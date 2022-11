Ein Netflix-Star bei der Wrestling-Show

Von: Wolfgang Krzizok

Gleich kracht’s: Schon mehrfach tobten die Wrestler durch den Sportpark Schollbach. Während die beiden Kämpfer beschäftigt sind, wartet Netflix-Star Georges Khoukaz (r.) auf seinen Einsatz. Archi © Christian Riedel

Erdings Promoter Christof Haas verspricht „krachende Action“ mit Zwei-Meter-Mann Khoukaz

Erding – „Die größte Show des Jahres steht an!“ Das behauptet zumindest Christof Haas. Er ist Promoter der Erding Wrestling Show (EWS), die am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) ihr Hauptevent 2022 unter dem Titel „Endstation“ präsentiert.

„Einige Rivalitäten werden an diesem Abend gipfeln“, prophezeit Haas, der selbst als Nobody in den Ring steigen wird, und verspricht: „Es gibt spannende Titelkämpfe und krachende Action.“ Für die letzte Wrestling Show des Kalenderjahres fahren die Erdinger Wrestler, die zuletzt durch fast ganz Bayern getourt sind, im heimischen Sportpark Schollbach nochmal alles auf, was Rang und Namen hat, und wollen eine großartige Show bieten.

Mit dabei ist dieses Mal der bekannteste deutsche Wrestling-Youtuber Martin Guerrero, der sein Debüt für die Erdinger geben wird. Ein weiterer Höhepunkt dürfte, wie inzwischen gewohnt, das Hardcore Match werden. Heißsporn und Champion Terrible Ted jr. wird seinen Titel gegen den ältesten europäischen Wrestler aufs Spiel setzen – den Österreicher Franz Schlederer. Mit 67 Jahren ist er die pure Erfahrung und will dem Münchner seinen Titel streitig machen.

Das ist aber nicht der einzige Titelkampf. Lokalmatador Nobody wird gemeinsam mit dem Altstar und ehemaligen Superstar der ECW (Wrestling-Liga in den USA), Michael Kovac, auf Papazois und einen noch unbekannten Partner treffen, nachdem dessen eigentlicher Partner die Show aus persönlichen Gründen absagen musste. Im Hauptkampf des Abends geht es um den EWS-Weltmeistertitel. Der amtierende Champion Don Sheen trifft auf den über zwei Meter großen Syrer Georges Khoukaz. Dieser konnte Anfang des Jahres ein Match mit 30 Mann gewinnen und sich seine Chance auf den Titel sichern. Der Herausforderer spielte dieses Jahr bereits im Netflix-Film „Gunpowder Milkshake“ an der Seite von Marvel-Star Karen Gillan mit und war auch in der Berliner Serie „4 Blocks“ vertreten.

Zudem wird es noch weitere spannende Kämpfe geben, und Wrestler aus ganz Europa werden wieder vertreten sein. Die VIP-Tickets sind bereits vergriffen, aber normale Eintrittskarten gibt es noch an der Abendkasse. „Nach der Show stehen einige der Wrestler auch noch für Fotos und kurze Gespräche zur Verfügung“, verspricht Haas.