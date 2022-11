Ein Klappstuhl entscheidet den Kampf

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Spektakulärer Wurf: Officer Corey und Elias leJuge (Foto oben, v. l.) stehen sich während der „Teamkampf Action“ gegenüber, beobachtet von Ringrichter David Whitney und (verdeckt) Robin Vega. © Christian Riedel / fotografie-ri

Neue Champions, ein neuer Zuschauerrekord und ein Rücktritt – beim Jahreshauptevent der Erding Wrestling Show (EWS) ist einiges passiert.

Erding – 428 Zuschauer zog es in den Sportpark Schollbach zur letzten EWS-Veranstaltung des Jahres.

Der Abend startete mit schneller, abwechslungsreicher Action, denn der „Take your Chance“-Koffer wurde ausgekämpft. Der Koffer steht sinnbildlich für einen Vertrag für einen Titelkampf, den der Halter zu einem Ort und Zeitpunkt seiner Wahl einlösen kann – so zum Beispiel auch nach einem harten Kampf des amtierenden Champions. In einer Viererkonstellation wurde das Match ausgetragen. So setzte sich Alex Sixxx gegen Marc Empire, Dave Blane und Youtube Star Martin Guerrero durch.

Direkt anknüpfend kam es zur Feuerprobe für das EWS-Nachwuchstalent Damian Brooks. Er unterlag in seinem Kampf zwar Boris Pain, konnte aber die Zuschauer klar überzeugen. Nach dem Kampf wurde er aber noch von der „Royal Masterclass“ attackiert. Pain half Brooks gegen die Überzahl, und so konnten die beiden Kontrahenten die Bösewichte vertreiben.

Match drei war dann „Teamkampf Action“. Da konnte sich das ungleiche Duo aus Robin Vega und Elias leJuge gegen Officer Nick und Officer Corey durchsetzen. Brooks bekam hier seine Rache und lenkte die Officers entscheidend ab.

Kurz vor der Pause kam es dann zum „Hardcore Match“. Angesetzt war Champion Terrible Ted Jr. gegen den ältesten Wrestler Europas, den 67-jährigen Österreicher Franz Schlederer. Kurz bevor das Match angeläutet wurde, kam aber Byron Sanders zum Ring. Er beschwerte sich, dass sein eigentlicher Gegner Martyrium verletzt war und er jetzt ohne Match dastehe. Deswegen wurde er spontan dem Kampf hinzugefügt, konnte sich sogar durchsetzen und ist damit neuer EWS Hardcore Champion.

Turm in der Schlacht: Ringrichter André Domel (Foto links, l.) ist offenbar beeindruckt von der Standfestigkeit von Marc Empire, der von Dave Blane, Martin Guerrero und Alex Sixxx (oben) attackiert wird. Sixxx gewann jedoch am Ende den Kampf, in dem es um den „Take your Chance“-Koffer ging. © Christian Riedel / fotografie-ri

Nach der Pause ging es mit dem Kampf um die EWS „Tag Team Championship“ weiter. Hier konnten Michael Kovac und Hary Haas alias Nobody ihre Titel gegen Deadsaw und Buck Beaver verteidigen. Das war Beavers letztes Match für die EWS – er tritt vom Wrestling zurück.

Danach setzte sich Masterpiece Marsellus nach einem Eingreifen von Manager Alex Wonder gegen Quentin Bates durch. Dieser forderte direkt einen Rückkampf. Diesen akzeptierte Marsellus – aber erst bei der nächsten Show am 7. Januar in Dachau unter einer Bedingung: Der Verlierer muss die EWS verlassen.

Feyyaz Aguila setzte sich sowohl gegen Max Diamond als auch Tommy Golden durch und konnte damit überraschend zwei Gegner direkt hintereinander besiegen.

Im Hauptkampf des Abends ging es dann nochmal richtig zur Sache. Don Sheen trat an gegen Filmstar Georges Khoukaz. Dieser bearbeitete permanent das Bein seines Gegners, sehr zum Ärger von Sheen, der sich auch darüber aufregte, dass Ringrichter David Whitney das alles durchgehen ließ. Auch hörte dieser auf zu zählen, als Sheen das Match seiner Meinung nach durch Auszählen gewonnen hätte, als er Khoukaz auf den Schultern hatte. Als der Ringrichter dann plötzlich zu Boden ging, brach Chaos aus. Khoukaz prügelte Sheen mit einem Stuhl nieder und hielt ihn in einem Aufgabegriff, bis der Champion aufgeben musste. Damit ist Georges Khoukaz der neue EWS World Heavyweight Champion, was Don Sheen zähneknirschend akzeptierte.

Damit ist für die Erdinger Wrestler das Jahr abgeschlossen. Weiter geht’s erst wieder am 7. Januar 2023 in der ASV- Halle in Dachau.