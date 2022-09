Ein Neuer, vier Rückkehrer, aber acht Ausfälle

Von: Helmut Findelsberger

Harter Einsatz: Raffael Ascher (l.) und seine FCS-Kameraden sind in Eggenfelden gefordert. © Christian Riedel

Nach dem Tabellenführer nun der Tabellenzweite – der Weg zurück in die Erfolgsspur wird für den FC Schwaig nicht leichter.

Schwaig – Heute Abend empfangen die Sportfreunde um 19.30 Uhr den SSV Eggenfelden, der nur einen Zähler weniger als die SpVgg Landshut auf dem Konto hat – aber zehn mehr als Schwaig und mit 17:9 das beste Torverhältnis. Ausgerechnet jetzt hat der FCS personelle Probleme.

„Niederbayern rocken Landesliga Südost“, lautete die jüngste Schlagzeile der Fußball-Webseite Fupa: Landshut hatte mit dem 5:3 gegen Schwaig die Tabellenspitze ebenso verteidigt wie Eggenfelden seinen Platz dahinter mit einem 6:0 gegen Grünwald.

Die „Spiele“, Siebter mit 49, und die Rottaler, Achter als Aufsteiger mit 45 Zählern: So lautete der Zieleinlauf zum Ende der letzten Saison. Rückkehrer Eggenfelden nahm vom ersten Treffen der Aufsteiger beim 3:3 einen Zähler mit, das Rückspiel gewann Schwaig 2:0.

Was ist da nun anders? Der Landshuter Talenteschuppen ist auf alle Fälle ein Jahr reifer geworden. In Eggenfelden haben mit Chef Tobias Huber (30) und Co Manuel Schmidhuber (31) zwei junge Spielertrainer aus dem eigenen Lager nach nur einer Saison Johannes Viehbeck abgelöst. Mit Klaus Malec (30) vom Bayernligaaufsteiger Erlbach und dem 18-jährigen Marius Koskowski aus Burghausen kamen zwei neue Torhüter. Mit Malec endeten die ersten drei Spiele gleich ohne Gegentreffer, zwei wurden gewonnen. Einem 0:4 in Holzkirchen folgte der 3:1-Sieg gegen den starken Aufsteiger Forstinning, mit einer Roten Karte für Malec. 1:0 in Karlsfeld und 0:0 in Unterföhring endeten die folgenden Partien – mit Youngster Koslowski im Tor. Beim 1:4 in Dachau saß Malec auf der Bank, beim Comeback gegen Grünwald hielt er die Null fest.

Auch bei Schwaig ist die angestammte Nummer eins wieder zurück, denn Franz Hornof war mit einem Spiel Sperre davongekommen. Johannes, sein Zwillingsbruder im Mittelfeld, ist auch wieder zurück, „mit einem Fragezeichen“ bezüglich seiner hundertprozentigen Einsatzfähigkeit. Luca Hones und der seit Wochen schmerzlich vermisste Abwehrmann Daniel Stich sind wieder dabei.

Dafür rissen die Hiobsbotschaften während der Woche kaum mehr ab. Leon Roth ist länger nicht im Lande, Markus Straßer auf einer Hochzeit, krankgemeldet haben sich Vincent Sommer, Maxi Hellinger, Marco Neumann, Johannes Empl, Tobi Jell und Daniel Fichtlscherer – die letzten vier allesamt Abwehrspieler. Immerhin ist für einen Neuen die Spielberechtigung da. Ibrahim Bilali, ein 22-jähriger Nigerianer, der über die Ukraine in den Landkreis gekommen ist. „Er wird spielen, und der Junge kann was“, bestätigt sein Trainer.

FCS-Kader:

Fr. Hornof, Schmid; Simak, Fink, Bilal, L. Hones, Wölken, Ascher, Joh. Hornof, Held, Stich, Maier, Georgakos, Buchauer, M. Hones, Bartl