sich über ihre WM-Medaillen: „Ein Kindheitstraum wurde wahr“

Wartenberg/Göstling – 150 Helfer pro Tag, 331 Athleten aus 22 Ländern, perfekte Pisten – „die wissen einfach, wie es geht“, sagt Christiane Santen und schwärmt von den Bedingungen bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften der Masterklasse. Herrliche Tage habe sie in Göstling an der Ybbs (Niederösterreich) verbracht – und erfolgreiche. Die 52-jährige Wartenbergerin kehrte mit einer Silber- und einer Bronzemedaille zurück.

Zum Auftakt war aber erst einmal Geduld angesagt. Der Start des Riesenslaloms musste wegen Nebels verschoben werden. „Dann kam die Sonne, und wir 65 Frauen konnten starten“, erzählt Santen.

Die Piste sei perfekt präpariert gewesen, so dass auch die Top-Favoritin keine Überraschungen befürchten musste. Die Tschechin Dagmar Tumova fuhr überlegen ihren Sieg ein. Dahinter landeten Lokalmatadorin Martina Stickler und auf Rang drei Christiane Santen. „Meine erste WM-Medaille“, jubelt die Rennfahrerin des SC Auerbach. „Das gab erst mal Tränen und einen Freudenschrei.“ Mit diesem Podestplatz habe sie definitiv nicht gerechnet. Nach dem bisherigen Saisonverlauf „dachte ich schon, ich hätte Riesenslalom verlernt. Mein Fokus lag eher auf dem Slalom“.

Dieser stand dann auf dem Draxlerjoch auf dem Programm: Start auf 1530 Meter Höhe. 40 Tore waren auf 144 Metern gesteckt. „Machbar“, meint Santen und erinnert an einen Slalom in der Slowakei mit 60 Stangen. „Da ging die Pumpe ordentlich.“

Mit 43,69 sec setzte sich Santen nach dem ersten Durchgang auf Platz zwei in der Kategorie C 5, das sind alle sieben Rennläuferinnen der Jahrgänge 1968 bis 72. Damit war sie acht Zehntel langsamer als Tumova, aber auch eine Sekunde schneller als die Italienerin Raffaella Ghirarduzzi. „Die Piste war griffig hart, aber ich war meganervös, weil ich als erste meiner Altersklasse startete. Aber mein Ski hielt super.“

Dann der zweite Durchgang: 14 Grad auf dem Südhang. „Die Piste war weicher, aber sehr gut präpariert und griffig“, erzählt Santen, die als Vorletzte startete und von Ghirarduzzis taktischen Spielchen erzählte: „Sie machte einen ganz schönen Wirbel am Start, vermutlich, um Dagmar und mich aus dem Takt zu bringen.“ Doch die Wartenbergerin hielt dem Druck stand, holte nochmal sieben Zehntel gegenüber ihrer Konkurrentin heraus und gewann Silber.

„Die Siegerehrung war einer WM würdig“, erzählt Santen von „Gänsehaut und Tränen. Ein Kindheitstraum wurde wahr“. Ghirarduzzi durfte sich dann doch auch noch freuen über Bronze im Super-G (hinter Tumova und Strickler). Santen wurde Fünfte. „Das war ein entspanntes Rennen, da ich die schnelle Disziplin eigentlich nicht mag, mich aber trotzdem wohlgefühlt habe“, sagt sie und denkt nochmal laut zurück an die schönen Tage von Göstling, an den festlich mit Fahnen geschmückten Marktplatz, an die Eröffnungsfeier mit Blasmusik und FIS-Hymne.

Ein toller Abschluss dieser Skisaison? Von wegen. Gestern war die umtriebige Wartenbergerin schon auf dem Weg ins französische Meribel, wo das Weltcup-Finale in allen drei Disziplinen anstehen. „Wenn ich Glück habe, komme ich mit einer Weltcupkugel heim“, sagt sie. Danach sei noch ein Skitest angesetzt, um neues Material auszuprobieren. „Und eigentlich möchte ich noch auf Skitour gehen. Das kam viel zu kurz.“ Im Mai werde sie dann aber ihre Skier einsommern. Danach steht Grundlagentraining an: mountainbiken, joggen, wandern. „Alles, nur keine Slalomstangen mehr.“